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Ángela Benedetti hizo señalamientos contra Verónica Alcocer y aseguró que le “tenía celos”: “Que no estuviera cerca a su marido”

La exembajadora y hermana del ministro Armando Benedetti aseguró que la primera dama se sentía incómoda con ciertas mujeres que llegaban al Gobierno

La exembajadora Ángela Benedetti aseguró que fue incluida en un grupo llamado ‘Los verónicos’ - crédito @mevale.eva/IG

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Nuevamente, surgieron señalamientos en contra de Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia –que está separada del presidente Gustavo Petro–, relacionados con decisiones presuntamente arbitrarias, centradas en el ámbito personal. En esta ocasión, Ángela Benedetti, hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti, y exembajadora de Colombia en Panamá, aseguró que había personas que la primera dama incluyó en un grupo, con el fin de mantenerlos lejos del jefe de Estado.

De acuerdo con la exfuncionaria, en su caso, habría sido parte de ese grupo porque, presuntamente, Alcocer le tenía “celos”. Incluso, afirmó que cualquier persona que fuera atractiva físicamente terminaba siendo incómoda para la primera dama.

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“Dentro de la campaña había un grupo que nos llamábamos ‘Los verónicos’. Eran los que éramos cobijados por Verónica (...). Suena horrible que yo te diga que Verónica me tenía celos. Lo que es claro, yo creo que Verónica me captó, me metió en el grupo de ‘Los verónicos’ pa’ que no estuviera cerca a su marido. Verónica, cualquier persona medianamente simpática, y te puedo nombrar nombres, no dejaba que se montara al avión con Petro", precisó Benedetti, en conversación con la presentadora Eva Rey, en el programa de entrevistas Me Vale.

Nuevamente, Ángela Benedetti se fue en contra de la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, en redes sociales - crédito Andrea Puentes /Presidencia -Angela Benedetti/Facebook
Ángela Benedetti aseguró que Verónica Alcocer presuntamente impidió que algunas jóvenes estuvieran cerca del presidente Petro - crédito Andrea Puentes /Presidencia -Angela Benedetti/Facebook

Según su relato, las mujeres jóvenes que son “muy agraciadas”, supuestamente eran sacadas del Palacio. Mencionó el caso de una joven de apellido Arboleda, que fungió como jefe de prensa, y el de otra joven identificada como Marisol, que supuestamente era cercana al exembajador Roy Barreras y que trabajaba con Mauricio Lizcano, exministro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

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Ellas, al parecer, tuvieron problemas para viajar en el avión con el primer mandatario y para permanecer en el Palacio, presuntamente, por decisión de Verónica Alcocer. Sin embargo, no presentó pruebas para sustentar sus señalamientos.

Por otro lado, Ángela Benedetti aseguró que Alcocer sí le tenía confianza a Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, que pasó por múltiples cargos en el Gobierno Petro, entre ellos: ministra de Relaciones Exteriores, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y jefa del Despacho Presidencial.

- crédito @laurisarabia/Instagram
Benedetti aseguró que Alcocer era cercana a Laura Sarabia - crédito @laurisarabia/Instagram

“Ella recibió a Laura Sarabia, no sé por qué. Laura no le generaba peligro, pero además le hacía caso (...). Verónica y Laura Sarabia. Ellas dos son una sola. Verónica que es una persona que no permite que nadie le haga sombra, ni un milímetro de sombra, empoderó a Laura Sarabia. Entonces, Laura Sarabia era la que hacía, digamos, todos los mandados de Verónica Alcocer”, detalló.

Al igual que Benedetti, Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, excandidata al Senado de la República por el Frente Amplio Unitario y exmilitante del M-19, aseguró que la primera dama tuvo conductas que afectaron a su familia. “Ella nos ha hecho mucho daño como familia Petro-Herrán”, aseguró a Eva Rey en su antiguo programa de entrevistas Desnúdate con Eva.

La exesposa del presidente Petro señaló a la primera dama de hacerle daño a su familia - crédito Desnúdate con Eva/IG

Según contó, en 2022, cuando el presidente Petro estaba en campaña, Alcocer no permitió que sus hijos participaran en la publicidad política que se empezó a gestionar. Además, la señaló de haber interferido en su carrera política.

Dio la orden de que mis hijos no podían salir. Ya lo voy a decir, ya no me importa lo que digan. De que mis hijos no podían salir en la publicidad con el padre, que era solamente ella con sus hijos. Y a mis hijos, ustedes lo han visto, cómo han estado relegados. Pero todo fue por orden de ella, que ellos no podían figurar en nada. Yo cuando vi la revista, los hijos de Petro y mis hijos a un lado, fue que ella dio la orden que mis hijos no podían estar”, explicó.

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