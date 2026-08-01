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Mujer acusa a J Balvin de serle infiel a Valentina Ferrer durante su embarazo

La influenciadora publicó fotografías y respondió críticas de seguidores, insinuando un vínculo con el artista y avivando el debate sobre la vida privada del cantante, todavía sin respuesta de los involucrados

La modelo e influenciadora Melanie Pavola compartió imágenes y declaraciones en redes sociales que sugieren una relación con el cantante colombiano, provocando reacciones divididas y un intenso debate entre seguidores y usuarios - crédito @soydanielah/ TikTok

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La vida personal de J Balvin vuelve a estar en el centro de la atención pública tras las recientes declaraciones de la modelo e influenciadora Melanie Pavola, que ha generado una fuerte polémica en redes sociales al insinuar que el cantante colombiano le habría sido infiel a su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer.

Melanie Pavola sorprendió a sus más de dos millones de seguidores al publicar en Instagram una serie de fotografías antiguas junto a J Balvin, en las que ambos aparecen en actitud cercana dentro de un camerino. Para acompañar las imágenes, la creadora de contenido eligió la canción Ambiente, uno de los éxitos del artista, y escribió en la descripción: “Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar”.

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La publicación rápidamente generó múltiples reacciones. Varios usuarios criticaron la actitud de Pavola y le pidieron que respetara la relación de J Balvin con Valentina Ferrer, con quien el artista tiene un hijo llamado Río. Ante los comentarios, la influenciadora avivó aún más la polémica al responder: “Ellos no estaban casados”. Además, cuando algunos seguidores sugirieron que las fotografías podían ser producto de inteligencia artificial, Pavola respondió: “Más IA es la envidia que sienten”. También aseguró que J Balvin la tiene bloqueada en redes y lo calificó de “infiel”.

¿Infidelidad de J Balvin? Influencer asegura que estuvo con el cantante cuando Valentina Ferrer estaba embarazada - crédito REUTERS/Mario Anzuoni
¿Infidelidad de J Balvin? Influencer asegura que estuvo con el cantante cuando Valentina Ferrer estaba embarazada - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

La controversia creció aún más cuando se viralizó un supuesto video en el que Pavola relató detalles de una noche que habría pasado con J Balvin en Nueva York, cuando Valentina Ferrer ya estaba embarazada. En el audio se escucha: “Para los que andan de ardidos por J Balvin, él me invitó a New York una vez, voy, hacemos el amor y cuando terminamos me dice ‘tengo a Valentina embarazada’, yo agarré mis cosas y me fui”. Según su versión, Pavola le habría enviado un mensaje a Valentina para contarle lo sucedido y pedirle disculpas, añadiendo: “Aguanto cuernos; cualquier relación dura”.

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“y con quien esta j balvin ahora???😏“, ”si ella lo perdono, pues ya queda ahí. Yo creo que Valen si sabe todo", “Le creo a esta mujer. Valentina se nota que le aguanta de todo”, “no le den foco plis,vale es super bella”, “j balvin en varias ocasiones dijo k en el embarazo dejo sola a Valentina y k también le costaba aceptar k sería padre” (Sic), son algunas de las reacciones de que sumaron en redes sociales.

La modelo publicó fotos antiguas junto al cantante, acompañadas de una canción de J Balvin y una frase que encendió las especulaciones - crédito @melaniepavola/ Instagram
La modelo publicó fotos antiguas junto al cantante, acompañadas de una canción de J Balvin y una frase que encendió las especulaciones - crédito @melaniepavola/ Instagram

La historia ha provocado todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes se dividen entre quienes creen que se trata de una estrategia para ganar notoriedad y quienes consideran que podría tratarse de un uso avanzado de inteligencia artificial. Otros usuarios han preferido no tomar partido hasta que no haya una declaración oficial de J Balvin o de Valentina Ferrer.

Por el momento, ni el cantante ni su pareja han hecho comentarios públicos sobre la controversia. Melanie Pavola, por su parte, no ha publicado nuevos contenidos sobre el tema, dejando a sus seguidores y a la opinión pública a la espera de cualquier pronunciamiento adicional.

En contraste con la información que se está haciendo viral, hace apenas unas semanas, Valentina Ferrer y J Balvin dieron señales de que podrían estar considerando agrandar su familia.

La modelo dejó en vilo a sus seguidores al decir que no descarta la posibilidad de ser madre por segunda vez - crédito @valentinaferrer/Instagram
La modelo dejó en vilo a sus seguidores al decir que no descarta la posibilidad de ser madre por segunda vez - crédito @valentinaferrer/Instagram

La modelo argentina respondió a preguntas de sus seguidores en redes sociales sobre la posibilidad de tener otro hijo y, aunque no confirmó nada, dejó abierta la puerta al responder: “Vamos a ver qué pasa”. Por su parte, el cantante colombiano también expresó recientemente su deseo de tener una hija, manifestando que espera que sea “lo más pronto posible”. Estas declaraciones alimentaron la expectativa de sus seguidores sobre una posible llegada de un nuevo integrante a la familia Ferrer-Osorio.

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