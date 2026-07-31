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Jennifer Pedraza se refirió a la designación de Ana María Vesga como ministra de Salud del gobierno de De la Espriella: “Recibe un sistema en crisis”

La senadora precisó que “el país necesitaba una persona independiente de los sectores que deberá regular y controlar”, por lo que destacó que el ejercicio de control político será igual de riguroso al que se le hizo a la administración de Gustavo Petro y su ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo

Ana María Vesga asumirá el Ministerio de Salud en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, una de las designaciones más esperadas del gabinete del presidente electo -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El país político sigue reaccionando luego de la designación de Ana María Vesga como ministra de Salud del gobierno entrante en cabeza del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Luego de que se publicara el video con el nombramiento por parte del “Tigre” desde su cuenta en X el jueves 30 de julio, al día siguiente una de las voces que destacó dicha denominación fue la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso).

Por medio de un mensaje desde su perfil en la misma red social, la congresista destacó la mañana del viernes 31 de julio de que “la nueva ministra de Salud (Vesga) viene de representar a las EPS y a la industria farmacéutica legalmente”.

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No obstante, Pedraza puntualizó que la líder designada para la cartera de Salud “ahora tendrá la responsabilidad de dirigir el sistema y de vigilar a varios de los actores cuyos intereses defendió durante años”.

El nombramiento de Vesga también fue cuestionado por la senadora, que aseguró más adelante en la segunda parte de su publicación que “el país necesitaba una persona independiente de los sectores que deberá regular y controlar”, y en consecuencia lo calificó como un “mensaje equivocado” por parte del gobierno entrante de De la Espriella.

Pedraza afirmó que el nombramiento de Vesga es un "mensaje equivocado" por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @JenniferPedraz/X
Pedraza afirmó que el nombramiento de Vesga es un "mensaje equivocado" por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @JenniferPedraz/X

La radiografía del sistema de Salud, según Jennifer Pedraza: “En crisis”

De acuerdo con el diagnóstico que presentó de forma breve la senadora Pedraza en su mensaje, “la Dra Vesga recibe un sistema en crisis”.

Como ejemplos, la congresista detalló que hay “pacientes esperando medicamentos y citas durante meses, hospitales y clínicas asfixiados financieramente, deudas crecientes, trabajadores de la salud precarizados y muchas regiones donde acceder a un servicio sigue siendo una carrera de obstáculos”.

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De igual modo, Pedraza aclaró que, tanto al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, “le (sic) hicimos control político”.

La senadora expuso que desde el Congreso de la República señalaron acto de la administración Petro que ella señaló como “su corrupción”. También “denunciamos las decisiones que afectaron a pacientes y trabajadores y exigimos respuestas”, añadió la legisladora, y dejó en claro que “con la nueva ministra de Salud haremos lo propio”.

Pedraza explicó que el trabajo de control político no cesará desde el Legislativo, y “vamos a vigilar cada decisión para que no haya retrocesos en el derecho a la salud, ni se profundice la precarización del personal sanitario y para que se mantengan conquistas fundamentales, como el pago a los internos de medicina”, agregó la exrepresentante a la Cámara.

Para cerrar, la legisladora concluyó que “la salud no puede gobernarse en función de las EPS, de la industria farmacéutica ni de ningún interés particular”, sino que “debe gobernarse pensando primero en los pacientes y en quienes sostienen todos los días nuestros hospitales”.

Ana María Vesga, la nueva ministra de Salud designada por Abelardo de la Espriella

El anuncio que hizo De la Espriella incluyó las prioridades inmediatas para la cartera: un plan de choque para garantizar atención oportuna, abastecimiento de medicamentos, estabilidad para el talento humano en salud y saneamiento financiero del sector.

Vesga llega al ministerio después de años de participación en los principales debates sobre el sistema de salud y la financiación del sector.

Hasta ahora, ella se desempeñaba como presidenta ejecutiva de Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral), el gremio que reúne a las 11 EPS (Entidad Promotora de Salud) del régimen contributivo del país.

La abogada es egresada de la Universidad de los Andes y complementó su formación con estudios en Alta Dirección y Liderazgo Estratégico en la misma institución.

Antes de asumir la presidencia ejecutiva del gremio, hizo parte de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, donde durante cerca de seis años lideró la Cámara de la Industria Farmacéutica y después ocupó la Vicepresidencia de Salud.

Al frente de Acemi, Vesga se convirtió en una de las voces más visibles del sector asegurador en la discusión sobre el rumbo del sistema de salud en Colombia.

Desde esa posición representó a las EPS afiliadas al gremio y ganó protagonismo en los debates sobre el modelo de atención y sus dificultades de sostenibilidad.

Uno de los ejes de su actuación pública fue la defensa del modelo de aseguramiento basado en las EPS.

También mantuvo una postura crítica frente a la reforma impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, al cuestionar varios de sus puntos y advertir sobre los desafíos financieros que, desde la perspectiva del gremio, podían derivarse de su implementación.

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