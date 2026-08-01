Hija de reverendo colombiano Samuel Salazar, secuestrado en Venezuela, pidió al Gobierno Petro ayudar para la liberación de su padre

Las declaraciones de Luisa Salazar se divulgaron en redes sociales el viernes 31 de julio, cuando se va a cumplir una semana del rapto de su padre - crédito @serendipia.mujeres/IG

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Por medio de un video que se publicó a través de la red social Instagram el viernes 31 de julio de 2026, Luisa Salazar, la hija del reverendo colombiano Samuel Enrique Salazar Soto, pidió ayuda al Gobierno del presidente Gustavo Petro para que interceda en las labores de búsqueda para dar con el paradero de su padre, secuestrado en Venezuela.

“Hago este video para realizar una denuncia pública por el secuestro y la desaparición de mi papá, Samuel Enrique Salazar Soto, quien es líder social, defensor de derechos humanos y comisionado de Paz por las Américas”, inicia la declaración de Luisa.

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La joven detalló que el rapto se reportó “el día 24 de julio a las cuatro de la tarde aproximadamente”, y señaló que su progenitor fue “interceptado por un grupo armado quien le obliga a entrar a una camioneta con un compañero con quien se encontraba”.

“Allí son amordazados, les tapan los ojos y son llevados a un lugar el cual se desconoce, donde presuntamente les golpean en horas de la noche”, aclaró Luisa, que confirmó más adelante en la grabación la liberación del compañero de su padre.

“El compañero de mi papá es liberado, pero él no, y hasta el día de hoy no conocemos su paradero. Por tanto, hago un llamado a la Cancillería, al Gobierno y al Pacto Histórico para que se apersonen y prioricen el caso de Samuel, ya que no puede ser selectivo la divulgación o la difusión de noticias, y no podemos estar normalizando que secuestren o que desaparezcan personas a estas alturas de la vida”, puntualizó la joven en el video.

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Luisa Salazar, hija del reverendo colombiano secuestrado en Venezuela, le pidió ayuda al presidente Gustavo Petro - crédito @serendipia.mujeres/IG

La hija del religioso afirmó que “el país está atravesando por un momento muy difícil en el cual debe haber unión y empatía, y esta no puede ser selectiva”.

Por lo anterior, ella le exigió al Gobierno colombiano que “tomen medidas al respecto, ya que en Venezuela, en Capacho exactamente, las autoridades se están moviendo, están tratando de mirar qué es lo que pasó con todos los datos ya recolectados. Sin embargo, no es suficiente y tenemos también que tener apoyo de las autoridades colombianas para el esclarecimiento de los hechos”.

Para cerrar, “como familia esperamos que se haga justicia al respecto, que el caso de mi papá no quede impune y que aparezca con vida”, añadió Luisa.

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Consejo Nacional de Paz pidió liberación de reverendo colombiano Samuel Enrique Salazar Soto

Días antes, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas pidieron la intervención del presidente Gustavo Petro tras el secuestro del reverendo colombiano en Venezuela.

El caso activó las alertas por tratarse de un líder de paz y defensor de derechos humanos cuyo paradero se desconoce desde la tarde del domingo 26 de julio de 2026.

El rapto ocurrió en Capacho Viejo, en jurisdicción del municipio Libertad, estado Táchira, una zona fronteriza ubicada a cerca de 40 kilómetros de Cúcuta (Norte de Santander), según el Foro Internacional de Víctimas y el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.

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El religioso colombiano hace parte del comité del Consejo Nacional de Paz - crédito Consejo Nacional de Paz

La tarde del martes 28 de julio de 2026, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia emitió un comunicado en el que exigió la liberación inmediata y con vida del reverendo colombiano.

En dicho pronunciamiento se recordó que Salazar Soto es miembro activo del organismo y sostuvo que la prioridad es garantizar su integridad.

El secuestro activó pedidos urgentes ante Colombia y Venezuela

En un video difundido por Redepaz, el presidente del Consejo Nacional de Paz, Cristian Cabrera, reclamó una reacción inmediata de Otty Patiño para obtener información sobre el caso y lograr que el religioso sea liberado con vida.

El vocero también recordó que Salazar Soto representa a las víctimas internacionales ante ese espacio institucional.

El comunicado por parte del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia se emitió el martes 28 de julio, pero el secuestro de Salazar Soto se reportó el domingo 26 de julio de 2026 - crédito @ComisionadoPaz/X

Cabrera dijo: “Él es nuestro representante por las víctimas internacionales ante el Consejo Nacional de Paz y en este momento está secuestrado. No podemos permitir esto ni en el país vecino ni en este país. Es un consejero de paz”.

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El documento del Consejo advirtió que el secuestro “representa una grave agresión contra quienes trabajan por la reconciliación y la defensa de los derechos humanos”. La organización añadió que “un constructor de paz no puede ser silenciado, perseguido ni secuestrado”, y definió el hecho como una afrenta contra los esfuerzos de paz.

Ese mismo 28 de julio, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas respaldó la petición del Consejo y expresó su “profunda preocupación ante la desaparición” del reverendo colombiano. La entidad señaló que Salazar Soto integra el Foro Internacional de Víctimas, es delegado de la Mesa de la Sociedad Civil para las Migraciones y se desempeña como consejero de paz por las Américas.

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La Unidad pidió a las autoridades competentes de Colombia y Venezuela que adelanten las acciones necesarias para establecer su paradero, esclarecer las circunstancias de la desaparición y garantizar el respeto por su vida, su integridad y sus derechos. En el mismo pronunciamiento difundió un contacto de WhatsApp en Venezuela para recibir información sobre el caso: +58 416-040-71-17.

Este es el cartel de búsqueda que se ha compartido en redes sociales luego de que se reportó el secuestro del reverendo colombiano el domingo 26 de julio de 2026 - crédito @InderRamirez/X