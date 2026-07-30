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Gustavo Petro advirtió riesgo de muertes y hambre tras suspensión del Consejo de Estado de frenar el traslado de recursos a la Ungrd: “Viene muchísimo sol”

El presidente saliente de Colombia cuestionó la decisión del alto tribunal y afirmó que espera que el próximo Gobierno financie nuevamente el decreto

- crédito Ovidio González/Presidencia
El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Ovidio González/Presidencia
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El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a hablar tras la suspensión del Consejo de Estado de frenar el traslado de recursos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para afrontar el fenómeno de El Niño en Colombia.

El mandatario saliente advirtió el riesgo de muertes y hambre por la decisión del alto tribunal.

A través de su cuenta oficial de X, el presidente Petro señaló que un magistrado del Consejo de Estado salvó al Fondo de Adaptación en asuntos relacionados con el invierno, aunque advirtió que lo que se aproxima para Colombia no será lluvia, sino una fuerte temporada de sol.

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Gustavo Petro advirtió el riesgo de muertes y hambre por la decisión del alto tribunal - rédito Iván Valencia/AP
Gustavo Petro advirtió el riesgo de muertes y hambre por la decisión del alto tribunal - rédito Iván Valencia/AP

“Ya un magistrado del consejo de estado salvó el fondo que conducía Angie en el Fondo de Adaptación en una partida pensada para los inviernos y que varios políticos caribeños quieren robar. Pero lo que viene no es lluvia sino muchísimo sol (sic)“, expresó.

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