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Descuento en el peaje de Saboyá: ¿quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos?

La resolución de Invías define los perfiles que pueden solicitar el alivio, los papeles exigidos y las causales que dejan por fuera a residentes, trabajadores, comerciantes y transportadores de una ruta específica

Los solicitantes de la tarifa diferencial del peaje Saboyá deben tener SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes, además de no registrar multas ni evasión de peajes - crédito Invías
Los solicitantes de la tarifa diferencial del peaje Saboyá deben tener SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes, además de no registrar multas ni evasión de peajes - crédito Invías
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El Instituto Nacional de Vías (Invías) definió los requisitos y el procedimiento para acceder a las tarifas diferenciales en el peaje Saboyá, ubicado en la Ruta 45A05, sector Ubaté – Puente Nacional, en el departamento de Boyacá.

La medida, formalizada mediante la Resolución 3258 del 8 de julio de 2026, determina quiénes podrán beneficiarse de tarifas preferenciales, los documentos exigidos y las condiciones de control y permanencia en el programa.

La decisión de Invías desarrolla lo dispuesto previamente por el Ministerio de Transporte a través de la Resolución 20263040021045 del 2 de junio de 2026. El objetivo es garantizar que las tarifas diferenciales lleguen únicamente a quienes cumplan los criterios definidos para las categorías especiales IE y IIE en la estación de peaje de Saboyá.

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Beneficiarios y alcance del beneficio

El beneficio de tarifas diferenciales consiste en una reducción del valor ordinario del peaje para vehículos de las categorías IE y IIE, siempre que cumplan ciertas condiciones de residencia, actividad laboral o prestación de servicios en Saboyá o rutas colindantes.

Las tarifas diferenciales del peaje Saboyá aplican para residentes de Saboyá, no residentes con actividad laboral o comercial en el municipio y vehículos de servicio público en la ruta Chiquinquirá-Garavito - crédito Invías
Las tarifas diferenciales del peaje Saboyá aplican para residentes de Saboyá, no residentes con actividad laboral o comercial en el municipio y vehículos de servicio público en la ruta Chiquinquirá-Garavito - crédito Invías

Para 2026, la tarifa diferencial quedó en $1.900 para la categoría IE (automóviles, camperos, camionetas y microbuses de llanta sencilla) y $2.100 para la categoría IIE (buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes), montos que ya incluyen el aporte al Fondo de Seguridad Vial (Fosevi).

Podrán acceder a este beneficio los residentes del municipio de Saboyá, las personas no residentes que desarrollen su actividad laboral o comercial en el municipio, y los propietarios de vehículos de servicio público de pasajeros en la ruta Chiquinquirá – corregimiento de Garavito.

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Quienes deseen acceder a la tarifa diferencial deben acreditar, según su caso, la residencia o la actividad laboral o comercial en Saboyá, o la prestación de servicios en la mencionada ruta. Además, deben contar con el Soat y la revisión técnico-mecánica vigentes, no tener multas ni reportes por evasión de peajes, y presentar toda la documentación exigida por Invías.

Requisitos y documentos necesarios según el tipo de beneficiario

Para vehículos de servicio particular cuyos propietarios sean residentes de Saboyá, se exige copia de la cédula de ciudadanía, licencia de tránsito, certificado de residencia actualizado expedido por la alcaldía (no más de 60 días), certificado de tradición y libertad del inmueble o, si no es propio, contrato de arrendamiento o documento de tenencia autenticado. Además, Soat y revisión técnico-mecánica vigentes, y ausencia de multas o reportes por evasión.

Los residentes de Saboyá que pidan la tarifa diferencial en el peaje deben presentar cédula, licencia de tránsito y certificado de residencia expedido por la alcaldía - crédito Invías
Los residentes de Saboyá que pidan la tarifa diferencial en el peaje deben presentar cédula, licencia de tránsito y certificado de residencia expedido por la alcaldía - crédito Invías

En el caso de no residentes, pero con actividad laboral o comercial en Saboyá, deben presentar copia de la cédula, licencia de tránsito, y para comerciantes, certificado de matrícula mercantil actualizado (no mayor a 30 días) con domicilio en Saboyá. Los empleados deben adjuntar certificado laboral vigente y los independientes, certificación de la alcaldía sobre la actividad económica en el municipio.

Para los propietarios de vehículos de servicio público en la ruta Chiquinquirá-Garavito, los requisitos incluyen copia de la cédula o del representante legal, certificado de existencia y representación legal de la empresa de transporte con domicilio en Saboyá, licencia de tránsito, resolución de habilitación de rutas, certificado que confirme la vinculación del vehículo y autorización en ruta, tarjeta de operación vigente, y los seguros y revisiones requeridos.

Procedimiento para acceder, mantener y perder el beneficio

La solicitud debe dirigirse al Grupo Gerencia de Peajes del Invías a través del correo electrónico atencionalciudadano@invias.gov.co, la dirección física en Bogotá o el aplicativo dispuesto para tal fin. Es obligatorio adjuntar todos los documentos requeridos y detallar la placa del vehículo.

Invías revisará la documentación y responderá en un plazo de 15 días hábiles. Si la solicitud está incompleta, se rechaza y el interesado debe volver a presentar la totalidad de los documentos. Una vez aprobada la solicitud, el beneficiario recibirá instrucciones para la activación del beneficio.

La tarifa diferencial en el peaje Saboyá quedó en $1.900 para la categoría IE y en $2.100 para la categoría IIE durante 2026 - crédito Google Maps
La tarifa diferencial en el peaje Saboyá quedó en $1.900 para la categoría IE y en $2.100 para la categoría IIE durante 2026 - crédito Google Maps

El usuario aprobado debe adquirir, a su costo, un dispositivo de pago electrónico vehicular (TAG Rfid), que permitirá identificar su vehículo y aplicar automáticamente la tarifa diferencial en el peaje de Saboyá. Este dispositivo debe ser asociado al vehículo autorizado, para lo cual es necesario acudir a la estación de peaje con los documentos de identidad y la licencia de tránsito.

El operador del peaje remite el informe a Invías, que activa el beneficio en el sistema en un plazo de tres días hábiles. En caso de pérdida, hurto o deterioro del TAG, rotura del vidrio panorámico o cambio de vehículo, el beneficiario podrá solicitar el reemplazo o reposición del dispositivo, debiendo pagar los costos y acreditar nuevamente los requisitos.

Condiciones de control, pérdida y duración del beneficio

El beneficio se pierde si el usuario deja de residir o trabajar en Saboyá, vende el vehículo sin informar a Invías en un plazo máximo de 30 días, el vehículo público deja de estar vinculado a la empresa o ruta autorizada, o se detectan fraudes, inconsistencias documentales, comercialización del beneficio, o reportes de evasión de peaje.

La pérdida del beneficio tendrá una duración de seis meses desde el registro, o de 12 meses en caso de reincidencia. Invías podrá verificar en cualquier momento la veracidad de la información y de los documentos entregados, y el control se realiza mediante el sistema de TAG Rfid. La resolución entra en vigor desde su publicación, quedando todos los procedimientos y mecanismos sujetos a lo dispuesto en la normativa vigente.

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