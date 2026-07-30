Sondra Macollins se despachó contra la sede de Gobierno de De la Espriella en Barranquilla y la tildó de “copia barata” de la Casa Blanca

La excandidata presidencial Sondra Macollins arremetió contra Abelardo de la Espriella por lo que sería un "show" del mandatario electo con su posesión y las sedes de Gobierno - crédito Instagram - REUTERS

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La abogada y excandidata presidencial Sondra Macollins, reconocida por liderar la defensa del exempresario David Murcia Guzmán, se sumó el jueves 30 de julio a las críticas contra el presidente electo Abelardo de la Espriella por su intención de gobernar desde Barranquilla. Macollins expresó su rechazo al avance en la construcción de la sede alterna de Gobierno en esa ciudad y lanzó un mensaje contundente en contra de la decisión del nuevo mandatario.

Con fuertes calificativos en un mensaje en la red social X, la mujer expresó su rechazo por la intención del mandatario de gobernar desde la capital del Atlántico, a la que quiere nombrar como una “capital alterna” de su administración. En especial, habló de las adecuaciones que se adelantan en la estructura existente en el Batallón Paraíso, en el que una de sus edificaciones será adecuada como sede del gobernante, de cara al 2026-2030.

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La excandidata presidencial Sondra Macollins se pronunció sobre la sede de Gobierno de Abelardo de la Espriella en Barranquilla - crédito @SondraMacol/X

“Reemplazar la historia y tradición de la Casa de Nariño por una copia barata de la Casa Blanca de drywall en Barranquilla... Dizque ‘descentralizando el país’, cuando esto es la metáfora perfecta de su proyecto presidencial: pura escenografía, mucho show man y cero argumentos”, expresó la abogada, que presentó su nombre en la pasada contienda presidencial, en la que si bien no tuvo éxito superó a aspirantes como Roy Barreras.

De esta forma, la mujer cuestionó la sede de Gobierno que impulsa De la Espriella en Barranquilla y con su mensaje rechazó que el proyecto se plantee como parte de una descentralización administrativa del país. A ocho días para que se dé la transmisión de mando, la letrada expresó sus reparos frente a este proceder, mientras que las instalaciones castrenses entraron en su fase final para convertirse una de las principales sedes de Gobierno.

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La nueva sede presidencial que se adecúa en Barranquilla ha generado críticas por su diseño, que sectores de oposición comparan con una imitación de la Casa Blanca de Estados Unidos - crédito @EsmeHernandezSi/X - REUTERS

¿Cómo avanza la sede presidencial en Barranquilla?

En el norte de Barranquilla, sobre el corredor de la Vía 40, la obra concentra maquinaria, obreros y adecuaciones de infraestructura. Más de 400 personas trabajan actualmente en el predio en pro de su adecuación y, según reportes gráficos conocidos el jueves 30 de julio, su avance estaría cercano al 80%; en una intervención que forma parte de la apuesta de trasladar parte de la actividad presidencial fuera de Bogotá.

“Barranquilla se prepara para convertirse en la nueva sede de la Presidencia de Colombia”, escribió el ingeniero Deimer Espinoza, en relación con las imágenes que compartió, en la que se pudo ver que se avanza en la fachada de la estructura, junto a la construcción de un amplio parqueadero y una alameda. Ese trazado conectará la entrada principal del complejo con la Vía 40 para facilitar la movilidad y el acceso de los visitantes a esta sede.

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Las obras incluyen remodelación de oficinas, adecuación de salas de reuniones, mejoramiento de accesos, instalación de redes eléctricas, espacios operativos y zonas de seguridad. También contemplan la recuperación de áreas exteriores y senderos internos. Según se lo indicó, parte de los de los trabajadores estaría laborando hasta las 11:00 p. m. para que quede lista antes del 7 de agosto, cuando comenzará la nueva administración.

La nueva sede presidencial de Abelardo de la Espriella que se construye en el Batallón Paraíso de Barranquilla generó críticas de sectores opositores - crédito @Minutojuniorist/X

¿Qué busca Abelardo de la Espriella con Barranquilla?

La obra se incluye en la propuesta de descentralización administrativa que De la Espriella ha defendido para su gobierno. Con ello se buscaría que el Gobierno nacional tenga una presencia más permanente en las regiones y no concentre toda su dinámica política e institucional en Bogotá. Bajo esa lógica, Barranquilla pasaría a ser uno de los centros de operaciones alternos a la Casa de Nariño; siendo esta una de las promesas del nuevo Gobierno.

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La arremetida de Macollins sobre esta obra se une a una cadena de controversias previas con De la Espriella, al que ha cuestionado por su ejercicio profesional, denuncias disciplinarias y descalificaciones personales; siendo uno de los episodios centrales el caso DMG: pues la abogada fue la que asumió la representación de David Murcia Guzmán, fundador de la pirámide, que además presentó una queja disciplinaria por presunto abandono de defensa.

Esa actuación en contra del hoy presidente electo terminó declarada prescrita por falta de soporte probatorio en las instancias legales correspondientes. El caso, en consecuencia, solo quedó como un registro más del evidente enfrentamiento entre ambos, en el que se han dado señalamientos mutuos, pues de parte del letrado se hizo mención de los contratos que habría suscrito el esposo de la mujer, Moisés David Garvín, con el Gobierno Petro.

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