Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Colombianos vuelan más, pero sus aeropuertos no despegan: Asocapitales alerta riesgos de infraestructura

Un informe entregado al Gobierno nacional advierte que el crecimiento de los pasajeros supera la capacidad de las terminales aéreas, mientras persisten retrasos en obras, deficiencias tecnológicas y problemas de seguridad que, según el gremio, exigen intervenciones urgentes

Imagen de referencia. La Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo rechaza las acusaciones de ‘secuestro’ de la operación aérea en Colombia y defiende su papel en el sector - crédito Juan Páez/Colprensa
Andrés Santamaría aseguró que las fallas en la infraestructura y en los sistemas de control representan riesgos para la seguridad de las operaciones aéreas - crédito Juan Páez/Colprensa
Guardar

Mientras el tráfico aéreo en Colombia continúa creciendo, la infraestructura aeroportuaria enfrenta rezagos que, según la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), ya están generando riesgos para la operación y la seguridad. La organización presentó al Gobierno nacional un diagnóstico en el que advierte que las inversiones no han avanzado al mismo ritmo que la demanda de pasajeros.

El documento, titulado El país más que nunca vuela sobre la misma infraestructura, sostuvo que más de 57 millones de personas transitaron por los aeropuertos del país, lo que representó un crecimiento superior al 340%. Sin embargo, Asocapitales aseguró que la capacidad física y tecnológica de las terminales no ha tenido una evolución equivalente.

PUBLICIDAD

El traspaso del aeropuerto de Cali a la Aeronáutica Civil preocupa a autoridades y sectores económicos por posibles demoras y consecuencias para la competitividad regional - crédito Colprensa
Asocapitales advirtió que el crecimiento del tráfico aéreo no ha estado acompañado por inversiones suficientes en la infraestructura aeroportuaria del país - crédito Colprensa

Uno de los principales focos de preocupación es la situación de los aeropuertos administrados directamente por la Aeronáutica Civil. De acuerdo con el informe, las terminales de Cali y Barranquilla presentan retrasos en obras y dificultades que afectan su funcionamiento. El director de Asocapitales, Andrés Santamaría, afirmó que el panorama en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali evidencia problemas acumulados desde hace varios años. “Más de 10 cronogramas de licitación incumplidos en Cali desde el año 2020, fisuras en la pista sin informe técnico oficial, desmoronamiento de las condiciones de infraestructura y deterioro continuo”, aseguró.

En Barranquilla, agregó, el panorama tampoco muestra avances significativos. Según explicó, tras la liquidación de la concesión, las obras apenas alcanzan un 6% de ejecución.

PUBLICIDAD

Santamaría señaló además que, más allá de los retrasos en infraestructura, persisten fallas en la prestación de servicios básicos para los usuarios. Durante una entrevista con Blu Radio, indicó que problemas relacionados con baños y sistemas de aire acondicionado se suman a situaciones que considera más delicadas para la operación aeroportuaria.

“Si algo no funciona, pues la entidad responsable por sus acciones u omisiones sigue siendo la entidad que tiene la responsabilidad del transporte aeronáutico”, manifestó el director de Asocapitales. El informe también dedicó un apartado al aeropuerto El Dorado de Bogotá, terminal que concentra más del 40% del tráfico aéreo nacional. Allí, la organización advirtió sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de seguridad operacional y acelerar la modernización tecnológica.

Luego del primer hurto, el colombiano regresó a Bogotá, y al poco tiempo volvió a viajar a los EE. UU. e hizo de las suyas en el sur de la Florida - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa
El informe también alertó sobre la necesidad de fortalecer la seguridad operacional y modernizar la tecnología del aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito Camila Díaz/Colprensa

Como ejemplo, Santamaría recordó el episodio en el que un menor de edad logró intervenir las comunicaciones aéreas. “El tráfico aéreo de Bogotá estuvo por 3 minutos por parte de un adolescente sin tener los criterios ni las calificaciones para ello”, afirmó. A ese caso, añadió, se suman “alertas con temas de control y seguridad” y la falta de actualización de equipos considerados estratégicos, entre ellos radares y torres de control.

Para el directivo, estas situaciones requieren una respuesta inmediata debido a su impacto sobre la seguridad de las operaciones. “En la seguridad aérea no puede haber errores... están jugando con las vidas de las personas”, sostuvo. El diagnóstico de Asocapitales también planteó la necesidad de ampliar la capacidad del aeropuerto José María Córdova, en Rionegro. Según el informe, la pista de esa terminal lleva “40 años sin intervención estructural profunda”, pese a ser el segundo aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros del país.

Además de las recomendaciones sobre infraestructura, la organización propuso revisar algunos costos asociados al transporte aéreo para facilitar el acceso de los viajeros, especialmente en ciudades intermedias. En ese sentido, Santamaría planteó reducir la carga tributaria sobre los tiquetes. “El tema del IVA del 19%, yo creo que hay que empezar a replantearlo al 5%”, afirmó, al considerar que tanto los impuestos nacionales como el costo del combustible tienen un efecto importante sobre las tarifas que pagan los pasajeros.

