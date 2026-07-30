Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Ricardo Roa, presidente saliente de Ecopetrol, explicó por qué los próximos resultados de la empresa serán “extraordinarios”

En su última conferencia al frente de la estatal, el directivo defendió inversiones históricas e hizo énfasis en la transformación social y productiva impulsada durante su gestión

En su última conferencia como presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa adelantó que los resultados del primer semestre reflejarán un desempeño sólido en ingresos, Ebitda y utilidad neta. Sin embargo, no proporcionó cifras específicas debido a las regulaciones del mercado - Ecopetrol
Guardar

El cierre de Ricardo Roa en Ecopetrol estuvo marcado por su anuncio de que los resultados del primer semestre de 2026 no serán “excelentes”, sino “extraordinarios”, y por el balance final de su gestión al frente de la petrolera.

Al dejar la presidencia de la empresa estatal, el saliente funcionario dijo que los resultados del primer semestre de 2026 serán “extraordinarios” en ingresos, Ebitda y utilidad neta, aunque señaló que no podía revelar las cifras antes de su divulgación al mercado. En la rendición de cuentas que hizo, el 30 de julio, también destacó inversiones por USD20.400 millones, una meta de producción de entre 700.000 y 750.000 barriles por día y transferencias a la Nación por $175,6 billones.

PUBLICIDAD

“Se llegó la hora que muchos esperaban”, afirmó Roa al iniciar su última rueda de prensa como presidente de la compañía. Más adelante añadió: “No puedo anunciar los resultados del primer semestre de este año. No lo puedo decir porque no se han revelado al mercado y no quiero violar normatividad alguna”.

Ecopetrol, hasta ahora, es la empresas más rentable de Colombia - crédito Luisa González/Reuters
Ecopetrol, hasta ahora, es la empresas más rentable de Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Dijo que, una vez se conozcan los resultados, quedará reflejado un desempeño por encima de lo que calificó como “excelente”. “No van a ser excelentes, van a ser extraordinarios los resultados de la compañía al cierre del primer semestre en términos de sus ingresos, en términos de su Ebitda, en términos de esa utilidad neta”, dijo.

PUBLICIDAD

Balance de más de 39 meses en Ecopetrol

En su balance final, Ecopetrol quedó en el centro del mensaje con el que Roa defendió el rumbo de la empresa durante su administración. El presidente saliente dijo que durante 39 meses y cinco días buscó poner “a los seres humanos en el centro”.

También resaltó que asumió el compromiso de hacer de la empresa una organización más sensible a las personas y a las necesidades sociales. A la vez, afirmó que la cuidó y la protegió con el criterio profesional que, según dijo, aplicó durante 36 años de vida laboral.

Roa señaló además que se sintió acompañado por los sindicatos durante su paso por la petrolera. En ese recuento, presentó a la compañía como una firma que logró consolidarse como grupo multienergético. Según su balance, la empresa fortaleció su presencia en distintos segmentos de la cadena energética y avanzó en la diversificación de su portafolio.

Ecopetrol estaría produciendo, en promedio, 700.000 barriles diarios de petróleo - crédito José Miguel Gómez/Reuters
Ecopetrol estaría produciendo, en promedio, 700.000 barriles diarios de petróleo - crédito José Miguel Gómez/Reuters

Las cifras que Ricardo Roa destacó al cerrar su gestión

Dentro de los datos que indicó, Ricardo Roa aseguró que las inversiones acumuladas en cuatro años llegaron a USD20.400 millones. Esos recursos, según explicó, se dirigieron al fortalecimiento de las operaciones, el crecimiento de la producción, la modernización de infraestructura y proyectos estratégicos para sostener la compañía.

Asimismo, precisó que una de las premisas de la gestión fue mantener la producción entre 700.000 y 750.000 barriles por día. Según él, ese rango responde a la necesidad de sostener el negocio tradicional como fuente de recursos para la transición energética. Roa vinculó la apuesta con la reposición de reservas y con un mercado de precios favorables. Remarcó que la producción debe mantenerse en uno de los niveles más altos para preservar la competitividad de la empresa.

También dijo que los avances en producción, explotación y transferencias a la Nación sumaron $175,6 billones. El dato hizo parte de la defensa de su gestión y de su planteamiento de que la fortaleza del negocio petrolero debe financiar la hoja de ruta energética de la empresa.

