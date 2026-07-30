Culotauro se refirió a la polémica de ‘Macafolla’ y ‘Lalis’ en show de comedia en el que también participó: “Me dijo que estaba recibiendo amenazas”

El comediante contó que le escribió por interno a Deisy Dorelly Guanaro, víctima de reclutamiento armado de las Farc-EP, luego de la polémica que se armó tras sus cuestionamientos a "Macafolla" y la congresista Laura Daniela Beltrán, más conocida como "Lalis" - créditos @culotauro/IG | @micky.desinforma/IG

Guardar

La controversia alrededor de un fragmento de una presentación del show de comedia La Megacárcel, organizado por el comediante Camilo Díaz, más conocido como “Culotauro”, llevó a que Deisy Dorelly Guanaro le exigiera a la congresista Laura Daniela Beltrán pedir disculpas por la polémica desatada por el video que se viralizó en redes sociales.

Guanaro consideró que la explicación de la congresista, también conocida como “Lalis”, sobre una supuesta “sátira” no corregía una revictimización contra menores reclutados por las extintas Farc-EP.

El episodio se reactivó más de un mes después de la presentación realizada a finales de junio de 2026, cuando volvió a circular el video en el que la comediante, influencer y activista María Camila Fonseca Llanos, conocida como “Macafolla”, aparece con su personaje “Micky Ávila” junto a “Lalis”.

PUBLICIDAD

En el centro de la discusión quedó la cifra de 18.677 menores reclutados por la antigua guerrilla y, por todo lo anterior, el mismo día que la representante a la Cámara por el Pacto Histórico salió a referirse a lo ocurrido, Díaz también compartió un video en el que respaldó a “Macafolla” y contó que ella le dijo que ha recibido amenazas luego de que Guanaro reaccionó al video.

“Qué gonorrea que se normalice tanto el hecho de amenazar a una persona, como en este caso (...) Macafolla es una persona que conocí a través del arte en el camino. Maca esta mañana me llamó, me dijo que estaba recibiendo amenazas, también seguimiento y hostigamiento por medio de redes sociales”, inició su intervención el comediante.

PUBLICIDAD

Díaz, que tuvo que irse del país luego del aluvión de mensajes intimidatorios que recibió luego de que hackearon uno de sus episodios del videopódcast Por la ventana, y en el que participó el excandidato Iván Cepeda, expresó sobre lo que vive su colega que “son cosas que nadie entiende hasta que uno lo vive”.

“En ese momento siempre quise que algún comediante estuviera: ¡Y mami no está sola, usted no está sola!" le recordó “Culotauro” a “Macafolla”.

Las críticas se dirigieron contra Fonseca y Beltrán por lo que fue interpretado como una burla a menores de edad víctimas de reclutamiento armado durante el conflicto.

PUBLICIDAD

La representante del Pacto Histórico respondió a esos señalamientos y negó haberse burlado de las víctimas.

Por todo lo anterior, y sumado a los cuestionamientos de Guanaro, “Culotauro” afirmó que le escribió a ella y al activista Mateo Amaya, que también se unió a las críticas en contra de la comediante y la congresista.

“Pero ambos (Guanaro y Amaya) están salidos completamente de contexto. A mi socio y a mi socia les escribí por interno de forma directa, les dije (...) Pero creo que tengo un montón de amigos de derecha que abiertamente lo son y no hay asunto con eso. Creo que la gente está muy confundida y creo que un poco el video también está un poco salido de contexto, pero yo tampoco le voy a decir: «quite o baje, o está mal, está incorrecto»" comentó Díaz.

PUBLICIDAD

De igual forma, el comediante también habló de lo que vive “Lalis”.

“Obviamente, porque es senadora, ahorita Lalis está enfrentándose a eso, como el reconocer que su profesión la llevó a que cualquier cosa que diga, haga, que pueda mencionar, donde pueda estar, sea completamente sacada de contexto para un beneficio común, ya sea de derecha o de izquierda”, explicó el también creador de contenido.

Por lo anterior, “Culotaruro” afirmó con vehemencia: “Creo que eso pasa con todos los senadores, no solamente pasa con la derecha o la izquierda, eso pasa en la política, perro, y la política es mierda manitos”.

PUBLICIDAD