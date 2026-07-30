Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Así reaccionaron varios políticos a la designación de María Carolina Restrepo como directora del Icbf en el gobierno entrante: “Erradicando la corrupción”

Paola Holguín, Camilo Romero y Germán Rodríguez opinaron en sus cuentas de X a esta nueva designación del presidente electo Abelardo de la Espriella

La designación de María Carolina Restrepo como directora del Icbf hizo que varios políticos salieran a pronunciarse - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
La designación de María Carolina Restrepo como directora del Icbf hizo que varios políticos salieran a pronunciarse - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
Guardar

En medio del proceso de transición presidencial en Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la designación de María Carolina Restrepo Cañavera como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Este nombramiento representa uno de los primeros movimientos estratégicos del nuevo gobierno, enfocado en fortalecer la protección de la infancia y combatir la corrupción dentro de una de las instituciones más relevantes para el desarrollo social del país.

El presidente electo compartió a través de la red social X que la selección de Restrepo Cañavera responde a la necesidad de consolidar una entidad “fuerte, transparente y liderada por personas con experiencia, mérito y un compromiso inquebrantable con el servicio público”.

PUBLICIDAD

Destacó que la nueva directora cuenta con más de tres décadas de trayectoria en procesos jurídicos, financieros y corporativos. “Su disciplina, integridad y capacidad técnica serán esenciales para recuperar el rumbo del Icbf”, afirmó el mandatario, quien anticipó una “transformación profunda” en la gestión de la institución.

Abelardo de la Espriella designó a María Carolina Restrepo como directora del Icbf - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella designó a María Carolina Restrepo como directora del Icbf - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Entre los retos que se ha fijado el nuevo gobierno se encuentran la implementación de controles más estrictos, la transparencia en la contratación, el fortalecimiento de las madres comunitarias y la agilización de los procesos de adopción. Según De la Espriella, “el futuro de Colombia comienza con el bienestar de sus niños”, una declaración que marca el tono de la agenda social de su administración.

PUBLICIDAD

La designación ha generado una ola de reacciones en el espectro político y social. Camilo Romero, exgobernador de Nariño, expresó duras críticas al nombramiento.

A través de su cuenta pública, señaló que la nueva directora piensa que “los subsidios son para los ricos”, y asoció esta postura con la desigualdad estructural que persiste en Colombia.

Camilo Romero arremetió contra María Carolina Restrepo - crédito @CamiloRomero/X
Camilo Romero arremetió contra María Carolina Restrepo - crédito @CamiloRomero/X

“La niñez en manos de la indolencia y el desprecio por los que menos tienen, que son mayoría en el país. Inaudito”, escribió Romero, subrayando el debate sobre la orientación ideológica de la nueva gestión del Icbf.

Por su parte, Paola Holguín, exsenadora y designada ministra de Cultura, defendió la decisión presidencial.

“Porque la protección de los niños y adolescentes es prioridad, nuestro presidente designó a Maria Carolina Restrepo como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, publicó Holguín, alineándose con el mensaje oficialista sobre la importancia de la infancia en la agenda nacional.

Paola Holguín exaltó designación de María Carolina Hoyos en el Icbf - crédito @PaolaHolguin/X
Paola Holguín exaltó designación de María Carolina Hoyos en el Icbf - crédito @PaolaHolguin/X

La exrepresentante a la Cámara Piedad Correal Rubiano también respaldó el nombramiento, considerándolo un “gran reto para garantizar un trabajo digno a las madres comunitarias y proteger los derechos de los niños y niñas de Colombia, erradicando la corrupción”.

Este apoyo refleja la relevancia de las políticas hacia la infancia y la necesidad de reconstruir la confianza en el Icbf, tras denuncias y cuestionamientos públicos sobre la gestión anterior.

Piedad Correal Rubiano opinó sobre designación de María Carolina Hoyos como directora del Icbf - crédito @piedadcorrealru/X
Piedad Correal Rubiano opinó sobre designación de María Carolina Hoyos como directora del Icbf - crédito @piedadcorrealru/X

Desde el Congreso, la senadora Norma Hurtado Sánchez enfatizó la urgencia de resultados concretos.

“Colombia espera una gestión con resultados, directora: ampliar la atención integral a la primera infancia, prevenir todas las formas de violencia y garantizar una protección efectiva para los niños, niñas y adolescentes”, expresó Hurtado Sánchez, quien añadió que la niñez “no admite más improvisaciones ni excusas”.

Norma Hurtado aseguró que Colombia espera una gestión en el Icbf con resultados - crédito @normahurtados/X
Norma Hurtado aseguró que Colombia espera una gestión en el Icbf con resultados - crédito @normahurtados/X

En la misma línea, el mayor (r) Germán Rodríguez, senador de la República, felicitó a Restrepo Cañavera y remarcó la importancia de la experiencia y la transparencia en el manejo de una entidad considerada “fundamental para el futuro de Colombia”.

