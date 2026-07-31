Pacto Histórico se refirió al nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud del gobierno De la Espriella: “Implicaciones jurídicas, éticas e institucionales”

Pacto Histórico expresó su preocupación por el nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud del gobierno De la Espriella - crédito EFE/Acemi/Pacto Histórico

Guardar

La bancada del Pacto Histórico advirtió que el nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud abriría un frente jurídico y ético en el Gobierno nacional, porque su paso por Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) la obligaría a declararse impedida para intervenir en decisiones que afectan de manera directa a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y, según el bloque oficialista, comprometería la separación entre interés público e intereses particulares.

En un comunicado publicado el 30 de julio de 2026, los congresistas oficialistas sostuvieron que la restricción no sería marginal: alcanzaría asuntos de alta sensibilidad para el sistema, entre ellos la fijación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el mecanismo sobre el que, recordaron, Acemi ha tenido “participación e incidencia permanente”.

PUBLICIDAD

La bancada afirmó que el problema no se limita a la antigua representación gremial de Vesga. También incluyó su “participación activa en el estudio de la UPC y sus respectivos ajustes” y su intervención en mesas técnicas en representación de los intereses de las EPS a través de esa agremiación.

El pronunciamiento además planteó que, si Vesga asumiera la cartera, su primer año de gestión quedaría atravesado por impedimentos legales y por una discusión de fondo sobre la legitimidad de sus decisiones en el sector.

El Pacto Histórico sostiene que Vesga no podría decidir sobre la UPC durante su primer año

Los congresistas oficialistas señalaron que la restricción alcanzaría asuntos de alta sensibilidad para el sistema, citando la participación activa de la líder gremial en el estudio de la Unidad de Pago por Capitación - crédito Pacto Histórico

El eje de la advertencia oficialista se fundamenta en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011. Según la bancada, la eventual ministra Ana María Vesga quedaría alcanzada por la causal prevista en el numeral 16, que obliga a declararse impedido cuando, dentro del año anterior, una persona haya tenido interés directo o haya actuado como representante, asesor, directivo o integrante de un gremio interesado en el asunto objeto de decisión.

PUBLICIDAD

Con esa base, el bloque sostuvo: “Esto significa que, durante su primer año de gestión, la funcionaria no podrá tomar decisiones en las que ACEMI tenga interés directo, entre ellas asuntos de especial relevancia para el sector, como la fijación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”.

La declaración va más allá del señalamiento general sobre un posible conflicto de interés. El Pacto Histórico afirmó que la inhabilidad operaría “de manera inmediata” por el vínculo previo con Acemi y por la incidencia que esa agremiación ha mantenido sobre uno de los temas centrales del financiamiento del sistema de salud.

PUBLICIDAD

Ana María Vesga, según el comunicado, también estaría impedida para participar en “regulaciones, gestiones o decisiones que involucren directamente los intereses de ACEMI” durante al menos el año siguiente a su desvinculación del gremio.

La bancada invocó una segunda causal por asesorías y conceptos previos

Ana María Vesga, según el comunicado, también estaría impedida para participar en “regulaciones, gestiones o decisiones que involucren directamente los intereses de ACEMI” - crédito Colprensa

El comunicado no se apoyó en una sola causal. Los congresistas señalaron además que, de acuerdo con la causal 11 del mismo artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Vesga no podría conocer ni decidir sobre actuaciones administrativas respecto de las cuales haya emitido conceptos, brindado asesoría o intervenido con anterioridad.

Ese punto refuerza la tesis del bloque: la discusión no pasaría solo por su papel como exrepresentante de Acemi, sino por su participación técnica previa en materias que después debería regular desde el Ministerio. “No solo por haber sido la representante de ACEMI, sino también por su participación activa en el estudio de la UPC y sus respectivos ajustes”, indicó la bancada.

PUBLICIDAD

El texto agregó que esa intervención se dio mientras representaba, en mesas técnicas, “los intereses particulares de las EPS por intermedio de la agremiación en mención”.

El cuestionamiento político apunta a la frontera entre lo público y lo privado

La bancada del Pacto Histórico un eventual nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud activaría causales legales de impedimento por su papel previo en Acemi y por su intervención en asuntos como la UPC - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además del plano legal, la bancada del Pacto Histórico instaló una objeción sobre la ética pública. En su lectura, una eventual llegada de Vesga al Ministerio de Salud “plantea serios cuestionamientos desde la perspectiva de la moralidad administrativa y la ética pública”.

Los congresistas señalaron que esa designación “desdibuja la necesaria separación entre la protección del interés general y la defensa de los intereses particulares de las EPS”. La advertencia busca ubicar el debate en un terreno más amplio que el de los impedimentos formales y vincularlo con la confianza en las decisiones estatales dentro del sistema de salud.

PUBLICIDAD

El bloque añadió que la jurisprudencia y la doctrina han reconocido la ética pública como un instrumento para prevenir la influencia de intereses privados en el ejercicio del poder y para garantizar la legitimidad de las decisiones del Estado colombiano.

La bancada del Pacto Histórico fue la que habló. Lo que reveló es que, a su juicio, un eventual nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud activaría causales legales de impedimento por su papel previo en Acemi y por su intervención en asuntos como la UPC. La tensión central, conforme a lo expuesto, es que la futura titular de la cartera no podría decidir sobre materias esenciales del sector mientras enfrenta cuestionamientos sobre la independencia del Ministerio.

PUBLICIDAD

El bloque oficialista anunció control político sobre la decisión

El comunicado cerró con una advertencia sobre el curso que dará el Congreso de la República si el nombramiento avanza. La bancada señaló que estará atenta a las decisiones que se adopten y que ejercerá su deber de control político “con responsabilidad”.

Ese seguimiento, agregaron, estará enfocado en un sistema de salud que garantice “el acceso oportuno, la calidad de la atención y la sostenibilidad del sistema para todos los colombianos”.