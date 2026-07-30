Abelardo de la Espriella nombró a las personas que liderarán la ANI, el FNA y Parques Nacionales Naturales

Abelardo de la Espriella se posesionará como presidente de Colombia el 7 de agosto - crédito Luisa González/Reuters

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El presidente electo Abelardo de la Espriella dio a conocer los nombres de varias personas que, por elección suya, liderarán importantes entidades e instituciones durante su administración, que iniciará el 7 de agosto de 2026, fecha en la que se posesionará como jefe de Estado de Colombia.

En una rueda de prensa, el mandatario entrante informó que la directora de Parques Nacionales Naturales será Sandra Bessudo. De igual manera, indicó que el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) será Ricardo Ayerbe y que el próximo presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) será el actual concejal de Bogotá Marco Acosta.

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Ninguno de los tres nuevos funcionarios se ha pronunciado públicamente sobre los nombramientos. Sin embargo, en redes sociales han dado luces sobre su afinidad con el Gobierno entrante.

Ricardo Ayerbe, por ejemplo, dedicó una publicación en su cuenta de X para hacer una reflexión sobre el momento político actual de Colombia y sobre el respaldo que ha tenido por parte del movimiento Defensores de la Patria y del presidente electo Abelardo de la Espriella.

“De manera reflexiva y propositiva, y después de haber sentido el apoyo y la solidaridad de miles de compatriotas, de defensores de la Patria y del Presidente electo, quiero dar un primer paso público para afirmar: la unidad de la Patria está por encima de todo. Ni la majestad presidencial ni la expresidencial deben ponerse en juego en enfrentamientos inanes cuando Colombia reclama que trabajemos por reconstruir la Patria”, escribió en la red social.

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Por su parte, Marco Acosta apoyó públicamente la idea del mandatario electo de tener un gerente en Bogotá, un funcionario que no reemplazará al alcalde.

“Como concejal de Bogotá y bogotano, celebro la decisión de designar un gerente para la capital. Bogotá concentra buena parte de la actividad económica del país, pero también enfrenta grandes retos en movilidad, seguridad y desarrollo de infraestructura”, escribió en X.

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