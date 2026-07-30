Ricardo Roa, presidente saliente de Ecopetrol, explicó por qué los próximos resultados de la empresa serán “extraordinarios”

En su última conferencia como presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa adelantó que los resultados del primer semestre reflejarán un desempeño sólido en ingresos, Ebitda y utilidad neta. Sin embargo, no proporcionó cifras específicas debido a las regulaciones del mercado - Ecopetrol

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El cierre de Ricardo Roa en Ecopetrol estuvo marcado por su anuncio de que los resultados del primer semestre de 2026 no serán “excelentes”, sino “extraordinarios”, y por el balance final de su gestión al frente de la petrolera.

Al dejar la presidencia de la empresa estatal, el saliente funcionario dijo que los resultados del primer semestre de 2026 serán “extraordinarios” en ingresos, Ebitda y utilidad neta, aunque señaló que no podía revelar las cifras antes de su divulgación al mercado. En la rendición de cuentas que hizo, el 30 de julio, también destacó inversiones por USD20.400 millones, una meta de producción de entre 700.000 y 750.000 barriles por día y transferencias a la Nación por $175,6 billones.

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“Se llegó la hora que muchos esperaban”, afirmó Roa al iniciar su última rueda de prensa como presidente de la compañía. Más adelante añadió: “No puedo anunciar los resultados del primer semestre de este año. No lo puedo decir porque no se han revelado al mercado y no quiero violar normatividad alguna”.

Ecopetrol, hasta ahora, es la empresas más rentable de Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Dijo que, una vez se conozcan los resultados, quedará reflejado un desempeño por encima de lo que calificó como “excelente”. “No van a ser excelentes, van a ser extraordinarios los resultados de la compañía al cierre del primer semestre en términos de sus ingresos, en términos de su Ebitda, en términos de esa utilidad neta”, dijo.

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Balance de más de 39 meses en Ecopetrol

En su balance final, Ecopetrol quedó en el centro del mensaje con el que Roa defendió el rumbo de la empresa durante su administración. El presidente saliente dijo que durante 39 meses y cinco días buscó poner “a los seres humanos en el centro”.

También resaltó que asumió el compromiso de hacer de la empresa una organización más sensible a las personas y a las necesidades sociales. A la vez, afirmó que la cuidó y la protegió con el criterio profesional que, según dijo, aplicó durante 36 años de vida laboral.

Roa señaló además que se sintió acompañado por los sindicatos durante su paso por la petrolera. En ese recuento, presentó a la compañía como una firma que logró consolidarse como grupo multienergético. Según su balance, la empresa fortaleció su presencia en distintos segmentos de la cadena energética y avanzó en la diversificación de su portafolio.

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Ecopetrol estaría produciendo, en promedio, 700.000 barriles diarios de petróleo - crédito José Miguel Gómez/Reuters

Las cifras que Ricardo Roa destacó al cerrar su gestión

Dentro de los datos que indicó, Ricardo Roa aseguró que las inversiones acumuladas en cuatro años llegaron a USD20.400 millones. Esos recursos, según explicó, se dirigieron al fortalecimiento de las operaciones, el crecimiento de la producción, la modernización de infraestructura y proyectos estratégicos para sostener la compañía.

Asimismo, precisó que una de las premisas de la gestión fue mantener la producción entre 700.000 y 750.000 barriles por día. Según él, ese rango responde a la necesidad de sostener el negocio tradicional como fuente de recursos para la transición energética. Roa vinculó la apuesta con la reposición de reservas y con un mercado de precios favorables. Remarcó que la producción debe mantenerse en uno de los niveles más altos para preservar la competitividad de la empresa.

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También dijo que los avances en producción, explotación y transferencias a la Nación sumaron $175,6 billones. El dato hizo parte de la defensa de su gestión y de su planteamiento de que la fortaleza del negocio petrolero debe financiar la hoja de ruta energética de la empresa.

Ricardo Roa dejará la presidencia de Ecopetrol el 30 de julio y la petrolera ya tiene sucesor - crédito Cristian Bayona/Ecopetrol

Ricardo Roa se va en medio de un lío judicial

El 30 de julio fue el último día de Roa en la Presidencia de Ecopetrol, la compañía más grande del país, a la que dirigió durante el Gobierno de Gustavo Petro y a la que llegó en reemplazo de Felipe Bayón en abril de 2024. La salida se produjo en medio de imputaciones de cargos por delitos como tráfico de influencias y por haber dejado ingresos dinero ilegal a la campaña Petro Presidente, de la que fue gerente.

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Antes de ese cierre, el directivo había estado en vacaciones y licencias aprobadas por la Junta Directiva de la estatal para dedicar tiempo a su defensa. Después regresó para concluir su periodo y presentar su rendición de cuentas.

En la despedida, Roa buscó que el cierre de su administración quedara asociado a los resultados de la empresa. El mensaje final apuntó a que las cifras del semestre reflejen el estado en que entrega la compañía. Su remplazo será Joaquín Gutiérrez.