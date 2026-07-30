Juez confirmó que Michael Estiven Rodríguez, investigado por el presunto abuso contra su hijo, Liam Gael Rodríguez, no ira a la cárcel

Familiares denuncian posible manipulación de pruebas y cierre abrupto del centro tras el incidente - crédito Redes sociales

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La investigación por la muerte de Liam Gael Rodríguez, el bebé de 11 meses que falleció el 29 de septiembre de 2025 en el centro de estimulación Arkids de La Calera, quedó marcada por una decisión judicial que rechazó enviar a prisión preventiva a su padre, Michael Estiven Rodríguez, porque la Fiscalía no explicó con precisión cómo una muestra biológica y una comparación genética lo individualizaban como presunto responsable de un abuso sexual en contra del niño.

El fallo de segunda instancia confirmó de forma íntegra la decisión adoptada por el Juzgado 49 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá los días 28 y 29 de enero de 2026. Además, dejó en firme que contra esa determinación no procede recurso alguno.

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En la parte motiva de la providencia, el juzgado señaló: “La Fiscalía General de la Nación no presentó una explicación suficientemente definida acerca de la naturaleza de la muestra biológica, el alcance de la comparación genética y la forma en que sus resultados individualizaban al procesado”.

La investigación por la muerte de Liam Gael Rodríguez, el bebé de 11 meses que falleció el 29 de septiembre de 2025 en el centro de estimulación Arkids de La Calera, quedó marcada por una decisión judicial que rechazó enviar a prisión preventiva a su padre, Michael Estiven Rodríguez - crédito redes sociales

El despacho agregó que la cercanía temporal, el contacto del padre con el menor y el hecho de haberlo bañado fueron expuestos dentro del caso, pero en las condiciones en que fueron presentados no bastaban para sustentar por sí solos una medida de aseguramiento. La decisión fijó así un límite probatorio preciso: esos elementos podían justificar que la investigación continuara, pero no una detención preventiva.

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El juzgado sostuvo que las falencias advertidas en la sustentación de la Fiscalía no cierran la investigación. El proceso seguirá su curso y el próximo 19 de agosto está programada la audiencia de acusación, en medio de advertencias de la representación de las víctimas sobre la falta de avances.

Esa definición tiene un efecto concreto sobre el proceso. La causa sigue abierta, la acusación avanzará en audiencia y la privación de la libertad solo podría volver a discutirse si aparecen nuevos elementos de conocimiento o circunstancias distintas.

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Freepik

La decisión también se apoyó en la falta de justificación sobre la necesidad de la detención

El juzgado no solo examinó la inferencia de autoría. También concluyó que la parte recurrente no acreditó ni cuestionó de manera concreta la ausencia de los fines exigidos por los numerales 1, 2 y 3 del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal.

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Según la providencia, tampoco se explicó por qué resultaban insuficientes las medidas preventivas no privativas de la libertad. Por eso, incluso si se aceptara el cumplimiento del presupuesto objetivo del artículo 313, la detención solicitada “no resulta jurídicamente procedente”.

Ese análisis llevó al despacho a afirmar que, “más allá de la discusión en relación con la inferencia razonable de autoría, la medida preventiva no resulta procedente”. La conclusión judicial, por tanto, no descansó en un único vacío, sino en dos frentes: la debilidad de la explicación probatoria y la falta de argumentación sobre la necesidad legal de encarcelar al investigado.

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En la parte resolutiva, el Juzgado 54 Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá, actuando como juez de control de garantías de segunda instancia, ordenó: “Confirmar íntegramente la decisión proferida por el Juzgado Cuarenta y nueve (49) Penal Municipal con función de Control de Garantías de esta ciudad los días veintiocho (28) y veintinueve (29) de enero de 2026 en virtud de la cual decretó la legalidad de la captura y la negativa de imponer medida de aseguramiento a Michael Stiven Rodríguez Ayala”.

Denuncia de abuso sexual

El 29 de septiembre de 2025 falleció Liam Gael Rodríguez, un bebé de 11 meses, tras ingresar en estado crítico al hospital luego de haber sido dejado en el centro de estimulación Arkids, en La Calera. El caso tomó un giro judicial reciente con la detención de su padre, Michael Rodríguez Ayala, que fue vinculado a un posible abuso sexual sobre el menor según la Fiscalía General de la Nación, aunque los cargos definitivos aún no fueron precisados debido a que se esperan los resultados finales de Medicina Legal.

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La madre del niño, Mildret Narváez, manifestó públicamente su desacuerdo con la acusación hacia su pareja, afirmando: “No me han mostrado ningún elemento probatorio que diga que el papá es responsable de esto”, y señaló que no recibió información clara del fiscal sobre los resultados de Medicina Legal. Narváez responsabilizó al centro Arkids, insistiendo en que fue allí donde ocurrió el incidente y no en el entorno familiar.

Los médicos intentaron reanimarlo durante aproximadamente media hora, pero finalmente debieron declarar el fallecimiento del niño - crédito Hospital La Calera

Los hechos ocurrieron en la mañana, cuando Narváez dejó a su hijo en el centro y más tarde recibió una llamada urgente informando que el niño se encontraba grave. El menor llegó sin signos vitales al hospital y, aunque los médicos intentaron reanimarlo durante media hora, no lograron salvarlo. Un dictamen preliminar de Medicina Legal mencionó la posibilidad de abuso sexual, lo que llevó a que la investigación judicial se ampliara.

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El centro Arkids suspendió actividades mientras avanza la investigación, enfrentando además cuestionamientos por supuesta falta de permisos para operar. El abogado de la institución, Andrés Muñoz, afirmó que las docentes colaborarán con las autoridades y negó que haya existido intención de causar daño. También denunció amenazas contra el personal docente tras el incidente. La investigación sigue en curso y busca determinar tanto la causa exacta del fallecimiento como las eventuales responsabilidades penales y administrativas.