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Aerocivil se pronunció sobre escándalo por la influencia de Gabriela Muñoz y su familia en la entidad: anunció investigaciones

La entidad aseguró que entregará documentación a los entes de vigilancia, luego de señalamientos que apuntan a injerencias en decisiones y designaciones desde un rol auxiliar

Petro respondió con frases directas y humorísticas, reconociendo que su figura genera tanto apoyo como rechazo en la opinión pública en un diálogo con Gabriela Muñoz - crédito @gabrielaa.muol/Instagram
La Aeronáutica Civil respondió a las acusaciones de presunta influencia interna y afirmó que ningún funcionario tiene privilegios especiales - crédito @gabrielaa.muol/Instagram
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Las recientes acusaciones sobre presunta influencia interna que tendría una joven en la Aeronáutica Civil (Aerocivil) han generado una reacción inmediata en la entidad, que destacó que ninguno de sus funcionarios posee privilegios especiales.

Este pronunciamiento se produce luego de que Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, señalara públicamente a la ciudadana Gabriela Muñoz por supuestamente intervenir en decisiones clave, a pesar de ocupar un cargo auxiliar.

En respuesta a la controversia, la Aeronáutica Civil difundió un comunicado en el que enfatizó su compromiso con la transparencia y la cooperación plena con los organismos de control. La entidad aseguró que todos sus procesos están sometidos a revisión y que cualquier funcionario está sujeto a la ley, sin distinción de su posición jerárquica.

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"Ningún servidor público de la institución cuenta con privilegios ante la ley ni ante las instancias de fiscalización. Ante cualquier solicitud de las autoridades, la Entidad brindará su plena y oportuna cooperación para la entrega de los insumos requeridos", señaló la entidad.

La Aerocivil aseguró que sus procesos están sujetos a revisión y que todos los servidores públicos deben responder ante la ley y los organismos de control - crédito Aerocivil
La Aerocivil aseguró que sus procesos están sujetos a revisión y que todos los servidores públicos deben responder ante la ley y los organismos de control - crédito Aerocivil

Las declaraciones de Rodríguez, replicadas por varios medios nacionales y respaldadas por fuentes internas, apuntan a que Muñoz habría tenido acceso a reuniones de alto nivel y participación en procesos de nombramiento.

Rodríguez describió el fenómeno como parte de una “red de mujeres” con poder de decisión en varias instituciones públicas. Según su testimonio, varias empleadas formarían parte de este grupo, el cual, en su criterio, ejercería una influencia que excede los límites de sus cargos formales.

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En el comunicado oficial, la Aeronáutica Civil reafirmó la inexistencia de privilegios: “Ningún servidor público de la institución cuenta con privilegios ante la ley ni ante las instancias de fiscalización”, según el texto difundido. Además, la entidad se comprometió a colaborar con celeridad y apertura ante cualquier requerimiento de las autoridades.

La institución también anunció que revisará de manera exhaustiva los procesos señalados en las denuncias para asegurar el cumplimiento normativo. Como parte de las acciones inmediatas, se priorizará la entrega de documentación y se fortalecerán los mecanismos internos de acceso a la información y contratación pública.

Paralelamente, la entidad garantizó la máxima transparencia y la disposición para entregar toda la información que requieran los organismos de control. Este enfoque busca asegurar que cualquier irregularidad señalada sea tratada conforme a la ley y bajo supervisión externa, pese a las críticas del mismo Ministerio de Transporte que denunció el presunto ocultamiento de documentos y procesos.

La Aerocivil anunció auditorías, revisión exhaustiva de los procesos cuestionados y prioridad en la entrega de documentación sobre contratación pública - crédito Aerocivil
La Aerocivil anunció auditorías, revisión exhaustiva de los procesos cuestionados y prioridad en la entrega de documentación sobre contratación pública - crédito Aerocivil

“La Aeronáutica Civil reitera su compromiso inquebrantable de seguir trabajando con rigor técnico, idoneidad y puertas abiertas, garantizando la seguridad operacional y la confianza de todos los colombianos”, concluyó la Aerocivil.

Gabriela Muñoz rechaza los señalamientos y acude a la justicia

Gabriela Muñoz, identificada en el epicentro de las denuncias, respondió mediante un comunicado en la red social X. En su mensaje, rechazó categóricamente las acusaciones y anunció que presentará acciones legales para proteger su nombre y su trayectoria profesional.

De acuerdo con Muñoz, los señalamientos en su contra constituyen una campaña de difamación y calumnias. La funcionaria advirtió que acudirá ante la justicia para que se esclarezcan los hechos y se resguarde su honra.

Rechazo de manera categórica las afirmaciones falsas que buscan desacreditarme mediante la mentira, la estigmatización y la violencia basada en género. Quien tenga pruebas de algún hecho ilícito, que las presente ante las autoridades competentes; quien no las tenga, deberá responder por las consecuencias jurídicas de difundir falsedades”, comentó la joven.

Gabriela Muñoz rechazó los señalamientos y afirmó que intentan afectar su reputación personal y profesional - crédito @gabymunozz_/X
Gabriela Muñoz rechazó los señalamientos y afirmó que intentan afectar su reputación personal y profesional - crédito @gabymunozz_/X

Proyectos y transparencia en la gestión de la Aeronáutica Civil

La entidad destacó varios hitos recientes, como la aprobación del Conpes Aeroportuario, que establece la hoja de ruta para la conectividad aérea nacional, y la obtención de ahorros superiores a 24.000 millones de pesos en servicios logísticos. Además, reportó la entrega de siete obras clave por un monto superior a 111.500 millones de pesos, diez proyectos en marcha y la modernización de la red de radares.

Durante la ejecución del proyecto “Lado Aire” en Santiago de Tolú, la Aerocivil informó la ampliación de la pista y el rescate de más de 597 mil fragmentos cerámicos, en un avance que busca impulsar el desarrollo y el turismo en la región Caribe.

En el cierre del comunicado, la Aeronáutica Civil reiteró su compromiso de trabajar con rigor técnico y transparencia, asegurando la confianza de los ciudadanos y la seguridad operacional en todo el país.

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