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Gustavo Petro se refirió a la denuncia que presentó Angie Rodríguez en su contra ante la Comisión de Acusaciones por cinco delitos: “Poner preso a Petro”

El presidente saliente de Colombia también cuestionó a la defensa de la directora del Fondo de Adaptación, el abogado y exministro de Justicia Wilson Ruiz

Gustavo Petro habría solicitado la renuncia a Angie Rodríguez por presuntas diferencias entre ellos - crédito Presidencia y Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr
El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Presidencia/Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr
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El miércoles 29 de julio de 2026, la directora en licencia del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, junto a su abogado, Wilson Ruiz, presentó una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por los delitos de injuria, calumnia, peculado, tráfico de influencias y constreñimiento ilegal.

Por este motivo, el mandatario saliente se pronunció en su cuenta oficial de X. En su mensaje, el jefe de Estado cuestionó a Wilson Ruiz, exministro de Justicia durante el gobierno de Iván Duque, y señaló que presentaron una denuncia penal en su contra con el objetivo, según sus palabras, de que un magistrado del Consejo de Estado decidiera suspender parte del decreto destinado a atender el fenómeno de El Niño.

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“Este exministro de Justicia Duque metió una demanda penal contra mi para que después un magistrado del concejo de estado en decisión administrativa la corroborara y para eso le acusaron de asesino y victimario (sic)”, indicó el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
En su mensaje, Gustavo Petro cuestionó a Wilson Ruiz, exministro de Justicia durante el gobierno de Iván Duque- crédito @petrogustavo/X

Según la declaración de Gustavo Petro, el “objetivo” es llevarlo a la cárcel. “Objetivo desesperado: poner preso a Petro (sic)”, expresó el mandatario saliente de Colombia.

Detalles de la denuncia

Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, presentó una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por presuntos delitos de injuria, calumnia, peculado, tráfico de influencias y constreñimiento ilegal.

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Rodríguez acudió a la sede legislativa y declaró ante los medios: “Alcé mi voz y lo que encontré fue violencia de género política, violencia institucional, acoso laboral y espero que las autoridades actúen. Si la justicia colombiana no actúa en mi caso, nos iremos a instancias internacionales”.

La confrontación se agravó luego de que el presidente Petro anunciara el martes 29 de julio que presentará una denuncia penal contra Rodríguez. El mandatario afirmó: “He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira”.

En su mensaje, publicado en la red social X, agregó: “El ataque desarrollado por Angie es calumnioso y su respuesta será la acción penal”. Además, acusó a Rodríguez de haber colaborado “con sectores venidos del paramilitarismo”.

Gustavo Petro pidió por X al Ministerio de Hacienda la salida de Angie Rodríguez y vinculó su situación a una incapacidad médica de origen psiquiátrico - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, presentó una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La funcionaria, que dirige el Fondo de Adaptación, reveló que la relación con el presidente se fracturó desde el año pasado, cuando rechazó la idea de que Juliana Guerrero, una joven de 23 años cercana a Petro y sin título universitario, fuese nombrada viceministra de Juventud.

El abogado de Rodríguez, el exministro de Justicia Wilson Ruiz, explicó: “Están pidiendo que se investiguen presuntas presiones de Petro para movilizar recursos del Fondo de Adaptación en los últimos días de su gestión, con el argumento de enfrentar el fenómeno de El Niño".

Ruiz también señaló: El mandatario habría ejercido “supuestas injerencias en decisiones administrativas relacionadas con nombramientos en el Gobierno Nacional” y cometido “presuntos favorecimientos indebidos”, en referencia a Guerrero y otras personas próximas al presidente.

Denuncia de Gustavo Petro

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que presentará una denuncia penal contra Angie Rodríguez, quien se desempeñaba como directora del Fondo Adaptación y fue declarada insubsistente.

“He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira (sic)”, aseveró el jefe de Estado.

El mandatario saliente precisó que no conocía a Angie Rodríguez hasta que asumió su puesto como directora del Dapre. Gustavo Petro calificó su gestión como un desastre.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro confirmó que presentará una denuncia penal contra Angie Rodríguez, quien se desempeñaba como directora del Fondo Adaptación y fue declarada insubsistente - crédito @petrogustavo/X

Asimismo, señaló Rodríguez supuestamente colaboró con sectores provenientes del paramilitarismo, razón por la cual precisó que debió sacarla del cargo, pero afirmó que no lo hizo por su “criterio hacia la mujer madre cabeza de familia”.

Así las cosas, Gustavo Petro calificó las declaraciones de Angie Rodríguez a los medios de comunicación como calumniosas, motivo por el cual señaló que la única respuesta es la acción penal. En su publicación, el jefe de Estado defendió a Gabriela Muñoz, joven mujer que fue señalada por la exdirectora del Dapre.

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