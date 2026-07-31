Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Sinuano Día resultados de hoy viernes 31 de julio: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana publicó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Con esta lotería, tu apuesta puede incrementar hasta en 4 mil 500 veces. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Con esta lotería, tu apuesta puede incrementar hasta en 4 mil 500 veces. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El sorteo Sinuano Día, con profundas raíces y extensa participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia. Se trata de una de las principales loterías colombianas que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Este chance dio a conocer los números ganadores de su último sorteo del día, realizado este viernes, 31 de julio de 2026.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 31 de julio de 2026.

Números ganadores: 7832.

Quinta: 2.

A que hora se juega el Sinuano Día

Esta lotería cuenta con dos ediciones cada día: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos. Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

PUBLICIDAD

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Este es el peculiar plan de premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este es el peculiar plan de premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental: Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio. Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

PUBLICIDAD

Para validar el boleto, debes: Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores u oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable. Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Plan de premios del Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en cifrasy orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano DíaResultado de SinuanoSinuano dia hoy ultimo sorteoResultado de Sinuano DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Procuraduría abrió indagación previa a la Aerocivil por presunto tráfico de influencias de la ‘influencer’ Gabriela Muñoz

La joven creadora de contenido habría intervenido en la toma de decisiones administrativas y en la designación de personas en ciertos cargos. Esto, a pesar de que era auxiliar

La Procuraduría abrió indagación previa a la Aerocivil por presunto tráfico de influencias de la ‘influencer’ Gabriela Muñoz

Secretaría de la Mujer de Bogotá alertó sobre lo que es normal durante una consulta ginecológica y lo que es una señal de alerta de abuso

La especialista Diana Villalobos Rodríguez precisó que “en cualquier consulta que no sea de ginecología o urología, no se justifica pedir que los pacientes se retiren la ropa interior”

Secretaría de la Mujer de Bogotá alertó sobre lo que es normal durante una consulta ginecológica y lo que es una señal de alerta de abuso

Jennifer Pedraza se refirió a la designación de Ana María Vesga como ministra de Salud del gobierno de De la Espriella: “Recibe un sistema en crisis”

La senadora precisó que “el país necesitaba una persona independiente de los sectores que deberá regular y controlar”, por lo que destacó que el ejercicio de control político será igual de riguroso al que se le hizo a la administración de Gustavo Petro y su ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo

Jennifer Pedraza se refirió a la designación de Ana María Vesga como ministra de Salud del gobierno de De la Espriella: “Recibe un sistema en crisis”

EN VIVO Presidente Petro explicó las razones de su viaje a Cuba: “Gente humilde”

Durante su administración, el mandatario ya había visitado Cuba en dos ocasiones: la primera en junio de 2023, para el cierre de un ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN, y la segunda en septiembre de 2023, donde participó en la Cumbre del G77+China

EN VIVO Presidente Petro explicó las razones de su viaje a Cuba: “Gente humilde”

Padre de la niña que cantó ‘Dai Dai’ junto a Karol G le agradeció a la cantante y aclaró la confusión: “Cambiaste la vida de una niña”

Papá de la niña que emocionó a miles en el show de Karol G, compartió una carta donde relata cómo la artista hizo inolvidable la primera experiencia de su hija en un estadio repleto de seguidores

Padre de la niña que cantó ‘Dai Dai’ junto a Karol G le agradeció a la cantante y aclaró la confusión: “Cambiaste la vida de una niña”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

ENTRETENIMIENTO

Padre de la niña que cantó ‘Dai Dai’ junto a Karol G le agradeció a la cantante y aclaró la confusión: “Cambiaste la vida de una niña”

Padre de la niña que cantó ‘Dai Dai’ junto a Karol G le agradeció a la cantante y aclaró la confusión: “Cambiaste la vida de una niña”

‘Yo me llamo’ Diomedes Díaz cantó junto a Elder Dayán, el hijo del Cacique: así fue el conmovedor momento

Este es el éxito del colombiano Manuel Turizo que Barack Obama incluyó en su playlist de verano 2026: “Siempre busco nuevas canciones para escuchar”

Tom Holland habló de Colombia al presentar la nueva película de ‘Spider-Man’: “La he pasado muy bien”

Karina García reveló cuánto pagó por su mascota y desató controversia en redes sociales: “Es una pomerania supercara”

Deportes

Independiente Medellín vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver uno de los partidazos por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Independiente Medellín vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver uno de los partidazos por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Junior vs. Millonarios: hora y dónde ver al campeón de Colombia por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Este fue el día en que Franco Baresi, leyenda italiana fallecida, se enfrentó al Atlético Nacional en Tokio: ganó la Intercontinental con el Milán

Inter de Bogotá demandó el partido ante América de Cali por la Liga BetPlay: habrían alineado de manera indebida a Yhormar Hurtado

El árbitro colombiano Wilmar Roldán se enfrentó con excampeón del mundo en la Copa Sudamericana: qué fue lo que pasó