Rodríguez manifestó su confianza en que la nueva dirección “fortalecerá” la misión del Icbf de forma decidida.

Germán Rodríguez opinó sobre el nombramiento de María Carolina Hoyos en el Icbf - crédito @GermnAndrs92683/X
Germán Rodríguez opinó sobre el nombramiento de María Carolina Hoyos en el Icbf - crédito @GermnAndrs92683/X

El anuncio de la nueva dirección del Icbf coincide con la promesa de la administración entrante de establecer “cero tolerancia con la corrupción, contratación transparente, controles rigurosos, fortalecimiento de las madres comunitarias, procesos de adopción más eficientes y una protección integral para la infancia”.

La frase “firme por la infancia, firme por la transparencia y firme por la patria” se ha convertido en uno de los lemas centrales del equipo de De la Espriella, quien busca marcar distancia con gestiones pasadas y reforzar el rol del Estado en la garantía de los derechos de la niñez.

Temas Relacionados

IcbfMaría Carolina RestrepoAbelardo de la EspriellaPatria MilagroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro advirtió riesgo de muertes y hambre tras suspensión del Consejo de Estado de frenar el traslado de recursos a la Ungrd: “Viene muchísimo sol”

El presidente saliente de Colombia cuestionó la decisión del alto tribunal y afirmó que espera que el próximo Gobierno financie nuevamente el decreto

Gustavo Petro advirtió riesgo de muertes y hambre tras suspensión del Consejo de Estado de frenar el traslado de recursos a la Ungrd: “Viene muchísimo sol”

Más de 40 hospitales públicos de Antioquia suspenderán sus servicios ambulatorios a los afiliados del Fomag: esta es la razón

La medida, anunciada para 1 de agosto de 2026, excluye las emergencias y los procedimientos inmediatos, y se aplicará hasta que se firmen acuerdos de la vigencia y se salden cuentas atrasadas

Más de 40 hospitales públicos de Antioquia suspenderán sus servicios ambulatorios a los afiliados del Fomag: esta es la razón

Así van las obras de remodelación de la sede presidencial de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

La intervención del complejo militar registra cerca del 80% de ejecución y más de 400 trabajadores laboran para adecuación del edificio presidencial

Así van las obras de remodelación de la sede presidencial de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

Dos internos habrían fallecido en la cárcel de Ibagué en medio de un encuentro íntimo: esto se sabe

Las primeras inspecciones practicadas a los cuerpos detectaron signos de ahorcamiento. No obstante, será Medicina Legal la entidad encargada de confirmar la causa definitiva de los fallecimientos

Dos internos habrían fallecido en la cárcel de Ibagué en medio de un encuentro íntimo: esto se sabe

Este viernes, Gustavo Petro viajará a Cuba en el que sería su último viaje internacional como presidente

La visita de 48 horas incluirá reuniones con el mandatario Miguel Díaz-Canel y se desarrollará a menos de una semana del cambio de gobierno en Colombia

Este viernes, Gustavo Petro viajará a Cuba en el que sería su último viaje internacional como presidente
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

ENTRETENIMIENTO

⁠Sebastián Villalobos, participante de ‘MasterChef Celebrity’, respondió a reconocida emisora sobre acusaciones de trampa

⁠Sebastián Villalobos, participante de ‘MasterChef Celebrity’, respondió a reconocida emisora sobre acusaciones de trampa

Marcela Reyes relató el drama de infidelidad que presenció durante una visita a su pareja en prisión: “Chisme es chisme”

Hija de la presentadora Catalina Gómez celebró su cumpleaños consolidándose como creadora de contenido

‘Yo me llamo’ capítulo del 29 de julio de 2026: el rock y el despecho se tomaron el concurso

Carolina Cruz reveló la rutina diaria con la que mantiene el vínculo con su padre ante el avance del alzhéimer

Deportes

La fuerte discusión entre Luis Amaranto Perea, técnico de Medellín, y un futbolista en la eliminación ante Vasco da Gama por Copa Sudamericana

La fuerte discusión entre Luis Amaranto Perea, técnico de Medellín, y un futbolista en la eliminación ante Vasco da Gama por Copa Sudamericana

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

La Liga BetPlay supera a la MLS en ranking mundial: es uno de los mejores torneos

Junior quedó eliminado de la Copa BetPlay 2026 ante Barranquilla FC: esto dijo Alfredo Arias sobre la derrota

El Crystal Palace resiste nueva ofensiva por Daniel Muñoz en el mercado de fichajes: se vendría millonaria oferta