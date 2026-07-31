Senador ‘Elefante Blanco’ pidió investigación fiscal preventiva para vigilar recursos y contratos de la posesión de De la Espriella

El senador Luis Carlos Rúa solicitó investigar los contratos suscritos para la transmisión y organización de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali - crédito Colprensa - @elefantescol/X

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El senador Luis Carlos Rúa, conocido como “Elefante Blanco”, —especialmente tras su aparición disfrazado de uno en la instalación del nuevo Congreso, el 20 de julio— propuso la creación de una Comisión Accidental en el Senado de la República para vigilar los recursos públicos destinados a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto en Cali.

De la misma manera, solicitó una vigilancia de la Contraloría a los contratos realizados para llevar a cabo el evento, a través de una investigación fiscal preventiva.

La primera iniciativa fue radicada por el congresista miembro de la Alianza Social Independiente (ASÍ) con el fin de ejercer control jurídico, administrativo, presupuestal y contractual sobre la organización del evento y los fondos involucrados.

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El congresista aseguró que espera que las autoridades vigilen los gastos de la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito elefantescol / Instagram

Según el senador y creador de contenido digital anticorrupción, su petición pretende esclarecer el costo total de la ceremonia, las entidades ejecutoras, los rubros presupuestales comprometidos, las fuentes de financiación y la contratación realizada.

“Lo que buscamos es que el Senado haga un seguimiento serio”, dijo Luis Carlos Rúa.

El funcionario también recordó su voto negativo a la realización de la posesión en Cali ante una posible inconsistencia en el cambio de sede propuesto inicialmente en una guarnición militar del departamento Cauca. Expresó que la decisión podría interpretarse como improvisación en la organización del acto protocolario.

No obstante, el senador dejó constancia de que asistirá al evento que se realizará en la Arena USC de Cali, pero que no recibirá ningún viático de manos del Estado, y que pagará “todos los costos de transporte, alojamiento y demás gastos asociados, en coherencia con su postura de austeridad y de respeto por los recursos públicos”, dijo.

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La investigación fiscal preventiva

En paralelo, la petición a la Contraloría General de la República recae sobre tres contratos públicos relacionados con la transmisión y organización de la posesión y otros eventos oficiales.

Según Rúa, los contratos, con un valor conjunto cercano a 16.627 millones de pesos, incluyen el 487-2025 de Inravisión (antes Rtvc), el 880 de la Cancillería y el 554 del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Rúa mantuvo su identidad oculta durante casi cinco años, hasta su destape como candidato al Senado en las últimas elecciones - crédito @elefantescol / X

Aunque estos contratos fueron suscritos por el Gobierno Petro, el legislador precisó que abarcan eventos a lo largo de 2026 que si bien no serían exclusivamente para la posesión presidencial, incluyen “la realización de eventos relacionados con el cambio de mando”.

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En detalle, el senador indicó que el contrato 487-2025 con Inravisión fue suscrito el 1 de diciembre de 2025 por un valor inicial de 4.166 millones de pesos, destinado a la transmisión de la posesión presidencial y otros eventos oficiales hasta el 30 de noviembre de 2026. Posteriormente, recibió una adición de 2.562 millones que elevó su valor total a 6.729 millones de pesos.

Sobre el contrato 880 de la Cancillería, el senador conoció que asciende a aproximadamente 6.381 millones y cubre la organización y apoyo logístico para entre 200 y 300 eventos institucionales hasta el 31 de diciembre de 2026. Rúa hizo la salvedad de que este contrato no es exclusivo para la ceremonia de posesión presidencial.

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La ceremonia de investidura de Abelardo de la Espriella se realizará en la Arena USC ante el Congreso de la República si el Congreso avala el traslado a Cali - crédito Francisco Cuartas/Google Maps

En cambio, el contrato 554 del Dapre, radicado en julio de 2026 por 3.500 millones, en efecto incluye la organización de cinco eventos vinculados al cambio de mando, entre ellos el acto de despedida del presidente saliente Gustavo Petro.

“Hoy, a días de la posesión, no existe un valor oficial de cuánto cuesta el evento. Lo que hay son tres contratos que en realidad son bolsas de evento para todo 2026”, sostuvo Rúa. El senador aclaró que corresponde a los organismos de control determinar si existieron sobrecostos, duplicidades o pagos sin soporte en la contratación pública.