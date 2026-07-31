Por qué Colombia es hoy el cuarto país con la hamburguesa Big Mac más cara en todo el mundo: lo que dice el indicador

Colombia quedó cuarta en el Índice Big Mac de julio entre los países donde la Big Mac resulta más cara en dólares - crédito VisualesIA

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Colombia quedó en julio de 2026 como el cuarto país en el que una hamburguesa Big Mac resulta más cara al medirla en dólares, una señal de que el peso aparece sobrevalorado frente a la moneda estadounidense y de que el país se encareció para quienes pagan desde el exterior.

Según The Economist, el peso colombiano muestra una sobrevaloración de 28,7%, solo por detrás del franco suizo, el peso uruguayo y la corona noruega. En el otro extremo del ranking, las monedas más subvaloradas son las de Indonesia, Taiwán, India, Filipinas y Egipto.

La edición de julio del Índice Big Mac ubica el precio de esa hamburguesa en Colombia en $25.900. En Estados Unidos, el mismo producto cuesta USD 6,22, unos $19.645,49 de acuerdo al precio con el que terminó la divisa el viernes 31 de de julio.

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Eso es lo que responde el indicador: al convertir el precio local de la hamburguesa a dólares con la cotización vigente, Colombia aparece como uno de los países más caros del mundo para comprar ese producto. La conclusión no surge de un alza puntual de McDonald’s, sino del fortalecimiento reciente del peso frente al dólar.

Colombia tiene la cuarta hamburguesa Big Mac más costosa en dólares - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

The Economist creó el Índice Big Mac en 1986 como una forma sencilla de explicar la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Esa idea sostiene que, en el largo plazo, los tipos de cambio deberían ajustarse para que un mismo bien tenga un precio parecido entre países cuando se expresa en una sola moneda.

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En vez de comparar miles de productos, la publicación toma una hamburguesa que se vende en numerosos mercados y mantiene características similares.

En el texto que acompaña la nueva medición, el medio compara a la Big Mac con “Le Grand K”, el cilindro de aleación de platino forjado en Londres en 1879 que durante mucho tiempo fue el patrón del kilogramo y que se conserva cerca de París bajo tres campanas de cristal.

La Big Mac está consolida como uno de los platos más icónicos de Latinoamérica - crédito Arcos Dorados

La publicación sostiene que la Big Mac funciona como una guía práctica porque se consigue en casi cualquier lugar y su sabor es muy similar en todo el mundo. También argumenta que, aunque se trate de un solo producto, incorpora más de 60 ingredientes distintos y depende además de costos laborales e inmobiliarios de cada país.

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Catalina Tobón, gerente de Estrategias de Skandia, explicó a La República que el resultado colombiano refleja el efecto de la apreciación cambiaria. “Lo que está midiendo el Índice Big Mac es que, con la apreciación del peso colombiano, comprar una hamburguesa en dólares para un consumidor global en Colombia se ha hecho más caro. Antes Colombia estaba alrededor del décimo lugar y hoy aparece en la cuarta posición de carestía. Es un indicador que muestra que el tipo de cambio luce muy caro o sobrevalorado frente al dólar”, señaló.

Tobón describió el efecto desde la perspectiva de un visitante extranjero. “Si antes una persona venía a Colombia y con sus dólares podía comprar 20 hamburguesas, hoy compra muchas menos porque el peso se ha apreciado muy rápido. Es decir, Colombia se volvió más cara cuando se mide en dólares”, afirmó.

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Yovanny Conde, cofundador de Finxard, explicó, al mismo medio, que el ascenso en el ranking responde al mismo fenómeno. Como ejemplo, indicó que si una Big Mac costaba $22.800 cuando el dólar estaba en $3.800, su precio equivalía a USD 6, pero si el valor en pesos casi no cambia y el dólar cae a $3.100, el precio pasa automáticamente a USD 7,35.

La apreciación del peso abarata importaciones, pero presiona a exportadores

La Big Mac cuesta $25.900 en Colombia y USD 6,22 en Estados Unidos, una diferencia que arroja un tipo de cambio teórico de $4.163,99 por dólar - crédito Evgenia Novozhenina/Reuters

El fortalecimiento de la moneda local tiene efectos mixtos sobre la economía colombiana. Por un lado, reduce el costo de las importaciones y abarata en pesos la deuda denominada en dólares.

Por otro, puede deteriorar la competitividad externa. Sebastián Trujillo, negociador del acceso de Colombia a la Ocde, dijo que “aunque trae alivios para el Gobierno y para la situación fiscal, la competitividad del sector exportador puede sufrir con esta revaluación”, afirmó a La República.

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El ranking que encabezan Suiza con 45,4%, Uruguay con 43,7% y Noruega con 29,5% también incluye entre las monedas sobrevaloradas a Israel, Reino Unido y la zona euro. Estados Unidos funciona como base para toda la comparación.

La publicación recuerda que el índice cumplirá 40 años en septiembre y que nació en una etapa de fuerte diplomacia monetaria, cuando los gobiernos temían que las principales monedas del mundo estuvieran desalineadas y eso derivara en una crisis financiera o en proteccionismo comercial. Cuatro décadas después, sostiene, discusiones parecidas volvieron a instalarse alrededor del dólar, el yuan y el yen.

El medio reconoce objeciones al indicador: para algunos es demasiado limitado porque se apoya en un solo producto; para otros es demasiado amplio porque más de la mitad del costo de una Big Mac dependería de factores que no se comercian fácilmente entre países, como la mano de obra y los alquileres. También admite que su capacidad predictiva sobre los tipos de cambio ha sido irregular.

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Aun así, defiende su utilidad frente a mediciones más complejas de organismos como el Banco Mundial. Según The Economist, esas estadísticas globales de poder adquisitivo se publican cada tres años y con retraso, mientras que el Índice Big Mac es más rápido, más actual y más fácil de interpretar; de las 54 economías que aparecen tanto en su índice como en la base de datos del organismo, solo siete resultaron baratas en uno y caras en el otro.