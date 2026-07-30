Acueducto de Bogotá cambiará miles de contadores viejos: esto le costará la renovación

La Eaab inició la renovación de 319 mil medidores de agua en Bogotá para mejorar la precisión en el cobro del consumo - crédito Eaab

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) ha puesto en marcha un proceso que impactará a miles de hogares: la renovación de 319 mil medidores de agua en toda la ciudad. El objetivo es mejorar la precisión en el cobro del consumo, ya que el desgaste de los equipos antiguos genera mediciones inexactas y pérdidas no registradas.

Según la Eaab, el costo del nuevo medidor y su instalación se cargará a la factura del usuario. La empresa ha previsto un esquema de financiación de hasta 36 meses, lo que permite a los usuarios distribuir el monto en cuotas mensuales. No se autoriza el pago en efectivo ni la entrega de dinero a técnicos: toda transacción se reflejará únicamente en el recibo de agua.

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El recambio inicia en Usaquén, Chapinero y Suba, donde ya comenzó la instalación de 11 mil equipos. Solo los usuarios notificados previamente participarán en esta fase. El plan responde al artículo 144 de la Ley 142 de 1994, que respalda el reemplazo cuando hay tecnologías más precisas disponibles. El propósito es actualizar el 82,7 % de los medidores de la ciudad, cifra que corresponde a los dispositivos que, por su antigüedad, ya no aseguran una medición adecuada.

Proceso paso a paso para el cambio de medidor

El proceso de cambio de medidores de agua en Bogotá se desarrolla bajo una estrategia progresiva y ordenada, priorizando la información y el acompañamiento permanente a los usuarios incluidos en el programa. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) asegura que cada etapa del procedimiento ha sido diseñada para ser transparente y segura.

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La EAAB aclaró que el pago del nuevo medidor y su instalación no se hará en efectivo y solo aparecerá en el recibo de agua - crédito Andina

El procedimiento inicia con la comunicación oficial a los usuarios seleccionados, quienes conocen de antemano su inclusión en la renovación. Luego, una visita técnica permite a la EAAB verificar en detalle las condiciones de la instalación existente. Este paso es clave para planificar la intervención y garantizar que el nuevo dispositivo funcionará correctamente.

A continuación, la EAAB agenda la fecha para la instalación del nuevo medidor, brindando información clara sobre los costos y el procedimiento. El reemplazo corre a cargo de personal autorizado, seguido de pruebas técnicas que validan la correcta medición del equipo recién instalado. Finalmente, se formaliza todo lo actuado mediante un acta de instalación, documento que cierra el proceso.

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Costos, propiedad y canales de atención

El nuevo medidor es propiedad del usuario y su valor, junto con la instalación, se verá reflejado únicamente en la factura del servicio. Los usuarios tienen la opción de financiar el pago hasta en 36 meses, lo que facilita el acceso al recambio. Es fundamental recordar que no se permite ningún pago en efectivo ni entregas directas de dinero, ya que los cobros solo pueden realizarse a través del recibo de agua.

La EAAB insiste en que únicamente los usuarios notificados formarán parte de este plan de renovación. Para resolver dudas o confirmar la identidad del personal técnico, la empresa dispone de la Acualínea 116, la línea nacional 018000116007, los puntos de atención presencial y la red CADE, ofreciendo acompañamiento continuo durante cada fase.

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El recambio de medidores comenzó en Usaquén, Chapinero y Suba con la instalación inicial de 11 mil equipos para usuarios notificados - crédito Andina

El proceso de cambio de medidores asegura que los hogares bogotanos cuenten con equipos confiables, lo que permitirá que cada familia pague solo por el consumo real de agua, sin riesgos de cobros injustos o imprecisos.

Renovación de medidores totalizadores en propiedad horizontal

Como parte de una estrategia paralela, la EAAB puso en marcha un programa piloto para cambiar medidores totalizadores en conjuntos residenciales y propiedades horizontales específicas. Estos equipos permiten medir de forma precisa el volumen de agua que ingresa al conjunto, facilitando la detección rápida de fugas en áreas comunes y promoviendo una gestión eficiente del recurso.

Para las comunidades incluidas en este piloto, no habrá cobro por el valor del equipo. El objetivo es acercar tecnologías de medición más modernas y confiables, en beneficio tanto de los residentes como de la sostenibilidad del sistema de acueducto de la ciudad.

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Este plan, según la EAAB, refuerza la importancia de la modernización tecnológica para optimizar el uso del agua y favorecer la transparencia en la facturación y el control de fugas.