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Resultados Super Astro Sol hoy 30 de julio: número y signo ganador

El popular juego ofrece la posibilidad de obtener premios que alcanzan miles de millones de pesos a partir de pequeñas apuestas

Super Astro realiza dos sorteos al día con una combinación ganadora y un signo premiado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Super Astro realiza dos sorteos al día con una combinación ganadora y un signo premiado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Super Astro Sol compartió los resultados ganadores de su más reciente sorteo, celebrado este jueves 30 de julio de 2026. Descubra si fue uno de los ganadores del chance de hoy.

Recuerde que este popular juego le da la probabilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta.

Resultados del Super Astro Sol

  • Fecha: jueves 30 de julio de 2026.
  • Número ganador: 4287.
  • Signo ganador: Cáncer.

En que horario sale Super Astro

El juego tiene dos sorteos que se realizan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

  • El Super Astro Sol se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m.
  • El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 10:50 p. m., los sábados a las 10:45 p. m. y los domingos, así como días festivos, a las 8:30 p. m.

Si resulta ganador tenga en cuenta que solo tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

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Para exigir el dinero tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato Siplaft totalmente diligenciado que puede encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Super Astro?

Los pasos para jugar por los premios del Super Astro- crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

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Posteriormente, tiene que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10.000 pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio al resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día; sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

  • El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42.000 veces el monto apostado.
  • Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando 1.000 veces el monto apostado.
  • Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

¿Qué impuestos aplican en Super Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

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