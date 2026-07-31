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Gustavo Petro reaccionó al nombramiento de Indalecio Dangond como ministro de Agricultura: “Le entregó subsidios al hijo de Lafourie y Cabal”

El presidente saliente cuestionó la designación anunciada por Abelardo de la Espriella y la relacionó con la controversia por un crédito y un subsidio agropecuario otorgados al hijo de María Fernanda Cabal

Indalecio Dangond asumirá el Ministerio de Agricultura en el gobierno de Abelardo de la Espriella, mientras Gustavo Petro criticó públicamente su designación - crédito @julsket/X y Reuters
Indalecio Dangond asumirá el Ministerio de Agricultura en el gobierno de Abelardo de la Espriella, mientras Gustavo Petro criticó públicamente su designación - crédito @julsket/X y Reuters
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El presidente saliente, Gustavo Petro, criticó el nombramiento de Indalecio Dangond como ministro de Agricultura del gobierno de Abelardo de la Espriella y aseguró que la decisión anticipa el rumbo que tomará la política agraria del próximo cuatrienio.

La designación ha generado controversia por los cuestionamientos que enfrenta el funcionario debido a su participación en la estructuración de un crédito y un subsidio otorgados al hijo de la exsenadora María Fernanda Cabal.

A través de su cuenta en X, Petro criticó la decisión del mandatario electo y aseguró que el nombramiento anticipa el rumbo que, a su juicio, tomará la política agraria del próximo gobierno.

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“Mientras nombran como ministro de agricultura al que le entregó subsidios al hijo de Lafourie y Cabal, le quitan la protección al campesinado para producir alimentos para los colombianos en pleno crecimiento de la megasequía. Ya saben lo que va a pasar”, escribió el jefe de Estado.

La designación de Dangond se produce mientras el nuevo gobierno prepara la implementación de su agenda para el campo durante el periodo 2026-2030.

Gustavo Petro cuestionó en X el nombramiento de Indalecio Dangond y afirmó que la decisión anticipa el rumbo de la política agraria del próximo gobierno - crédito Gustavo Petro/X
Gustavo Petro cuestionó en X el nombramiento de Indalecio Dangond y afirmó que la decisión anticipa el rumbo de la política agraria del próximo gobierno - crédito Gustavo Petro/X

Entre los objetivos anunciados figuran la bancarización de 2,5 millones de campesinos, la creación de 700 escuelas de emprendimiento rural, la sustitución de 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito por proyectos productivos y la presentación de un nuevo proyecto para reglamentar la Jurisdicción Agraria, luego de que la iniciativa se hundiera en el Congreso.

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Sin embargo, el nombramiento quedó rápidamente marcado por una controversia revelada en una investigación periodística de Daniel Coronell.

Según esa publicación, Dangond, a través de la firma Open Loans OPL S.A.S., estructuró y emitió concepto favorable para una operación que permitió a Juan José Lafaurie Cabal acceder a un crédito por $400 millones y a un Incentivo a la Capitalización Rural por $95,2 millones.

Juan José Lafaurie Cabal es hijo de la exsenadora María Fernanda Cabal y del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.

La investigación sostiene que, además del incentivo económico, el beneficiario obtuvo una garantía del 80% del préstamo por parte del Fondo Agropecuario de Garantías, beneficios dirigidos a pequeños productores rurales.

La publicación también señaló que el solicitante fue presentado como pequeño productor con estados financieros que reportaban activos inferiores a $130 millones.

La senadora del Centro Democrático prefirió no hablar sobre el escándalo que involucra a su hijo y a su esposo José Felix Lafaurie - crédito Colprensa/@juanjoselafaurie/Instagram
La senadora del Centro Democrático prefirió no hablar sobre el escándalo que involucra a su hijo y a su esposo José Felix Lafaurie - crédito Colprensa/@juanjoselafaurie/Instagram

Dichos documentos, según la investigación, fueron firmados por Carolina Useche Rodríguez, identificada como directora administrativa y financiera de Fedegán.

Otro de los cuestionamientos se relaciona con el predio donde se desarrollaría el proyecto agrícola. De acuerdo con la solicitud presentada ante Finagro, el terreno pertenecía al solicitante; sin embargo, Coronell afirmó que la propiedad figura a nombre de Lafaurie Cabal S.A.S., empresa integrada por María Fernanda Cabal y tres de sus hijos.

La investigación también puso en duda la viabilidad financiera de la operación al advertir que el crédito debía pagarse en un plazo de 36 meses, mientras que los cultivos de palma de aceite suelen comenzar a generar ingresos después de aproximadamente cuatro años. Pese a esas observaciones, la firma Open Loans avaló la solicitud.

Más allá de la polémica, Dangond llega al Ministerio con una trayectoria de cerca de cuatro décadas en el sector agropecuario y financiero.

Tiene 62 años, es administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia y ha ocupado cargos en el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrario, Finagro, la Caja de Crédito Agrario, la Superintendencia de Puertos y Transporte y el Ministerio de Comercio Exterior.

Indalecio Dangond es administrador de empresas con cerca de 40 años de experiencia en financiación agropecuaria y desarrollo rural, tanto en el sector público como en el privado - crédito Universidad del Externado
Indalecio Dangond es administrador de empresas con cerca de 40 años de experiencia en financiación agropecuaria y desarrollo rural, tanto en el sector público como en el privado - crédito Universidad del Externado

En el sector privado fundó Open Loans y también trabajó con Fedepalma. Entre 2006 y 2010 fue coordinador financiero de programas de agronegocios y desarrollo alternativo sostenible de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y sus gremios afiliados manifestaron su disposición para trabajar con Dangond en la construcción de políticas públicas orientadas a mejorar la competitividad del campo.

También se pronunciaron organizaciones como Fedepalma, Asocaña, la Federación Nacional de Cafeteros, la Cámara de Comercio Colombo Americana y Asocapitales, cuyos representantes destacaron la importancia de fortalecer la productividad, la inversión y la sostenibilidad del sector rural.

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