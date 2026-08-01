La administradora Ana María Rincón liderará el Banco Agrario por decisión de Abelardo de la Espriella, cuyo Gobierno iniciará el 7 de agosto - crédito @AnamaRinconH/X

Guardar

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a Ana María Rincón como presidenta del Banco Agrario de Colombia. La excongresista reemplazará en el cargo a Hernando Chica Zuccardi.

De acuerdo con información publicada en Congreso Visible, de la Universidad de Los Andes, la exlegisladora es administradora de Empresas y cuenta con una especialización en Gerencia de Empresas Estratégicas. Cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero, puesto que estuvo en la gerencia del Banco Colpatria durante 16 años. Además, fue gerente regional del Banco Finandina de Neiva.

El nombramiento de Rincón generó optimismo entre algunos políticos colombianos. Una de las personas que se pronunció al respecto es el exrepresentante a la Cámara por el Huila Jaime Felipe Lozada, que, a través de una publicación en X, resaltó la representación que tendrá el departamento del Huila en el Gobierno entrante, teniendo en cuenta que la próxima presidenta del banco también es de allá.

PUBLICIDAD

“Felicitaciones a nuestra paisana @AnamaRinconH por su designación como presidenta del Banco Agrario. Este nombramiento refleja el cariño, la confianza y el compromiso del presidente @ABDELAESPRIELLA con el Huila. Nuestro departamento sigue teniendo una importante representación en el Gobierno Nacional. ¡Muchos éxitos en esta gran responsabilidad!”, precisó.

De igual manera, el abogado Germán Calderón España compartió una fotografía con Rincón y un mensaje en X. “En el retiro espiritual con @AnamaRinconH - una huilense más en el gobierno de nuestro presidente @ABDELAESPRIELLA - Presidenta del Banco Agrario”, escribió.

En desarrollo...