Mujer en Fusagasugá se encadenó a un local porque no le han pagado el arriendo: le deben más de $50 millones

Una mujer identificada como Lilian Martínez decidió encadenarse este martes a la puerta de su local en el centro de Fusagasugá para exigir el pago de una deuda de arriendo que, según afirma, supera los 50 millones de pesos y lleva acumulada cerca de un año - crédito Sin Control Noticias

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Una mujer identificada como Lilian Martínez adoptó una medida extrema este miercoles 29 de julio de 2026 al encadenarse a la entrada de su propio local ubicado en pleno centro de Fusagasugá, Cundinamarca.

La acción se desarrolló en la carrera Séptima con calle Novena, donde funciona un restaurante cuya inquilina, según la dueña, no ha cumplido con el pago del arriendo durante aproximadamente un año.

La cifra de la deuda, de acuerdo con la versión de la propietaria, supera los 50 millones de pesos. Martínez explicó a medios locales que antes de recurrir a la protesta intentó buscar una solución dialogada, pero los intentos de conciliación con la arrendataria no dieron resultado. Ella sostuvó que la ocupante del local se ha negado a pagar y tampoco ha manifestado intención de entregar el inmueble ni de negociar una salida.

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Frente a la falta de respuesta, la manifestante decidió permanecer encadenada de manera indefinida hasta que la arrendataria asuma las obligaciones pendientes o desocupe el espacio. La protesta busca llamar la atención sobre la situación y presionar para que se resuelva el conflicto, mientras la propietaria insiste en que solo abandonará su posición cuando reciba el pago total o recupere el local, según su propio testimonio.