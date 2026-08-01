Analu Pineda, la esposa de Abelardo de la Espriella, compartió emotivo mensaje de cumpleaños: “Gracias por decidir dar la batalla por Colombia”

Ana Lucía Pineda disfrutó junto a Abelardo de la Espriella de la celebración de su cumpleaños número 48 - crédito @analu_pineda/IG | archivo Colprensa

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A siete días de asumir la Presidencia, Abelardo de la Espriella celebró sus 48 años con un mensaje de gratitud en redes sociales y vinculó esa fecha personal con el inicio de la etapa en la que gobernará Colombia desde el 7 de agosto de 2026.

La celebración se llevó a cabo el viernes 31 de julio de 2026, en medio de los preparativos finales para la posesión presidencial y del cierre de los detalles para una ceremonia (que se llevará a cabo en Cali) en la que asumirá formalmente sus funciones por un periodo de cuatro años

El presidente electo, nacido en Bogotá en 1978, publicó un video junto con un mensaje en el que expresó: “Hoy mi corazón está lleno de gratitud”, y agradeció “a Dios por regalarme un año más de vida, por su infinita bondad y por acompañarme en cada paso de este camino”.

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Sin embargo, uno de los momentos más especiales que se vivió a través de las redes sociales fue la publicación que compartió su esposa Ana Lucía Pineda, que por medio de la red social Instagram abrió su corazón y le deseo lo mejor a su compañero de vida para este nuevo año, y de paso para lo que se le avecina como jefe de Estado.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. ❤️ Que Dios te bendiga, te guíe y te proteja siempre. Hoy no es un cumpleaños cualquiera; es un día muy especial, porque además de celebrar al hombre que amo, también celebramos con orgullo a nuestro querido Presidente", inicia el mensaje de Analu, como es conocida la esposa del mandatario electo, y que superó a Iván Cepeda en la segunda vuelta de los comicios que se llevó a cabo el domingo 21 de junio.

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Ana Lucía Pineda disfrutó junto a Abelardo de la Espriella de la celebración de su cumpleaños número 48 - crédito @analu_pineda/IG

Pineda también agradeció a su marido “por decidir dar la batalla por Colombia, por entregar los próximos cuatro años de tu vida al servicio de tus compatriotas, por liderar con valentía, inspirar con tu ejemplo y demostrar cada día que la disciplina, el trabajo y la perseverancia pueden transformar un país”.

Más adelante en su dedicatoria, Pineda dejó ver la admiración que siente por su compañero de vida y rescató su “amor por Colombia”; además de su “entrega y la fuerza con la que asumes cada desafío”.

“Que Dios te conceda salud, sabiduría y fortaleza para cumplir esta gran misión, y que nunca deje de acompañarte y protegerte. Hoy celebro tu vida, tu propósito y el privilegio de caminar a tu lado. Te amo y me siento profundamente orgullosa de ti”, cerró Pineda el mensaje para “el amor” de su vida.

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Las palabras de Abelardo de la Espriella

En el mismo mensaje que compartió el presidente electo, De la Espriella extendió su agradecimiento a su entorno cercano y a quienes lo felicitaron durante la jornada.

“Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi equipo de trabajo y a cada una de las personas que me dedicaron un mensaje, una llamada o un gesto de cariño. Recibí cada felicitación con enorme alegría y aprecio”, expresó el reconocido abogado penalista.

Trino de Abelardo de la Espriella por su cumpleaños numero 48 | Vía X

En su publicación, De la Espriella dejó explícita la relación entre su celebración y el comienzo de su mandato.

“Este nuevo año lo asumo con más fortaleza, más convicción y el mismo compromiso de seguir trabajando con pasión, entrega y amor por Colombia”, agregó el mandatario electo.

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Al final de su mensaje, De la Espriella volvió a darle gracias a Dios, y le pidió que lo “siga guiando y permitiendo servir con propósito”.

“¡Gracias por tanto!”, escribió antes de firmar con sus iniciales: “A.D.L.E.”.

En los días previos a la posesión, el presidente electo también mencionó algunas prioridades que buscará impulsar desde la Casa de Nariño. Entre ellas está promover reformas para endurecer las penas contra asesinos y abusadores de niños, con referencia a casos recientes que causaron conmoción nacional.

El video presenta la cobertura de la celebración de cumpleaños del presidente electo Abelardo de la Espriella. Las imágenes muestran a un grupo de personas, con adultos y niños, sentadas alrededor de una mesa de madera en un establecimiento. Se aprecian globos de colores amarillo y rojo, cintas decorativas y una vela encendida. El señor de la Espriella, con un traje, sonríe mientras los presentes aplauden. Sobre la mesa hay una botella de vino, bebidas y platos con alimentos.