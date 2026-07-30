Colombianos vuelan más, pero sus aeropuertos no despegan: Asocapitales alerta riesgos de infraestructura

Andrés Santamaría aseguró que las fallas en la infraestructura y en los sistemas de control representan riesgos para la seguridad de las operaciones aéreas - crédito Juan Páez/Colprensa

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Mientras el tráfico aéreo en Colombia continúa creciendo, la infraestructura aeroportuaria enfrenta rezagos que, según la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), ya están generando riesgos para la operación y la seguridad. La organización presentó al Gobierno nacional un diagnóstico en el que advierte que las inversiones no han avanzado al mismo ritmo que la demanda de pasajeros.

El documento, titulado El país más que nunca vuela sobre la misma infraestructura, sostuvo que más de 57 millones de personas transitaron por los aeropuertos del país, lo que representó un crecimiento superior al 340%. Sin embargo, Asocapitales aseguró que la capacidad física y tecnológica de las terminales no ha tenido una evolución equivalente.

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Asocapitales advirtió que el crecimiento del tráfico aéreo no ha estado acompañado por inversiones suficientes en la infraestructura aeroportuaria del país - crédito Colprensa

Uno de los principales focos de preocupación es la situación de los aeropuertos administrados directamente por la Aeronáutica Civil. De acuerdo con el informe, las terminales de Cali y Barranquilla presentan retrasos en obras y dificultades que afectan su funcionamiento. El director de Asocapitales, Andrés Santamaría, afirmó que el panorama en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali evidencia problemas acumulados desde hace varios años. “Más de 10 cronogramas de licitación incumplidos en Cali desde el año 2020, fisuras en la pista sin informe técnico oficial, desmoronamiento de las condiciones de infraestructura y deterioro continuo”, aseguró.

En Barranquilla, agregó, el panorama tampoco muestra avances significativos. Según explicó, tras la liquidación de la concesión, las obras apenas alcanzan un 6% de ejecución.

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Santamaría señaló además que, más allá de los retrasos en infraestructura, persisten fallas en la prestación de servicios básicos para los usuarios. Durante una entrevista con Blu Radio, indicó que problemas relacionados con baños y sistemas de aire acondicionado se suman a situaciones que considera más delicadas para la operación aeroportuaria.

“Si algo no funciona, pues la entidad responsable por sus acciones u omisiones sigue siendo la entidad que tiene la responsabilidad del transporte aeronáutico”, manifestó el director de Asocapitales. El informe también dedicó un apartado al aeropuerto El Dorado de Bogotá, terminal que concentra más del 40% del tráfico aéreo nacional. Allí, la organización advirtió sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de seguridad operacional y acelerar la modernización tecnológica.

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El informe también alertó sobre la necesidad de fortalecer la seguridad operacional y modernizar la tecnología del aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito Camila Díaz/Colprensa

Como ejemplo, Santamaría recordó el episodio en el que un menor de edad logró intervenir las comunicaciones aéreas. “El tráfico aéreo de Bogotá estuvo por 3 minutos por parte de un adolescente sin tener los criterios ni las calificaciones para ello”, afirmó. A ese caso, añadió, se suman “alertas con temas de control y seguridad” y la falta de actualización de equipos considerados estratégicos, entre ellos radares y torres de control.

Para el directivo, estas situaciones requieren una respuesta inmediata debido a su impacto sobre la seguridad de las operaciones. “En la seguridad aérea no puede haber errores... están jugando con las vidas de las personas”, sostuvo. El diagnóstico de Asocapitales también planteó la necesidad de ampliar la capacidad del aeropuerto José María Córdova, en Rionegro. Según el informe, la pista de esa terminal lleva “40 años sin intervención estructural profunda”, pese a ser el segundo aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros del país.

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Además de las recomendaciones sobre infraestructura, la organización propuso revisar algunos costos asociados al transporte aéreo para facilitar el acceso de los viajeros, especialmente en ciudades intermedias. En ese sentido, Santamaría planteó reducir la carga tributaria sobre los tiquetes. “El tema del IVA del 19%, yo creo que hay que empezar a replantearlo al 5%”, afirmó, al considerar que tanto los impuestos nacionales como el costo del combustible tienen un efecto importante sobre las tarifas que pagan los pasajeros.

El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali fue uno de los principales focos de preocupación por los retrasos en obras y el deterioro de su infraestructura - crédito Aerocali/Facebook

El diagnóstico de Asocapitales también planteó la necesidad de ampliar la capacidad del aeropuerto José María Córdova, en Rionegro. Según el informe, la pista de esa terminal lleva “40 años sin intervención estructural profunda”, pese a ser el segundo aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros del país y uno de los más importantes para la conectividad nacional e internacional.

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Además de las recomendaciones sobre infraestructura, la organización propuso revisar algunos costos asociados al transporte aéreo para facilitar el acceso de los viajeros, especialmente en ciudades intermedias. En ese sentido, Santamaría planteó reducir la carga tributaria sobre los tiquetes. “El tema del IVA del 19%, yo creo que hay que empezar a replantearlo al 5%”, afirmó, al considerar que tanto los impuestos nacionales como el costo del combustible tienen un efecto importante sobre las tarifas que pagan los pasajeros.