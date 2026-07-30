Defensoría alerta que pobreza, conflicto y migración elevan riesgo de trata en Colombia

Trata de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La trata de personas sigue siendo una de las violaciones más graves a los derechos humanos en Colombia y no ocurre únicamente cuando las víctimas son llevadas al exterior. La Defensoría del Pueblo advirtió que la mayoría de los casos atendidos corresponde a trata interna, es decir, situaciones en las que la captación, el traslado y la explotación se producen dentro del territorio nacional.

El llamado fue hecho en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora este 30 de julio. De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el más reciente boletín de la Defensoría muestra cómo el conflicto armado, la pobreza, la migración y el uso de plataformas digitales están aumentando el riesgo para mujeres y poblaciones vulnerables.

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Durante 2025, las duplas de género de la entidad atendieron 268 casos de trata de personas. Del total de víctimas, el 94,4 % fueron mujeres, mientras que el 74 % de los casos tuvo como finalidad la explotación sexual.

Uno de los datos más relevantes del informe es que el 69,4 % de los casos corresponde a trata interna. Para la Defensoría, esta cifra desmonta la idea de que el delito siempre implica cruzar una frontera. En muchos casos, las víctimas permanecen en sus propias comunidades o lugares de residencia mientras son explotadas.

Del total de víctimas, el 94,4 % fueron mujeres, mientras que el 74 % de los casos tuvo como finalidad la explotación sexual. Imagen Ilustrativa Infobae

Pobreza y falsas ofertas facilitan la captación

El informe también muestra que el 92,9 % de las víctimas atendidas tenía entre 19 y 59 años, mientras que el 81,7 % pertenecía a los estratos socioeconómicos 1 y 2. Para la Defensoría, estos datos evidencian que la falta de oportunidades, la precariedad económica y las promesas laborales falsas siguen siendo aprovechadas por redes criminales.

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Las autoridades alertaron que estas redes están utilizando cada vez más plataformas digitales para atraer víctimas. Las falsas ofertas de trabajo, viajes al exterior o mejores ingresos circulan por internet y pueden convertirse en el primer contacto con estructuras dedicadas a la explotación.

La entidad también encontró una relación directa entre la trata y el conflicto armado. Según el boletín, el 40,7 % de las atenciones estuvo asociado directa o indirectamente con esas dinámicas. En algunos territorios, grupos armados ilegales participarían en la captación o explotación de víctimas, o utilizarían estas redes para trasladarlas hacia zonas bajo su control.

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La población migrante también aparece entre los grupos más expuestos. El informe señala que el 43 % de las víctimas atendidas era de nacionalidad venezolana, aunque la mayoría tenía estatus migratorio regular. Para la Defensoría, el riesgo no depende solo de la situación migratoria, sino de la ausencia de redes de apoyo, las barreras para acceder a derechos y la vulnerabilidad económica.

Bogotá reporta 77 casos desde 2024

Las cifras de otras entidades también muestran la magnitud del fenómeno. Durante 2025,las autoridades judiciales registraron 329 noticias criminales por trata de personas, de las cuales el 64 % correspondió a víctimas mujeres. Por su parte, el Centro Operativo Anti-Trata del Ministerio del Interior reportó 435 casos en todo el país.

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Durante 2025,las autoridades judiciales registraron 329 noticias criminales por trata de personas, de las cuales el 64 % correspondió a víctimas mujeres (Andina)

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud informó que entre 2024 y lo corrido de 2026 se han identificado y canalizado 77 casos de trata de personas. El 81 % de las víctimas son mujeres y el 62 % de los casos está relacionado con explotación sexual.

La administración distrital explicó que la población entre 18 y 29 años es la más afectada. Además, señaló que buena parte de las captaciones se realiza mediante falsas ofertas laborales o de migración difundidas en plataformas digitales.

Bogotá recordó que las víctimas reciben atención médica, psicológica y psicosocial, incluso cuando no están afiliadas al sistema de salud o se encuentran en condición migratoria irregular. La finalidad es garantizar acceso a los servicios sin barreras y evitar nuevos daños durante la atención.

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