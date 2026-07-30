Este viernes, Gustavo Petro viajará a Cuba en el que sería su último viaje internacional como presidente

El presidente Gustavo Petro viajaría este viernes a Cuba para reunirse con Miguel Díaz-Canel, en la que sería su última visita internacional antes de finalizar su mandato el próximo 7 de agosto - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El presidente Gustavo Petro viajaría este viernes 31 de julio a Cuba en lo que se perfila como su último desplazamiento internacional antes de concluir su mandato, previsto para el próximo 7 de agosto de 2026.

Según informó Blu Radio, la visita tendrá una duración aproximada de 48 horas e incluirá una agenda de reuniones con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el encuentro buscará expresar un mensaje de solidaridad del Gobierno colombiano frente a la situación económica y social que atraviesa la isla. Durante la visita también se desarrollarían reuniones bilaterales entre ambos mandatarios.

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El viaje se produciría a pocos días del cambio de gobierno en Colombia y marcaría el cierre de la agenda internacional del presidente Petro como jefe de Estado.

Hasta ahora, la Presidencia de la República no ha divulgado la programación oficial de la visita. Se espera que en las próximas horas entregue detalles sobre la agenda, los temas que serán abordados durante los encuentros y los resultados que se esperan de este desplazamiento.

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