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Multa millonaria reveló retrasos en el Metro de Bogotá: comerciantes de Kennedy sienten el impacto, bancada del Mira lo había advertido

La Empresa Metro sancionó al concesionario Metro Línea 1 por el 4,55% de obra pendiente en la estación ‘Ciudad Kennedy’

La Empresa Metro de Bogotá impuso una multa de más de $358 millones al concesionario Metro Línea 1 por retrasos en la Estación 3 Ciudad Kennedy - crédito Metro de Bogotá
La Empresa Metro de Bogotá impuso una multa de más de $358 millones al concesionario Metro Línea 1 por retrasos en la Estación 3 Ciudad Kennedy - crédito Metro de Bogotá
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La Empresa Metro de Bogotá impuso una multa superior a $358 millones de pesos al concesionario Metro Línea 1 por retrasos en la construcción de la Estación 3 ‘Ciudad Kennedy’, decisión que evidenció los incumplimientos detectados en el avance de la obra y confirma las advertencias que la bancada del Partido Mira, encabezada por el concejal Samir Bedoya Piraquive, venía formulando desde hace meses sobre el rezago en la ejecución de la primera línea del metro en esa localidad.

El contrato exigía que la Estación 3 estuviera terminada el 31 de enero de 2026, pero presenta un 4,55% de ejecución pendiente, lo que motivó la sanción económica. La medida fue oficializada tres meses después de que el Partido Mira alertara sobre los riesgos de retraso en este tramo estratégico para la movilidad de Kennedy y el sur de la ciudad.

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Advertencias previas y escasa transparencia en los informes oficiales

La sanción se produce en un contexto de cuestionamientos por la falta de información pública sobre la evolución de los trabajos. Según el concejal Bedoya, en el Secop —el sistema oficial de contratación— solo está disponible el informe de interventoría de abril de 2026, mientras que los de mayo, junio y julio aún no han sido publicados.

“Terminando julio, todavía no sabemos con certeza cómo avanza la obra según los informes de interventoría. La ciudadanía tiene derecho a conocer, en tiempo real, en qué va una infraestructura de esta magnitud”, señaló el cabildante.

Abuso infantil: el 90% de los casos ocurre dentro del entorno familiar, según datos presentados por el cabildante - crédito Concejo de Bogotá
El Partido Mira y el concejal Samir Bedoya Piraquive advirtieron desde meses atrás sobre el rezago en la ejecución del metro de Bogotá en Kennedy - crédito Concejo de Bogotá

El 30 de abril, informes de interventoría a marzo de 2026 ya revelaban un crítico retraso en los acabados y accesos peatonales en estaciones como Kennedy. En la Estación 5, los acabados registraban solo un 4,06% de avance, frente al 33,80% programado, es decir, apenas el 12% de lo previsto. Los accesos peatonales presentaban un avance de apenas el 1,83%, muy lejos del 16% planificado para la fecha, y el proyecto general acumulaba un retraso de 3,90 puntos porcentuales.

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El impacto en el espacio público y la economía local

El concejal Bedoya advirtió que si bien los frentes de trabajo 1, 2 y 3 muestran mayor avance en el viaducto, es justo allí donde más se registra rezago en la habilitación del espacio público.

“Son las obras que afectan el día a día de los ciudadanos, que afectan residencias y comercios, especialmente comercios de personas muy vulnerables. Justo donde más avanza el viaducto es donde más se están demorando en devolverle el espacio público a la gente”, sostuvo el concejal de Mira.

En la avenida Primero de Mayo, los cerramientos permanecen ampliados de forma innecesaria y el paso peatonal está cortado, lo que reduce considerablemente la afluencia de clientes a los negocios. Comerciantes del sector reportan caídas de hasta el 50% en las ventas, mientras que residentes denuncian daños en sus viviendas —como pisos afectados y desprendimiento de puertas— a raíz de las obras.

La falta de transparencia en el Secop dejó sin publicar los informes de interventoría de mayo, junio y julio de 2026 sobre la obra del metro de Bogotá - crédito Metro de Bogotá
La falta de transparencia en el Secop dejó sin publicar los informes de interventoría de mayo, junio y julio de 2026 sobre la obra del metro de Bogotá - crédito Metro de Bogotá

Muchos han recurrido a tutelas y derechos de petición para exigir soluciones, pero varios casos siguen sin respuesta definitiva por parte de la administración. El concejal insistió en que “los comerciantes no viven de porcentajes; viven de que la gente pueda pasar y comprar”.

Asimismo, criticó la normalización de demoras prolongadas en la construcción de andenes y accesos, y exigió priorizar la recuperación del espacio público y la protección de la economía local.

Desbalance en la ejecución: viaducto avanza, entorno urbano se rezaga

El avance general del proyecto a marzo de 2026 se ubicaba en el 72,56%, con el viaducto alcanzando un 83,7% de ejecución. Sin embargo, el espacio público y la malla vial apenas llegaban al 8,58%, y las estaciones y edificios de acceso al 34,38%. Eso evidenció un desbalance en la velocidad de ejecución de las distintas áreas del proyecto, con consecuencias directas para la calidad de vida en barrios como Kennedy y Bosa.

La Estación 5 de Kennedy es la que presenta los niveles más bajos de ejecución en todo el proyecto. El acceso ascendente apenas llega al 4,06%, cuando debería estar en el 33,80%. Además, se detectaron obras en el Frente 2 sin aprobación del Plan de Manejo de Tránsito, lo que ha provocado deterioro de zonas peatonales y falta de atención a los vecinos.

La Estación 3 de la primera línea del metro de Bogotá debía estar terminada el 31 de enero de 2026, pero aún registra un 4,55% de ejecución pendiente - crédito Alcaldía de Bogotá
La Estación 3 de la primera línea del metro de Bogotá debía estar terminada el 31 de enero de 2026, pero aún registra un 4,55% de ejecución pendiente - crédito Alcaldía de Bogotá

Frente a la crisis, el concejal Bedoya solicitó medidas urgentes, entre ellas acelerar la ejecución de andenes y accesos pendientes, reducir los tiempos de cerramiento en zonas comerciales, publicar cronogramas claros de entrega y mitigar de manera efectiva los perjuicios a comerciantes y residentes.

El gerente del metro mantiene la fecha de operación para marzo de 2028, pero el concejal Bedoya insistió en que el éxito del proyecto debe medirse por la protección de la calidad de vida de los vecinos y no solo por los porcentajes de avance de la infraestructura principal.

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