Suboficial del Ejército será investigado por incentivar a jóvenes que juegan ‘Free Fire’ para que se incorporen y presten el servicio militar

Fuentes del Ejército Nacional le confirmaron a Infobae Colombia que el suboficial no es un vocero autorizado de la institución, por lo que esta clase de publicaciones usando materiales y prenda de uso privativo estarían prohibidas - crédito @wilmar.mayo2/TT

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Un caso que conoció Infobae Colombia a través de las redes sociales y varios portales regionales pusieron al descubierto una serie de publicaciones que viene efectuado un miembro activo del Ejército Nacional, y que además de una curiosa petición que le hace a los jóvenes que lo observan, estaría en problemas debido a que no es un vocero oficial de la institución.

Por medio de Instagram (@wilmarantoniomayo) y TikTok (@wilmar.mayo2), y aprovechando la institución abrió incorporaciones para prestar el servicio militar en el tercer contingente de 2026, el miembro activo del Ejército (que aparece como ‘CORAZÓN PATRIÓTICO’) le hizo una proposición a los jóvenes que se consideran con habilidades para jugar Free Fire, para que se enlisten.

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“¿Usted ha jugado Free Fire? Listo, no hay problema. Ese conocimiento lo vamos a utilizar. Incorpórate como soldado regular al Ejército Nacional de Colombia. Date la oportunidad de portar este uniforme, que desde 1810 nuestros próceres nos dejaron ese legado de salvaguardar la honra, los bienes, los intereses de todos nuestros conciudadanos", inicia la declaración en uno de los videos que suele compartir el suboficial.

Al final de la publicación, el militar aseguró: “Vas a ser el orgullo de la patria, vas a ser el orgullo de tu familia, vas a ser el orgullo de tus amigos y lo más importante, vas a tener corazón patriótico”.

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Este mismo medio consultó a fuentes del Ejército, quienes confirmaron que el suboficial es un sargento activo perteneciente a la Séptima División.

"Oiga, jóvenes que juegan Free Fire, vamos a trabajar con moral, a perseguir sus sueños. No se les olvide que ustedes van a ser el relevo generacional de nosotros. Ustedes van a ser relevo de todos los profesionales, de todos los militares, policías, de toda clase de profesión", afirmó el suboficial del Ejército en otro video que publicó hace más de mes y medio atrás - crédito @wilmar.mayo2/TT

Qué es ‘Free Fire’

Free Fire es un videojuego de disparos tipo battle royale desarrollado por Garena, se lanzó en 2017, y está disponible principalmente para dispositivos móviles (tablets y celulares) con sistemas Android y iOS.

Asimismo, es considerado uno de los más populares en todo el mundo y consiste en una competencia en la que hasta 50 jugadores son lanzados en paracaídas a una isla remota en la que deben buscar armas, suministros y equipo para sobrevivir.

El objetivo es ser el último jugador o equipo en pie, mientras el área segura del mapa se va reduciendo con el tiempo, obligando a los participantes a enfrentarse. El juego se caracteriza por partidas rápidas, con una duración promedio de 10 a 15 minutos.

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Free Fire es uno de los juegos móviles más populares a nivel global, especialmente en América Latina y el sudeste asiático. Su éxito se debe a la accesibilidad, la jugabilidad dinámica y la posibilidad de formar equipos con amigos - crédito Free Fire - Garena / sitio web | red social TikTok

La respuesta del Ejército Nacional: el suboficial es miembro activo, pero le abrirán acción disciplinaria

“Él no es vocero natural de la institución. Los voceros son los comandantes del Ejército, comandantes de División, comandantes de Brigada y los comandantes de Batallón cuando son autorizados por los comandantes de Brigada”, le explicó una fuente a este medio de comunicación.

Desde la institución se dejó en claro a Infobae Colombia que dichas publicaciones en redes sociales del suboficial “él lo hace a título propio, y no obedece eso a un lineamiento institucional”.

Asimismo, desde el Ejército Nacional se aclaró que se cuentan con una serie de circulares informativas de carácter interno en la que los militares tienen restringidas varias acciones que no se pueden hacer, tanto con las redes sociales de uso institucional y personales, como es el caso del suboficial.

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Una de ellas es la circular 2025106000904623, emitida el 15 de enero de 2025, y en la que se establece las “normas de conducta frente al uso responsable de plataformas online”.

En uno de los fragmentos del documento oficial se detalla que “el Personal Militar en ‘Servicio Activo’ del Ejército Nacional, DEBE comprender la diferencia entre su identidad profesional y su identidad personal cuando emplea plataformas que ofrece la internet, pues el ostentar la calidad de Servidor Público y Militar lleva implícito que, su imagen es pública y representa la institucionalidad, máxime cuando en las mismas plataformas, ha hecho difusión de información donde es reconocido como miembro activo de la Fuerza, como por ejemplo, cuando se usa o porta el uniforme o cualquier otro tipo de prendas, material o elementos de uso de privativo de las Fuerzas Militares, exhibiendo actos militares, instalaciones militares, o tratando temas relacionados con su profesión militar”.

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La circular 2025106000904623, emitida el 15 de enero de 2025 por parte del Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares y el Ejército Nacional, señala que la acción del suboficial estaría prohibida - crédito suministrado a Infobae Colombia

Seguido a lo anterior, se especifica que “es por ello que, debe tener en cuenta que a la hora de interactuar, participar, publicar, comentar, reenviar, o realizar cualquier otra acción permitida en cada plataforma, no puede contrariar la Constitución, la Ley y los lineamientos institucionales impartidos por la Fuerza, luego el uso de aquellas debe ser responsable y moderado”.

Para cerrar, desde el Ejército Nacional se confirmó que por parte del Comando de la FUDRA 7 (Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7), “y a la luz del Régimen Disciplinario Militar (Ley 1862 de 2017), se están adelantando las acciones disciplinarias correspondientes con el fin de garantizar el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales, mantener la disciplina, el orden y la legitimidad de la imagen institucional”, en contra del suboficial.

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