Operarios del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali fueron acusados de enviar droga a Estados Unidos - crédito Aerocali/Facebook
El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali fue uno de los principales focos de preocupación por los retrasos en obras y el deterioro de su infraestructura - crédito Aerocali/Facebook

El diagnóstico de Asocapitales también planteó la necesidad de ampliar la capacidad del aeropuerto José María Córdova, en Rionegro. Según el informe, la pista de esa terminal lleva “40 años sin intervención estructural profunda”, pese a ser el segundo aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros del país y uno de los más importantes para la conectividad nacional e internacional.

Además de las recomendaciones sobre infraestructura, la organización propuso revisar algunos costos asociados al transporte aéreo para facilitar el acceso de los viajeros, especialmente en ciudades intermedias. En ese sentido, Santamaría planteó reducir la carga tributaria sobre los tiquetes. “El tema del IVA del 19%, yo creo que hay que empezar a replantearlo al 5%”, afirmó, al considerar que tanto los impuestos nacionales como el costo del combustible tienen un efecto importante sobre las tarifas que pagan los pasajeros.

Temas Relacionados

AsocapitalesInfraestructuraAeropuertos en ColombiaAerocivilPasajeros ColombiaVuelos ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De la Espriella condenó el crimen de María Camila Potosí y anunció endurecimiento de penas: “No merecen llamarse humanos”

El mandatario elegido anunció en X que ordenará a sus ministros designados impulsar castigos más severos para responsables de ataques a menores y agresiones a mujeres. Afirmó que buscará evitar su salida de prisión de por vida

De la Espriella condenó el crimen de María Camila Potosí y anunció endurecimiento de penas: “No merecen llamarse humanos”

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO online - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana en directo: siga el minuto a minuto del partido del “León”

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto llega a Barquisimeto (estado de Lara, Venezuela) con la ventaja de dos goles para buscar la clasificación a los octavos de final

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO online - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana en directo: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Estos son los topes de Nequi y Daviplata que se deben tener en cuenta a la hora de presentar la declaración de renta en la Dian

Se recomienda anticipar un control detallado sobre el flujo de recursos digitales y evaluar cada movimiento entre cuentas para evitar sorpresas durante la diliegencia

Estos son los topes de Nequi y Daviplata que se deben tener en cuenta a la hora de presentar la declaración de renta en la Dian

Pacientes Colombia celebró designación de Ana María Vesga como ministra de Salud de Abelardo de la Espriella y recordó sus principales retos

El vocero de la agrupación, Denis Silva, señaló que la exdirectora de Acemi enfrentará importantes desafíos y deberá concentrar sus esfuerzos en fortalecer el acceso universal, luego del periodo de Gobierno de Gustavo Petro, que intentó sin éxito reformar el sistema

Pacientes Colombia celebró designación de Ana María Vesga como ministra de Salud de Abelardo de la Espriella y recordó sus principales retos

Después del atentado contra un congresista, la Cámara exigió a la UNP “garantizar” la protección de los legisladores sin esquema

Tras el ataque con explosivos contra la vivienda de un representante en Norte de Santander, la corporación pidió a la unidad que lidera Augusto Rodríguez reforzar la seguridad de los congresistas en riesgo

Después del atentado contra un congresista, la Cámara exigió a la UNP “garantizar” la protección de los legisladores sin esquema
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

ENTRETENIMIENTO

Cara Rodríguez, ex de Beéle, confirmó que quiere tener otro bebé y emocionó a sus fans

Cara Rodríguez, ex de Beéle, confirmó que quiere tener otro bebé y emocionó a sus fans

El festival de electrónica EDC Colombia reveló su programación por días: sumó nuevos artistas al cartel

Amparo Grisales, jurado de ‘Yo me llamo’, recreó popular meme de su papel en ‘Las muñecas de la mafia’

Concierto de Ricardo Montaner en Cali fue aplazado por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

Hanny Vizcaíno sorprendió al compartir una foto de su infancia, antes de su salto a la fama en ‘Pa’ quererte’: así lucía

Deportes

Carlos Antonio Vélez bajó de la nube a Juan Carlos Osorio como asistente de la selección Colombia: “No es para él”

Carlos Antonio Vélez bajó de la nube a Juan Carlos Osorio como asistente de la selección Colombia: “No es para él”

La Dimayor cambió la programación de varios partidos en la Liga BetPlay: Nacional ya conoce cuándo enfrentará a América

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO online - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana en directo: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Raúl Giraldo le habría mentido a la hinchada del Deportivo Independiente Medellín sobre su renuncia: esta es la prueba

Atlético Nacional perdería un fichaje para el segundo semestre: se lo quitaría un equipo de la Liga BetPlay