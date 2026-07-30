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Posesión Abelardo de la Espriella: Centro Democrático anunció que sus congresistas pagarán de su bolsillo todos los gastos para ir a Cali

La decisión de la bancada, que se declaró de Gobierno, se conoció en medio de la controversia por los presuntos sobrecostos que se deriven del traslado de la sede del Congreso de Bogotá a la capital vallecaucana

Abelardo de la Espriella se posesionará el viernes 7 de agosto como nuevo presidente de la República - crédito Euripa Press
Abelardo de la Espriella se posesionará el viernes 7 de agosto como nuevo presidente de la República - crédito Euripa Press
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La bancada del Centro Democrático anunció en la tarde del jueves 30 de julio de 2026 que sus 30 representantes a la Cámara y 17 senadores, que comprenden la segunda bancada más grande del Congreso, con 47 congresistas, asumirán con recursos propios los gastos de transporte, alojamiento y demás costos para asistir a la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella, que se llevará a cabo en Cali (Valle del Cauca), el viernes 7 de agosto.

El partido informó que sus parlamentarios pagarán por cuenta propia todos los costos de asistencia a la ceremonia de posesión, pese a que contaban con la potestad de desplazarse a la ciudad con los recursos del órgano legislativo, que se encarga habitualmente de sus desplazamientos. Así pues, la colectividad fue explícita en señalar que con esa decisión evita que el Congreso destine recursos públicos para la presencia de cada uno de sus miembros.

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“Cada uno de sus congresistas asumirá con recursos propios sus gastos de transporte, alojamiento y demás costos derivados de la asistencia a la ceremonia de posesión del presidente”, señaló el Centro Democrático, que presentó esa determinación como una postura institucional frente a una ceremonia que considera relevante para el sistema democrático, y que por primera vez en la historia moderna saldrá del círculo del Capitolio y la Plaza de Bolívar.

Centro Democrático confirmó que sus congresistas asumirán costos de desplazamiento a Cali
A través de este comunicado, el partido Centro Democrático confirmó que sus congresistas asumirán los costos de desplazamiento a Cali, para la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito suministrado a Infobae Colombia

Congresistas del Centro Democrático asumirán costos de tiquetes y estadía para la posesión presidencial

En el mismo pronunciamiento, el partido indicó que la decisión fue unánime y corresponde a los principios que defiende en el ámbito político. “Austeridad, respeto por el dinero de los colombianos y responsabilidad en el ejercicio de la función pública”, expresó la colectividad, que añadió que la medida “evita, además, que el Congreso de la República destine recursos para este propósito”; con ello fijó distancia frente al debate por estos costos.

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A su vez, el Centro Democrático también sostuvo que su asistencia a la ceremonia se mantendrá pese a la controversia que ha causado el traslado del evento a suelo vallecaucano. “La asistencia a la posesión del nuevo presidente constituye un acto institucional de la mayor importancia para la democracia colombiana”, remarcó la representatividad de derecha, a diferencia del Pacto Histórico, la primera bancada de Congreso, que no irá.

Cali inició el 29 de julio los preparativos para la investidura de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella/Google Maps
Cali inició el 29 de julio los preparativos para la investidura de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto crédito Google Maps

Y es que la discusión sobre la financiación del viaje de los congresistas surgió después de que el Congreso aprobó trasladar de forma extraordinaria su sede a Cali para la posesión. En medio del debate, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, que hace parte del partido declarado de Gobierno, aclaró que la corporación solo asumirá los pasajes aéreos de los congresistas, por tratarse de una sesión formal de asistencia obligatoria.

Así, el Congreso no pagará alojamiento ni alimentación, y cada senador y representante deberá cubrir esos rubros con su propio dinero. Antes, la representante María Fernanda Carrascal presentó una proposición para exigir que los congresistas paguen todo con recursos propios, a lo que su colega, Daniel Briceño del Centro Democrático, pidió a los demás legisladores no cobrarle “un solo peso” al Estado, además de comprar sus tiquetes.

- crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia
El presidente saliente, Gustavo Petro, ha cuestionado la intención de Abelardo de la Espriella de posesionarse fuera de Bogotá - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

Una posesión presidencial bajo controversia: así la calificó Gustavo Petro

La posesión de Abelardo de la Espriella y del vicepresidente José Manuel Restrepo, de cara al mandato 2026-2030, está prevista para el viernes 7 de agosto a partir de las 3:00 p. m., en la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo de la Universidad Santiago de Cali. El recinto es un auditorio cerrado con capacidad para cerca de 2.500 asistentes, en un escenario que fue escogido tras diluirse el anhelo de tomar juramento en una guarnición militar.

En efecto, la sede inicial prevista era una instalación castrense en Popayán (Cauca), pero el Gobierno de Gustavo Petro negó el uso de instalaciones militares; a lo que se sumaron las emisiones de ceniza del volcán Puracé, que afectaron la logística en esa ciudad. El traslado del Congreso quedó en firme tras la votación de la Cámara, que avaló la proposición con 117 votos a favor y siete en contra, y el Senado, con 58 votos por el sí y 30 por el no.

En su momento, Petro calificó la medida de “teatro barato”, y sectores como la Alianza Verde cuestionaron el gasto presupuestal del traslado, que estimaron en cerca de $14.000 millones. No obstante, desde el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) defendieron los contratos oficiales de la ceremonia, que suman $5.950 millones; que incluyen $3.500 millones para logística general y $2.450 millones para producción audiovisual.

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