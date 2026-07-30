Jerome Sanabria expuso mensajes de Culotauro a víctima de las Farc y lo señaló de acoso: “Le pidió tres veces que dejara de escribirle”

El caso salió a la luz tras la polémica por un video de humor negro sobre menores reclutados, y ha generado críticas en redes sociales por el trato a víctimas del conflicto armado colombiano - crédito @SoyJerome__/ X

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La activista política Jerome Sanabria expuso en redes sociales, junto a Deisy Dorelly, una serie de conversaciones privadas en las que el comediante Camilo Díaz, conocido como Culotauro, habría intimidado y se habría burlado de Dorelly, reconocida como víctima de reclutamiento forzado por parte de las extintas Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La publicación incluyó capturas de pantalla y notas de voz que, según ambas, evidencian hostigamiento y revictimización.

El caso se originó tras un debate público generado por comentarios satíricos de la humorista María Camila Fonseca (Macafolla) acerca de las cifras de menores reclutados por las Farc, durante la emisión digital La Megacárcel.

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En ese espacio, Fonseca interpretó a su personaje Micky Ávila, y estuvo acompañada por la representante Laura Daniela Beltrán Fonseca (Lalis), abordando con humor negro el dato reportado por la JEP: 18.677 niños víctimas de reclutamiento. Las expresiones provocaron rechazo de organizaciones de víctimas y sectores políticos, que consideraron que se trató de una revictimización, mientras que seguidores de la comediante argumentaron que el material fue sacado de contexto y que la sátira buscaba criticar discursos extremos.

Polémica por mensajes de Culotauro a Deisy Dorelly, víctima de reclutamiento forzado por las Farc : Jerome Sanabria expuso los chats en donde el comediante se estaría burlando - crédito montaje @SoyJerome__ / X - @culotauro/Instagram

Ante los comentarios sobre los niños reclutados, Deisy Dorelly, reconocida por su proceso como víctima de reclutamiento infantil por parte de las Farc, expresó su rechazo frente a un video en el que la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán la comediante Macafolla abordan en tono humorístico el tema del reclutamiento de menores. La publicación del material generó críticas por parte de Dorelly, quien consideró inapropiado el uso de la comedia en asuntos relacionados con las víctimas del conflicto armado.

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Tras las declaraciones públicas de Deisy Dorelly, surgieron en redes sociales múltiples comentarios en su contra, entre ellos los emitidos por el comediante Culotauro de manera privada. Los mensajes dirigidos a la víctima reconocida por la JEP fueron divulgados por Jerome Sanabria y la propia Dorelly en un video reciente, en el que detallaron que la conversación privada pasó de los cuestionamientos iniciales a presuntas intimidaciones y burlas hacia la denunciante.

En este entorno, Jerome Sanabria divulgó fragmentos de conversaciones en los que Deisy Dorelly le solicita a Culotauro que deje de escribirle por mensajes privados en Instagram. Según lo expuesto, el comediante insistió en comunicarse pese a las reiteradas peticiones de Dorelly para que cesara el contacto. En los mensajes, Dorelly expresó que percibía estos actos como hostigamiento y revictimización. Además, Díaz se habría ofrecido a comprar camisetas que Dorelly vende para sostenerse económicamente, lo que ella y Sanabria interpretaron como una burla a su situación personal.

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En los chats divulgados, Dorelly pide reiteradamente a Culotauro que deje de escribirle; parte de los mensajes fue interpretada como burla y hostigamiento - crédito @SoyJerome__/ X

Entre los mensajes destacados, Culotauro escribió: “Solo hago valer mi palabra, no se metió con un frío de espíritu, aquí estamos listos a todo”, frase que Dorelly consideró una amenaza.

Ante esta situación, la mujer pidió a la Fiscalía General de la Nación y a los entes de control que tomen medidas para proteger su vida e investigar lo sucedido. “Le solicito a la Fiscalía General de la Nación, a todos los entes de control del Estado y a la Jurisdicción Especial para la Paz que adopten las medidas necesarias para proteger mi vida e investigar estos hechos. Ya me encuentro amenazada de muerte por los criminales que he denunciado y, ahora, también estoy siendo objeto de hostigamiento y acoso a través de redes sociales. No voy a permitir que continúen revictimizándome ni sometiéndome a una campaña de desprestigio y agresiones", escribió en su cuenta de X.

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“Exijo que el señor Culotauro sea investigado por las autoridades competentes y que se determine si su conducta ha contribuido al acoso y la revictimización que hoy estoy denunciando”, manifestó Dorelly.

La víctima exigió una investigación formal para determinar si la conducta de Culotauro constituye acoso y revictimización - crédito @DeisyDorelly/ X

Dorelly, quien fue víctima de reclutamiento, abuso y tortura desde los 10 años, señaló que el acoso podría estar vinculado a críticas que ella misma realizó en contra de figuras públicas que, según su testimonio, se han burlado de las víctimas del reclutamiento infantil. También sugirió que el comportamiento de Díaz podría estar coordinado con otros creadores de contenido o figuras públicas afines a la oposición política.

Hasta el momento, Culotauro no ha realizado un pronunciamiento oficial sobre la exposición de los chats ni sobre las declaraciones de Deisy Dorelly y Jerome Sanabria, más allá de los mensajes intercambiados en privado. El caso ha generado diversas reacciones en redes sociales y ha puesto nuevamente en el centro del debate la necesidad de garantizar la protección y el respeto a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

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