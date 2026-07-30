Colombia y Panamá avanzan en la interconexión eléctrica con nuevas reglas para el intercambio de energía

La Creg y la Asep publicaron el Acuerdo Complementario 001 para avanzar en la interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá-crédito Jair Coll/ REUTERS

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La interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá sumó un nuevo avance con la publicación del Acuerdo Complementario 001, documento que define las reglas para remunerar la infraestructura que permitirá el intercambio de energía entre ambos países. La medida busca ofrecer mayor claridad sobre los ingresos asociados al proyecto y aportar condiciones que favorezcan su desarrollo.

El nuevo acuerdo fue expedido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) de Colombia y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá (Asep), como parte del proceso de armonización regulatoria que adelantan ambas naciones para hacer posible la futura conexión de sus sistemas eléctricos.

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El nuevo esquema busca dar mayor certeza sobre la remuneración de la infraestructura que conectará los mercados eléctricos de ambos países - crédito Creg

Con esta decisión, los reguladores buscan establecer criterios comunes para el tratamiento económico de la infraestructura. El propósito es reducir la incertidumbre relacionada con las rentas de congestión que pueden surgir por las diferencias entre los precios de los mercados eléctricos de ambos países, un aspecto que incide directamente en la viabilidad financiera de la iniciativa.

La directora ejecutiva de la Creg, Adriana Jiménez Delgado, destacó que el documento representa un paso adicional dentro de un trabajo conjunto que ha venido consolidándose durante los últimos años. “Con las bases del acuerdo suscrito entre entidades de ambas naciones en 2025 y con este nuevo esfuerzo, la Creg y la Asep seguirán impulsando un trabajo de armonización regulatoria detallado en cada uno de los países para fortalecer el avance de la interconexión mediante regulaciones que sigan dando los lineamientos necesarios para que se siga con este progreso”, señaló.

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La construcción del Acuerdo Complementario 001 tomó cuatro meses de trabajo técnico entre las autoridades regulatorias de Colombia y Panamá. Durante ese periodo se elaboró una propuesta inicial que posteriormente fue sometida a consulta pública para recibir observaciones de la ciudadanía y de los actores interesados.

La propuesta fue construida durante cuatro meses de trabajo técnico y pasó por un proceso de consulta pública antes de su publicación -crédito OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD ECUADOR (CENACE)

Según las entidades responsables, cada uno de los comentarios fue analizado antes de consolidar la versión definitiva que ahora entra a hacer parte del proceso regulatorio. La consulta permitió ajustar las disposiciones relacionadas con el modelo de remuneración que acompañará la futura operación de la interconexión.

El esquema adoptado busca definir de manera anticipada cómo serán tratadas las rentas de congestión, un elemento que puede generarse cuando existen diferencias en los precios de la energía entre mercados conectados. Al establecer estas reglas desde esta etapa, Colombia y Panamá pretenden brindar mayor previsibilidad sobre los ingresos derivados de la infraestructura y ofrecer señales más claras para quienes participen en el proyecto.

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La coordinación entre ambas autoridades regulatorias hace parte de un proceso más amplio orientado a construir un marco normativo compatible para el funcionamiento de la interconexión. La intención es que los dos países cuenten con disposiciones armonizadas antes de que entre en operación el intercambio de energía. Este trabajo no comenzó recientemente. Los acercamientos institucionales se remontan a junio de 2021, cuando los ministerios responsables del sector energético de Colombia y Panamá alcanzaron un acuerdo para impulsar la integración eléctrica entre ambas naciones y avanzar en la coordinación de los aspectos necesarios para desarrollar la iniciativa.

La armonización regulatoria entre Colombia y Panamá continúa con el objetivo de hacer viable la futura interconexión eléctrica binacional - crédito visitcentroamerica.com

Posteriormente, durante 2025, la Creg y la Asep suscribieron un nuevo acuerdo que sentó las bases para construir un marco regulatorio conjunto. Ese documento definió la hoja de ruta para elaborar las normas requeridas y permitió continuar con el desarrollo de los instrumentos técnicos que demanda el proyecto. La publicación del Acuerdo Complementario 001 representa una nueva etapa dentro de ese proceso binacional. Su contenido se concentra exclusivamente en establecer el esquema de remuneración de la infraestructura, considerado uno de los componentes esenciales para avanzar hacia la futura interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá bajo reglas coordinadas y con mayor certeza para los participantes de ambos mercados.

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