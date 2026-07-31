Cofundador de Rappi se pronunció por la polémica oferta laboral sin pago que lanzó: aseguró que todo fue un “error”

El cofundador de Rappi, Andrés Bilbao, atribuye a un error una convocatoria en LinkedIn sin salario - crédito @andresbilbao/IG y Reuters

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Andrés Bilbao, reconocido por ser uno de los cofundadores de Rappi, salió a responder públicamente luego de la ola de críticas que provocó una convocatoria laboral publicada en su cuenta de LinkedIn, en la que inicialmente se invitaba a un creador audiovisual a trabajar junto a él sin recibir remuneración económica.

La publicación generó un intenso debate en redes sociales y, tras hacerse viral, el empresario habló con la revista Semana para explicar lo sucedido y asegurar que todo se debió a un error en la comunicación de la oferta.

La controversia comenzó cuando Bilbao compartió una búsqueda para encontrar un cineasta o profesional audiovisual que quisiera sumarse al equipo de 30X, empresa con la que desarrolla contenido para redes sociales y en el anuncio afirmaba que buscaba a una persona “con hambre de aprender” y “ganas de crecer a lo bestia”, especialmente estudiantes o personas que apenas estuvieran comenzando su carrera profesional.

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Sin embargo, una frase del mensaje fue la que desató una avalancha de reacciones. En la publicación se leía: “Ojo, esto no es pago”, acompañado de una explicación en la que se sugería que la experiencia y el fortalecimiento del portafolio podrían ser más valiosos que una remuneración económica para algunos aspirantes.

La publicación de Andrés Bilbao en LinkedIn desató una polémica en redes sociales por ofrecer una vacante de producción audiovisual sin remuneración - crédito Andrés Bilbao / LinkedIn

El mensaje rápidamente dividió opiniones, pues mientras algunos usuarios defendieron la posibilidad de adquirir experiencia junto a un empresario reconocido, muchos otros cuestionaron que un fundador de una de las compañías tecnológicas más exitosas del país promoviera una convocatoria sin salario, argumentando que ningún trabajo debería realizarse de manera gratuita.

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Frente a la polémica, Bilbao explicó al medio mencionado que la publicación nunca debió salir de esa manera y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

“El post que vieron nunca debió existir. Tuvimos una serie de errores operacionales, no una decisión mía sobre cómo redactar ese post. Como fundador, es mi responsabilidad todo lo que ocurre en mi compañía y redes y, por eso, no le esquivo el tema, pero quiero ser claro en que ese texto, tal como salió, no refleja cómo pensamos ni cómo trabajamos en 30X", mencionó en primer lugar.

“A quienes rechazaron y cuestionaron la oferta les doy la razón. Nuestra posición como compañía es clara: todo trabajo se remunera desde el primer día. Ya hicimos los cambios operativos necesarios para que esto no vuelva a pasar”, agregó el empresario.

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Andrés Bilbao explicó la oferta sin salario en LinkedIn - crédito @andresbilbao/IG

El empresario explicó que la convocatoria sí contemplaba un pago desde el inicio, pero esa información quedó por fuera del texto que terminó publicándose y que fue ampliamente compartido en redes sociales.

De acuerdo con la información que Bilbao le dio a Semana, el cargo estaba pensado para un aprendiz de cineasta, con una dedicación aproximada de cuatro horas semanales y una remuneración mensual de 600.000 pesos colombianos desde el primer mes, además de recibir entrenamiento y mentoría personalizada dentro de 30X.

Asimismo, indicó que se omitieron algunos detalles importantes, los cuales hacían parte del plan contemplado para la vacante, como un rápido crecimiento profesional para quien fuera seleccionado, y esto haría parte de los beneficios.

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“Ese debió ser el post original y, por eso, se entendió como trabajo sin ningún tipo de pago. Ese fue el error real: no en el fondo del programa, sino en cómo lo comunicamos. Ya lo corregimos puertas para adentro”, señaló.

La oferta laboral de 30X incluía cuatro horas semanales, una remuneración de 600.000 pesos mensuales y mentoría para un aprendiz de cineasta, según información de Bilbao (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó en la entrevista, la persona que pase los requisitos de la oferta laboral, tras un período de prueba de uno o dos meses, la intención es que el aprendiz pueda incorporarse a tiempo completo con un salario que oscilaría entre 3 y 3,5 millones de pesos, dependiendo de su desempeño y de las habilidades desarrolladas en edición de video y herramientas de inteligencia artificial.

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