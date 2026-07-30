Masacre en Soacha: una mujer y dos menores de edad fueron asesinados dentro de una vivienda

Personal de Criminalística del CTI traslada un cuerpo en una camilla hacia una furgoneta oficial en una calle de Soacha - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La comunidad de Soacha permanece en estado de conmoción tras el hallazgo de tres miembros de una familia asesinados dentro de su propio hogar, en el barrio Los Cerezos. El crimen, ocurrido en la madrugada del martes 28 de julio de 2026, ha encendido las alarmas de las autoridades, que aún buscan esclarecer las causas y ubicar a los responsables.

La información preliminar entregada por Citytv indica que hombres armados irrumpieron en la vivienda y dispararon contra las víctimas: una mujer de 53 años, una adolescente de 16 y un menor de 12 años. La escena fue descubierta horas después por una familiar, que notificó a las autoridades a las 11:10 a. m., tras enterarse de la identidad de los fallecidos.

PUBLICIDAD

El caso ha generado gran impacto entre los habitantes del sector. Los vecinos, quienes dormían cuando se produjeron los disparos hacia las 2:00 a. m., como indicó Periodismo Público, se mostraron sorprendidos por la violencia del hecho y la aparente premeditación en su ejecución.

La Policía recibió el reporte en la mañana y, al llegar al lugar, confirmó el deceso de los tres integrantes de la familia.

Un vehículo de Criminalística del CTI de la Fiscalía General de la Nación se encuentra estacionado en una calle de Soacha haciendo el levantamiento de varios cuerpos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las líneas de investigación apuntan a dos posibles móviles: un ajuste de cuentas o asuntos relacionados con microtráfico, aunque ninguna de estas teorías ha sido confirmada por las autoridades. La Policía y la Fiscalía han desplegado equipos de la Sijin y el CTI para recolectar información y entrevistar a los vecinos. Durante los procedimientos, los investigadores intentaron acceder a imágenes de cámaras de seguridad, pero informaron que los dispositivos habrían sido sustraídos antes de su llegada.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial sobre el múltiple homicidio, situación que mantiene a la comunidad a la espera de respuestas concretas. El hecho se encuentra en plena etapa de investigación, mientras las autoridades piden calma y colaboración ciudadana.

Violento robo en Soacha

La noche del lunes 27 de julio en Soacha, se produjo un robo en un local de celulares donde dos individuos, uno de ellos vestido con uniforme de la Policía Nacional, intimidaron a empleados y clientes usando armas de fuego.

Las cámaras de seguridad mostraron cómo obligaron a los presentes a tirarse al piso y sustrajeron equipos electrónicos valuados en más de $30 millones, entre ellos “iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy y Redmi”, además de una tablet y accesorios.

PUBLICIDAD

El implicado ingresó con chaqueta de la Sijín y gorra institucional, intimidó a empleados y clientes al sacar un arma desde una bolsa, y se llevó siete teléfonos, una tableta y accesorios - crédito Policía Soacha

Al activarse la alarma, la Policía Metropolitana llegó al lugar y los asaltantes dispararon contra los agentes en la vía pública, generando pánico entre transeúntes y comerciantes que buscaron refugio.

Los delincuentes intentaron huir en motocicleta, disparando varias veces, pero la policía y la comunidad lograron cerrarles el paso y capturarlos tras una persecución. Según el coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, “con ayuda de la comunidad se logra la captura de dos sujetos, la incautación de dos armas de fuego y la inmovilización de una motocicleta”.

Se incautaron dos armas de fuego —una pistola y un revólver con supresor— utilizadas para intimidar y enfrentar a la policía. Los objetos robados fueron recuperados y devueltos a sus dueños. Los detenidos quedaron a disposición judicial por delitos de hurto calificado, porte ilegal de armas y uso indebido de uniformes oficiales.

PUBLICIDAD

Las cámaras de seguridad registraron cómo dos asaltantes intimidaron a empleados y clientes para robar teléfonos móviles, una tablet y accesorios - crédito Policía Soacha

El alcalde Julián Sánchez Perico afirmó: “¡En Soacha no le damos tregua a la delincuencia! Tras un intercambio de disparos en el sector de Soacha Centro, nuestra Policía Soacha reaccionó de manera rápida y efectiva, logrando la captura de 2 delincuentes por hurto, la incautación de 2 armas de fuego y la recuperación de celulares. Seguiremos en las calles protegiendo la tranquilidad de los soachunos (sic)”.

Las investigaciones seguirán para determinar si los capturados están vinculados a otros delitos.