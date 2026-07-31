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Vocera de De la Espriella lanzó feroz crítica contra Gustavo Petro por su viaje a Cuba: “Nada que ver con el beneficio de los colombianos”

Carolina Gómez arremetió contra los últimos movimientos del mandatario en el poder y aseguró que, mientras el jefe de Estado saliente viaja al exterior, el nuevo Gobierno recorre las regiones del país

- crédito @carogomezsn/X - Presidencia
Carolina Gómez, vocera del gobierno de Abelardo de la Espriella, estalló contra Gustavo Petro por sus constantes viajes que no benefician a la ciudadanía - crédito @carogomezsn/X - Presidencia
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La vocera designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, Carolina Gómez, cuestionó los viajes de los últimos días de mandato del presidente Gustavo Petro y contrapuso esas actividades con el recorrido regional que adelanta el equipo del nuevo Gobierno (pese a que aún no se posesiona).

Las palabras de la joven surgieron luego de que la periodista y exprecandidata presidencial Vicky Dávila señalara en la red social X que el presidente Petro viajaría a Cuba para sostener un encuentro con Miguel Díaz-Canel, ya que señala que el mandatario saliente estará en Cuba por 48 horas, aunque la Presidencia de la República aún no confirma la agenda.

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En su mensaje, Dávila indagó sobre el propósito de esa reunión en el contexto de la próxima transición de mando y recordó las posturas del equipo entrante respecto a las relaciones diplomáticas con el gobierno cubano.

El posible viaje de Gustavo Petro a Cuba para su encuentro con Miguel Díaz-Canel generó una nueva controversia política al ser comparado con su sucesor en el poder - crédit Ernesto Mastrascusa/EFE
El posible viaje de Gustavo Petro a Cuba para su encuentro con Miguel Díaz-Canel generó una nueva controversia política al ser comparado con su sucesor en el poder - crédit Ernesto Mastrascusa/EFE

Ante la difusión de esa información sobre el viaje oficial a La Habana, la vocera Carolina Gómez criticó las prioridades de la administración saliente a pocos días de la entrega de la Presidencia.

“Mientras Petro en sus últimos días como presidente viaja a algo que no tiene nada que ver con el beneficio de los colombianos —sino con su propio beneficio, como todo lo que hizo en 4 años—”, posteó Gómez al referirse a la agenda pública del mandatario.

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En contraste con las actividades del presidente en ejercicio, la vocera defendió el trabajo del equipo de De la Espriella, al destacar los desplazamientos que este realiza por diferentes zonas del país antes de asumir formalmente el cargo.

“El presidente electo Abelardo de la Espriella, sin posesionarse aún, no para de recorrer el país para escuchar, atender y dar soluciones a los colombianos. En la Patria Milagro tendremos un presidente que gobernará para la gente desde las regiones”, afirmó la funcionaria designada.

Carolina Gómez aseguró que Abelardo de la Espriella enfocó su etapa previa a la posesión en recorrer distintas regiones del país y escuchar las necesidades de las comunidades, contrario a los cuatro años de Gustavo Petro - crédito @carogomezsn/X
Carolina Gómez aseguró que Abelardo de la Espriella enfocó su etapa previa a la posesión en recorrer distintas regiones del país y escuchar las necesidades de las comunidades, contrario a los cuatro años de Gustavo Petro - crédito @carogomezsn/X

El cargo que se creó como espejo de Estados Unidos y que Carolina Gómez lo tiene

Cabe destacar que el rol de la vocería oficial fue creado por Abelardo de la Espriella para la gestión de su comunicación institucional. Este esquema, inspirado en el modelo de voceros gubernamentales utilizado en la política de Estados Unidos, establece que las personas designadas tienen la atribución de transmitir mensajes oficiales a los medios de comunicación con representación del Ejecutivo.

Para este cargo, el presidente electo eligió tanto a Carolina Gómez como a Miller Soto. Ambos asumirán la labor de canalizar la información institucional de la nueva administración, la cual tomará posesión formal de sus funciones el 7 de agosto de 2026.

Las discrepancias entre el equipo entrante y el saliente reflejan las diferencias en la agenda pública de cierre de periodo. Mientras la administración saliente concluye compromisos internacionales de su cuatrienio, la vocería del presidente electo enfoca su discurso en la atención directa a las comunidades territoriales previo al inicio del nuevo mandato.

La vocera designada afirmó que el próximo Gobierno de Abelardo de la Espriella buscará ejercer el poder desde los territorios - crédito Europa Press
La vocera designada afirmó que el próximo Gobierno de Abelardo de la Espriella buscará ejercer el poder desde los territorios - crédito Europa Press

La polémica por la hoja de vida de Carolina Gómez

Una investigación de la revista Raya cuestionó la hoja de vida de Carolina Gómez Sánchez, designada como vocera del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Según el medio, aunque cursó estudios de Derecho en la Universidad Javeriana durante ocho años, no habría obtenido el título profesional de abogada.

El informe señala que Gómez se habría presentado públicamente como abogada y que esa información fue replicada por algunos medios de comunicación. Sin embargo, la investigación periodística asegura que consultó registros oficiales en los que no aparece inscrita en el Registro Nacional de Abogados ni cuenta con tarjeta profesional.

La investigación también revisó su paso por el Ministerio del Interior y afirmó que los documentos contractuales consultados no la vinculan como asesora profesional, sino bajo perfiles administrativos que no exigían título universitario. El medio cuestionó las diferencias entre la información pública de su trayectoria y los registros oficiales.

- crédito @carogomezsn/X
La designada vocera presidencial, Carolina Gómez, quedó bajo cuestionamientos luego de una investigación de la revista Raya que revisó su trayectoria académica y laboral - crédito @carogomezsn/X

Además, la revista reveló que existen señalamientos laborales relacionados con su etapa en Red+ Noticias, donde extrabajadores la mencionan en demandas por presuntos hechos de acoso laboral. Hasta el cierre de la investigación, según el medio, Gómez no había respondido a las consultas enviadas para conocer su versión.

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