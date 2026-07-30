Así reaccionaron varios políticos a la designación de María Carolina Restrepo como directora del Icbf en el gobierno entrante: “Erradicando la corrupción”

La designación de María Carolina Restrepo como directora del Icbf hizo que varios políticos salieran a pronunciarse - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

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En medio del proceso de transición presidencial en Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la designación de María Carolina Restrepo Cañavera como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Este nombramiento representa uno de los primeros movimientos estratégicos del nuevo gobierno, enfocado en fortalecer la protección de la infancia y combatir la corrupción dentro de una de las instituciones más relevantes para el desarrollo social del país.

El presidente electo compartió a través de la red social X que la selección de Restrepo Cañavera responde a la necesidad de consolidar una entidad “fuerte, transparente y liderada por personas con experiencia, mérito y un compromiso inquebrantable con el servicio público”.

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Destacó que la nueva directora cuenta con más de tres décadas de trayectoria en procesos jurídicos, financieros y corporativos. “Su disciplina, integridad y capacidad técnica serán esenciales para recuperar el rumbo del Icbf”, afirmó el mandatario, quien anticipó una “transformación profunda” en la gestión de la institución.

Abelardo de la Espriella designó a María Carolina Restrepo como directora del Icbf - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Entre los retos que se ha fijado el nuevo gobierno se encuentran la implementación de controles más estrictos, la transparencia en la contratación, el fortalecimiento de las madres comunitarias y la agilización de los procesos de adopción. Según De la Espriella, “el futuro de Colombia comienza con el bienestar de sus niños”, una declaración que marca el tono de la agenda social de su administración.

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La designación ha generado una ola de reacciones en el espectro político y social. Camilo Romero, exgobernador de Nariño, expresó duras críticas al nombramiento.

A través de su cuenta pública, señaló que la nueva directora piensa que “los subsidios son para los ricos”, y asoció esta postura con la desigualdad estructural que persiste en Colombia.

Camilo Romero arremetió contra María Carolina Restrepo - crédito @CamiloRomero/X

“La niñez en manos de la indolencia y el desprecio por los que menos tienen, que son mayoría en el país. Inaudito”, escribió Romero, subrayando el debate sobre la orientación ideológica de la nueva gestión del Icbf.

Por su parte, Paola Holguín, exsenadora y designada ministra de Cultura, defendió la decisión presidencial.

“Porque la protección de los niños y adolescentes es prioridad, nuestro presidente designó a Maria Carolina Restrepo como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, publicó Holguín, alineándose con el mensaje oficialista sobre la importancia de la infancia en la agenda nacional.

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Paola Holguín exaltó designación de María Carolina Hoyos en el Icbf - crédito @PaolaHolguin/X

La exrepresentante a la Cámara Piedad Correal Rubiano también respaldó el nombramiento, considerándolo un “gran reto para garantizar un trabajo digno a las madres comunitarias y proteger los derechos de los niños y niñas de Colombia, erradicando la corrupción”.

Este apoyo refleja la relevancia de las políticas hacia la infancia y la necesidad de reconstruir la confianza en el Icbf, tras denuncias y cuestionamientos públicos sobre la gestión anterior.

Piedad Correal Rubiano opinó sobre designación de María Carolina Hoyos como directora del Icbf - crédito @piedadcorrealru/X

Desde el Congreso, la senadora Norma Hurtado Sánchez enfatizó la urgencia de resultados concretos.

“Colombia espera una gestión con resultados, directora: ampliar la atención integral a la primera infancia, prevenir todas las formas de violencia y garantizar una protección efectiva para los niños, niñas y adolescentes”, expresó Hurtado Sánchez, quien añadió que la niñez “no admite más improvisaciones ni excusas”.

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Norma Hurtado aseguró que Colombia espera una gestión en el Icbf con resultados - crédito @normahurtados/X

En la misma línea, el mayor (r) Germán Rodríguez, senador de la República, felicitó a Restrepo Cañavera y remarcó la importancia de la experiencia y la transparencia en el manejo de una entidad considerada “fundamental para el futuro de Colombia”.

Rodríguez manifestó su confianza en que la nueva dirección “fortalecerá” la misión del Icbf de forma decidida.

Germán Rodríguez opinó sobre el nombramiento de María Carolina Hoyos en el Icbf - crédito @GermnAndrs92683/X

El anuncio de la nueva dirección del Icbf coincide con la promesa de la administración entrante de establecer “cero tolerancia con la corrupción, contratación transparente, controles rigurosos, fortalecimiento de las madres comunitarias, procesos de adopción más eficientes y una protección integral para la infancia”.

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La frase “firme por la infancia, firme por la transparencia y firme por la patria” se ha convertido en uno de los lemas centrales del equipo de De la Espriella, quien busca marcar distancia con gestiones pasadas y reforzar el rol del Estado en la garantía de los derechos de la niñez.