Ricardo Roa dejará la presidencia de Ecopetrol el 30 de julio y la petrolera ya tiene sucesor - crédito Cristian Bayona/Ecopetrol
Ricardo Roa dejará la presidencia de Ecopetrol el 30 de julio y la petrolera ya tiene sucesor - crédito Cristian Bayona/Ecopetrol

Ricardo Roa se va en medio de un lío judicial

El 30 de julio fue el último día de Roa en la Presidencia de Ecopetrol, la compañía más grande del país, a la que dirigió durante el Gobierno de Gustavo Petro y a la que llegó en reemplazo de Felipe Bayón en abril de 2024. La salida se produjo en medio de imputaciones de cargos por delitos como tráfico de influencias y por haber dejado ingresos dinero ilegal a la campaña Petro Presidente, de la que fue gerente.

Antes de ese cierre, el directivo había estado en vacaciones y licencias aprobadas por la Junta Directiva de la estatal para dedicar tiempo a su defensa. Después regresó para concluir su periodo y presentar su rendición de cuentas.

En la despedida, Roa buscó que el cierre de su administración quedara asociado a los resultados de la empresa. El mensaje final apuntó a que las cifras del semestre reflejen el estado en que entrega la compañía. Su remplazo será Joaquín Gutiérrez.

Temas Relacionados

EcopetrolRicardo RoaPetróleoColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia y Panamá avanzan en la interconexión eléctrica con nuevas reglas para el intercambio de energía

El acuerdo firmado por los reguladores de ambos países define el esquema de remuneración de la infraestructura, reduce la incertidumbre sobre los ingresos del proyecto y hace parte del proceso de armonización normativa necesario para su futura operación

Colombia y Panamá avanzan en la interconexión eléctrica con nuevas reglas para el intercambio de energía

Abelardo de la Espriella nombró a las personas que liderarán la ANI, el FNA y Parques Nacionales Naturales

El presidente electo informó en que Sandra Bessudo, Ricardo Ayerbe y Marco Acosta asumirán cargos durante su administración

Abelardo de la Espriella nombró a las personas que liderarán la ANI, el FNA y Parques Nacionales Naturales

Esta es la millonada que le invirtieron al “viejo” El Campín, previo a su demolición

La concesionaria dio a conocer el informe sobre la inversión en el escenario deportivo, mientras el nuevo estadio aún no inicia la construcción

Esta es la millonada que le invirtieron al “viejo” El Campín, previo a su demolición

Resultados Super Astro Sol hoy 30 de julio: verifique el signo ganador

Super Astro ofrece la posibilidad de obtener premios que alcanzan miles de millones de pesos a partir de una apuesta de 500 pesos

Resultados Super Astro Sol hoy 30 de julio: verifique el signo ganador

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del partido del “León”

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto llega a Barquisimeto (estado de Lara, Venezuela) con la ventaja de dos goles para buscar la clasificación a los octavos de final

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del partido del “León”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Ricardo Montaner en Cali fue aplazado por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

Concierto de Ricardo Montaner en Cali fue aplazado por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

Hanny Vizcaíno sorprendió al compartir una foto de su infancia, antes de su salto a la fama en ‘Pa’ quererte’: así lucía

La Segura preocupó a sus fans por revelación sobre su dolor crónico: “Han hecho absolutamente todo y nada ha servido”

Chichila Navia confesó cómo sobrellevan los ataques que recibe su esposo por la postura política que promueve: “Me da mamera”

Karen Sevillano fue directa sobre las relaciones y lanzó advertencia a sus seguidoras: “Un hombre que es mal hijo es mal todo”

Deportes

Esta es la millonada que le invirtieron al “viejo” El Campín, previo a su demolición

Esta es la millonada que le invirtieron al “viejo” El Campín, previo a su demolición

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del partido del “León”

Habría jugadores de Santa Fe que quieren salir del club

Juan Guillermo Cuadrado estuvo cerca de jugar en Argentina: este fue el club que por poco se lleva al jugador de la selección Colombia

Confirmado el primero de cuatro amistosos de la selección Colombia en la próxima fecha FIFA: día, estadio, dónde ver y rival