Mercado de pases: Juan Guillermo Cuadrado reveló las propuestas que tiene y la posibilidad de regresar al fútbol colombiano

Juan Guillermo Cuadrado, exjugador de la selección Colombia, aseguró que tiene propuestas del fútbol colombiano, estadounidense, mexicano y europeo - crédito Camilo Zabaleta

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Juan Guillermo Cuadrado continúa analizando cuál será el próximo paso de su carrera profesional. Luego de finalizar su etapa en el fútbol europeo, el experimentado futbolista colombiano confirmó que ya tiene varias propuestas sobre la mesa y que, aunque todavía no ha tomado una decisión definitiva, tampoco descarta regresar al fútbol profesional colombiano.

Cuadrado explicó que el proceso de elegir su siguiente destino no depende únicamente de lo deportivo, sino también de aspectos personales y familiares. El antioqueño reveló que actualmente estudia ofertas de diferentes países y que incluso recibió propuestas desde la Liga BetPlay.

Juan Guillermo Cuadrado desde 2015 hasta 2023 y ahora suena para el fútbol profesional colombiano - crédito AFP/Dimayor

“Obviamente estoy trabajando con mi representante. Hay propuestas de Estados Unidos, de México y hay una de Europa, que no es segura, pero se están hablando. Estoy tomando una decisión familiar también; no solo puedo pensar en mí sino también en mis hijos. Por el momento estoy esperando propuestas, pero por el momento no descarto el FPC. Me llegaron algunas propuestas del fútbol colombiano“, aseguró Cuadrado en una declaración a distintos medios de comunicación.

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Las declaraciones del jugador abren la posibilidad de verlo nuevamente en el país después de una extensa trayectoria internacional en clubes como Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter de Milán y Atalanta. Sin embargo, por ahora no dio pistas sobre cuáles son los equipos colombianos interesados en ficharlo.

Durante la conversación con los medios, Cuadrado también reveló cuál fue el equipo argentino con el que estuvo más cerca de firmar a lo largo de su carrera. “El club argentino al que estuve más cerca de ir, durante el pasado en Argentina, fue Tiro Federal“, afirmó el futbolista, una confesión poco conocida teniendo en cuenta el recorrido que posteriormente construyó en el fútbol europeo.

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La opinión de Juan Guillermo Cuadrado sobre Independiente Medellín, club del cual es hincha

Además de referirse a su futuro, el volante habló del presente de Independiente Medellín y del trabajo que adelanta Amaranto Perea como entrenador del conjunto antioqueño. Para Cuadrado, el nuevo proceso necesita tiempo antes de ser evaluado por los resultados.

“El profe Amaranto es una persona muy preparada“, destacó el jugador en entrevista con el medio de comunicación DirecTV, antes de profundizar sobre la importancia de respetar los procesos deportivos.

Juan Guillermo Cuadrado ha disputado 116 partidos, anotado 10 goles y entregado múltiples asistencias con la selección Colombia, consolidándose como uno de los jugadores con más presencias en la historia del combinado nacional - crédito @CONMEBOL/X

En ese sentido, agregó: “Las cosas no se ganan de la noche a la mañana, se necesitan procesos para llegar a los títulos. Yo creo que la selección Colombia está en ese proceso y ojalá ganemos la Copa América que se viene“, manifestó en DirecTV.

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Mientras continúa el mercado de fichajes, el futuro de Juan Guillermo Cuadrado permanece abierto. Con ofertas desde Estados Unidos, México, Europa y el fútbol colombiano, el experimentado volante prioriza una decisión que combine el aspecto deportivo con el bienestar de su familia. Por ahora, el regreso al FPC dejó de ser una posibilidad remota y aparece como una alternativa real para una de las carreras más exitosas del fútbol colombiano.

Cuadrado llegó al Chelsea en enero de 2015, procedente de la FIorentina. Aunque ganó dos títulos, no contó con muchos minutos en el esquema de José Mourinho - crédito Chelsea FC

Trayectoria de Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado inició su carrera profesional en Independiente Medellín, donde debutó en 2008 y rápidamente llamó la atención por su velocidad y desequilibrio. En 2009 fue transferido al Udinese de Italia, aunque fue cedido al Lecce para ganar continuidad. Posteriormente pasó a la Fiorentina, club en el que se consolidó como uno de los mejores extremos de la Serie A.

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En 2015 fue fichado por la Juventus, equipo con el que vivió la etapa más exitosa de su carrera al conquistar cinco títulos de la liga italiana, cuatro Copas de Italia y dos Supercopas, además de disputar una final de la Liga de Campeones. Después defendió las camisetas del Inter de Milán y Atalanta. Con la selección Colombia debutó en 2010 y disputó los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, además de varias ediciones de la Copa América, convirtiéndose en uno de los futbolistas con más partidos en la historia del combinado nacional.