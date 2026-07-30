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Abelardo de la Espriella reunirá a su gabinete en un consejo de ministros y retiro espiritual a ocho días de su posesión

El mandatario electo avanza en la recta final de la transición con reuniones de trabajo, la consolidación de su equipo y una estrategia enfocada en fortalecer la presencia del Gobierno en las regiones

El consejo contará con la participación de los más recientes ministros designados, quienes expondrán los avances de sus carteras y las metas previstas para el arranque de la nueva administración - crédito Defensoes por la Patria/X
El consejo contará con la participación de los más recientes ministros designados, quienes expondrán los avances de sus carteras y las metas previstas para el arranque de la nueva administración - crédito Defensoes por la Patria/X
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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, cerrará esta semana con un Consejo de Ministros y un retiro espiritual en Barranquilla, una agenda con la que busca alinear a su gabinete a ocho días de la posesión presidencial del 7 de agosto y en la recta final del proceso de empalme de su próximo gobierno.

Este jueves 30 de julio, el mandatario electo continuará en la mañana con las sesiones de trabajo del empalme territorial y, en la tarde, presidirá un encuentro con los ministros designados para avanzar en la coordinación de las primeras líneas de acción de la nueva administración.

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La reunión, presentada por su equipo como un Consejo de Ministros, se realizará antes de que De la Espriella asuma formalmente la Presidencia de la República y hará parte de la fase final de transición con el gobierno saliente. El objetivo será revisar avances, fortalecer la articulación del gabinete y preparar el inicio del periodo presidencial que comenzará el próximo 7 de agosto.

El gabinete completo se reunirá en Barranquilla

El equipo del presidente electo informó que el retiro espiritual reunirá a ministros, asesores y funcionarios designados como un espacio de reflexión, unidad y preparación antes del inicio del nuevo gobierno - crédito Defensores de la Patria/X
El equipo del presidente electo informó que el retiro espiritual reunirá a ministros, asesores y funcionarios designados como un espacio de reflexión, unidad y preparación antes del inicio del nuevo gobierno - crédito Defensores de la Patria/X

Durante el fin de semana, el presidente electo se trasladará a Barranquilla para liderar un retiro espiritual con la totalidad de los ministros, asesores y funcionarios designados hasta el momento. Será la primera vez que el equipo completo del denominado Gobierno de la Patria Milagro se reúna en un mismo espacio antes de asumir funciones.

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Según explicó el equipo de comunicaciones de De la Espriella, el encuentro fue planteado como un espacio de reflexión, unidad y preparación frente a las responsabilidades que tendrá el nuevo gobierno. La oficina del presidente electo señaló que la actividad no corresponde a un acto protocolario, sino a una expresión de los valores con los que busca orientar su administración.

“El encuentro será un espacio de reflexión, unidad y preparación espiritual ante las responsabilidades del nuevo gobierno”, indicó el comunicado, en el que también se destacó que la gestión pública debe estar acompañada de principios como la humildad, el trabajo en equipo y un propósito compartido.

El equipo del mandatario electo aseguró que la construcción de la llamada Patria Milagro estará basada en “fe, trabajo en equipo, humildad, propósito compartido y la guía de Dios”, al considerar que gobernar requiere combinar la capacidad técnica con una visión ética del servicio público.

Gobierno desde las regiones, una de las apuestas del nuevo mandato

El presidente electo ha planteado una estrategia de gobierno desde las regiones, con mayor participación de alcaldes y gobernadores en la ejecución de proyectos y decisiones nacionales - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El presidente electo ha planteado una estrategia de gobierno desde las regiones, con mayor participación de alcaldes y gobernadores en la ejecución de proyectos y decisiones nacionales - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La agenda de transición también ha estado acompañada por un mensaje de descentralización y mayor presencia del Gobierno Nacional en los territorios. De la Espriella ha señalado que su administración buscará cambiar el modelo en el que las decisiones y recursos se concentran principalmente en Bogotá.

Dentro de esa estrategia, el presidente electo anunció jornadas de trabajo territorial con alcaldes y gobernadores, con el propósito de identificar necesidades y avanzar en soluciones relacionadas con infraestructura, acceso al agua, salud, oportunidades para jóvenes y atención a comunidades vulnerables.

En ese marco, también confirmó que su gobierno realizará actividades directamente desde las regiones y que los mandatarios locales tendrán un papel central como interlocutores para destrabar proyectos pendientes y coordinar acciones con el Ejecutivo.

La decisión de realizar la posesión presidencial en Cali, aprobada por el Senado, fue presentada por De la Espriella como parte de esa visión descentralizada. Según afirmó, el acto busca rendir homenaje a quienes han defendido la democracia y la institucionalidad, además de marcar el inicio de una administración con mayor presencia fuera de la capital del país.

Nuevo nombramiento en el Icbf

Abelardo de la Espriella anunció a María Carolina Restrepo Cañavera como nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el objetivo de fortalecer la atención a la infancia - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella anunció a María Carolina Restrepo Cañavera como nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el objetivo de fortalecer la atención a la infancia - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

En medio de la conformación de su gabinete y equipos directivos, el presidente electo anunció el nombramiento de María Carolina Restrepo Cañavera como nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

De la Espriella aseguró que la entidad requiere una transformación orientada a fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes, y destacó la experiencia profesional de Restrepo Cañavera, quien cuenta con más de 30 años de trayectoria en procesos jurídicos, financieros y corporativos.

La nueva directora es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y, según su perfil profesional, ha trabajado en áreas relacionadas con derecho corporativo, laboral, tributario y asesoría empresarial. El presidente electo indicó que entre las prioridades del Icbf estarán el fortalecimiento de las madres comunitarias, la revisión de los procesos de adopción, la transparencia institucional y la protección integral de la infancia.

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