Deisy Guanaro le respondió a Culotauro luego de la polémica que se armó por el show de comedia en el que participaron ‘Macafolla’ y ‘Lalis’: “Revictimizándome”

Guanaro le pidió tomar acciones a la Fiscalía General de la Nación - crédito @deisy_dorelly/IG

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Luego de conocerse que el comediante Camilo Díaz, más conocido como Culotauro, salió en defensa de su colega María Camila Fonseca (“Macafolla”) y por las críticas que recibió por parte de Deisy Dorelly Guanaro, víctima de reclutamiento de las Farc, la defensora de derechos humanos denunció que ha recibido mensajes de Díaz en su perfil de Instagram, con los que afirmó sentirse “revictimizada”.

Guanaro lo informó junto a la activista Jerome Sanabria en dos videos que compartieron la tarde del miércoles 30 de julio de 2026, como respuesta a una grabación que Díaz compartió el martes 28 de julio, en horas de la mañana.

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“Este señor no hace sino mandarle audios revictimizándola, burlándose de ella. Ella le dice que tiene miedo por un video de las cosas que están haciendo y él se burla. Y ojo a esto que dice: Peligroso no, solo hago valer mi palabra. No se metió con un frío de espíritu. Aquí estamos listos a todo”, señaló la joven creadora de contenido y simpatizante del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Por su parte, la víctima de las Farc relató lo que padeció a raíz de la cadena de mensajes que recibió de Díaz, pese a que le insistió que se detuviera y no se comunicara más con ella.

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La activista respaldó a la defensora de DD. HH. que sobrevivió a los vejámenes del conflicto armado luego de ser reclutada por las Farc-EP cuando era menor de edad - créditos @soyjerome_/IG | @deisy_dorelly/IG

“Me escribió ayer un señor que se llama Culotauro. Yo ni siquiera tenía idea quién era. Revictimizándose, burlándose, haciéndome acusaciones injustas, que yo estoy utilizando mi dolor para volverme millonaria. Señor Culotauro, yo no tengo plata, yo soy una mujer humilde. Solo que decidí hacer unas camisetas para seguir con esta causa y para poder defenderme”, respondió Guanaro, luego de que en la grabación que compartió Díaz, él aseguró que la mujer también estaba obteniendo ingresos con la venta de sus camisetas, igual a lo que él y “Macafolla” habrían hecho con su show de comedia.

“Yo quiero mostrarles, este es el chat que tiene Deisy con Culotauro. Culotauro le ha escrito desde ayer. Quiero mostrarles todo el chat en donde incluso en ocasiones Deisy le da todos los argumentos y Deisy le dice: ‘Por favor, no me escriba más, no me hable más’”, contó Sanabria.

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Deisy Guanaro hizo un llamado a organizaciones sociales y a la justicia

“Hoy quiero responderle al señor Culotauro que desde ayer me está revictimizando y hostigando. Y a quienes hoy me persiguen, me insultan y se burlan de mí y de mi tragedia de vida y la de miles de víctimas, les digo que no les tengo miedo”, inicia la segunda réplica por parte de la defensora de DD. HH..

La víctima de las Farc-EP confirmó que tomará acciones legales luego de los mensajes revictimizantes que, según ella, recibió por parte del comediante Culotauro - crédito @deisy_dorelly/IG

Guanaro recordó: “Soy una sobreviviente del conflicto armado en Colombia. En el Caso 07 soy denunciante. Sobreviví a los criminales que destruyeron mi infancia, mucho menos me van a intimidar quienes hoy intentan silenciarme desde las redes sociales. Se equivocaron de víctima. Cada ataque, cada burla, cada acto de revictimización solo me fortalece mi decisión para seguir denunciando”.

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No obstante, la víctima de las Farc confirmó que tomará acciones legales por lo que le ha pasado luego de salir a publicar el primer video en el que criticó a “Lalis” y “Macafolla”.

“Hoy quiero hacer un llamado urgente a los abogados, a las organizaciones de víctimas y a quienes creen en la justicia para que me acompañen en esta causa. No podemos seguir permitiendo que en Colombia se normalice el hostigamiento contra las víctimas de este país, que solo exigimos justicia, verdad y reparación. A quienes hoy me atacan les digo: responderé por las vías legales. No me van a quebrar, no me van a callar, no me van a, a obligar a que yo renuncie a mi lucha”, comentó Guanaro.

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Para cerrar, la defensora de DD. HH. hizo una delicada advertencia: “Si a mí me llega a pasar algo, a mí, a mis hijos, hago responsable al señor Culotauro y a las señoras, a la señora representante a la Cámara, Lalis, y a la comediante María Camila Fonseca, porque fue desde ese video que hice contestándole a estas mujeres que empezó el ataque por todas las redes sociales”.

El comediante contó que le escribió por interno a Deisy Dorelly Guanaro, víctima de reclutamiento armado de las Farc-EP, luego de la polémica que se armó tras sus cuestionamientos a "Macafolla" y la congresista Laura Daniela Beltrán, más conocida como "Lalis" - créditos @culotauro/IG | @micky.desinforma/IG