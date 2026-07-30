Rodrigo Lara exigió disciplina a los partidos aliados en la elección del contralor general y no prestarse al ‘juego’ del Pacto Histórico

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, pidió a las bancadas que respaldan al nuevo gobierno que eviten acuerdos con la oposición para la elección del próximo Contralor General de la República, un proceso que avanza en el Congreso y será definido el 12 de agosto - crédito Suministrado a Infobae Colombia

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El futuro titular del Ministerio del Interior, Rodrigo Lara, dirigió un mensaje directo a los partidos aliados del nuevo Ejecutivo, encabezado por Abelardo de la Espriella, en el contexto de la inminente elección del próximo contralor general de la República.

En una atención a medios, Lara solicitó a los partidos que integran la coalición del gobierno —especialmente al Centro Democrático, al Partido Liberal, al Partido Conservador y a la U— que rechacen cualquier pacto con la oposición, representada por el Pacto Histórico para inclinar la balanza en la votación que definirá el reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez.

En palabras del funcionario designado, “sería inexplicable que alguno de estos partidos, en lugar de ponerse de acuerdo, pacten con un partido opositor y enemigo del gobierno, que es el Pacto Histórico. Eso sería injustificable e impresentable”.

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La declaración se produjo tras conocerse recientes acuerdos entre uribismo y petrismo para la presidencia del Senado, lo que encendió las alarmas en el equipo entrante.

Autonomía del Congreso y exigencia de un perfil anticorrupción

Rodrigo Lara, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Corrupció - crédito Diego Pineda/Colprensa

El Gobierno de De la Espriella reconoció explícitamente la autonomía del Congreso para seleccionar al nuevo titular de la Contraloría General. Lara afirmó que “el proceso de elección de contralor es un proceso autónomo y soberano del Congreso de la República. El Congreso selecciona, valora y escoge básicamente al contralor”. No obstante, el funcionario remarcó que el Ejecutivo espera una decisión alineada con los intereses del país y de la administración entrante.

En ese sentido, el principal criterio exigido por Lara y su equipo es que el elegido posea un perfil claramente orientado a la lucha contra la corrupción. “Lo que le pide el Gobierno nacional al Congreso es que escoja un contralor anticorrupción y no procorrupción. Eso es lo que pedimos todos los colombianos”, subrayó Lara ante los medios.

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Aunque evitó apoyar abiertamente a un candidato específico, el mensaje a los partidos aliados fue contundente: construir una mayoría propia y seleccionar una figura que responda a este perfil.

Gobierno se aparta de la negociación, pero fija condiciones políticas

El Ejecutivo de De la Espriella anunció que no participará en la negociación para definir al nuevo contralor general ni respaldará oficialmente a ningún aspirante. La decisión representa un distanciamiento formal del proceso, pero no una neutralidad completa, ya que el gobierno pidió a sus partidos aliados que actúen coordinadamente y eviten acuerdos con la principal bancada opositora.

El gobierno de De la Espriella reconoció que el Congreso tiene autonomía para elegir al nuevo contralor general de la República - crédito Colprensa

Lara reiteró que “solicitamos que ese contralor sea escogido por los partidos de la coalición progobierno, es decir, por el Centro Democrático y partidos amigos como el Liberal, el Conservador o la U. Que esos partidos escojan básicamente ese candidato”. El llamado busca impedir divisiones que permitan a la oposición incidir en la decisión final, en un contexto de fragmentación de las mayorías en el Congreso.

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El contexto de la elección y los desafíos para el oficialismo

La elección del contralor general se realizará el 12 de agosto, cinco días después de la posesión presidencial de De la Espriella. El Congreso en pleno, compuesto por 286 congresistas, deberá elegir al nuevo jefe del control fiscal para el periodo 2026–2030. Para resultar electo, el candidato necesita al menos 142 votos. Actualmente, dos curules permanecen vacantes debido a procesos judiciales.

Entre los diez aspirantes que superaron la convocatoria pública destacan nombres como Andrés Castro, Carlos Mario Zuluaga, Jorge Laverde y Ana Monsalvo. Recientemente, la candidatura de Luis Enrique Abadía García ganó visibilidad tras obtener el puntaje más alto en la prueba de conocimientos, con 86,74 puntos, aunque su eventual elección dependerá del respaldo político que logre cosechar en las próximas semanas.

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El futuro ministro del Interior advirtió que un acuerdo entre Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, La U y la oposición sería injustificable en la votación de la Contraloría General - crédito Germán Enciso / Colprensa

El proceso se desarrolla bajo la sombra de una demanda judicial que cuestiona los criterios empleados en la convocatoria, y el Consejo de Estado aún debe resolver si suspende temporalmente la elección. Mientras tanto, los partidos mantienen reuniones y buscan alianzas para garantizar el control de la Contraloría General, una institución clave en la vigilancia de los recursos públicos.

Lara, que asumirá la interlocución entre el Ejecutivo y el Legislativo, afirmó que “respetamos la soberanía del Congreso de la República y lo que pedimos es que actúen bien, pensando en el país”.

El gobierno acompañará el resultado si se cumplen los criterios de independencia y lucha contra la corrupción planteados por el Ejecutivo. “Queremos un contralor anticorrupción. Si se cumplen esos criterios, nosotros acompañamos y, de alguna manera, respaldamos ese proceso”, puntualizó Lara durante su declaración pública.

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