Paul Van Dyk, Carl Cox y Kobosil, los protagonistas del cartel de Ritvales 2026: conozca el cartel

Ritvales 2026 se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el Parque Norte de Medellín con un cartel que congrega lo mejor de la música electrónica - crédito cortesía Breakfast Live

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Mientras el panorama de conciertos sigue revelando sorpresas y novedades de cara al cierre de 2026, el festival Ritvales, uno de los más reconocidos del panorama de la música electrónica en Colombia, reveló el cartel completo de su edición 2026, que se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el Parque Norte de Medellín.

El festival reunirá a figuras de la escena electrónica internacional en una propuesta que abarca géneros como el techno, el house, el trance y el melodic, oscilando entre leyendas, nombres que están marcando el panorama musical del momento, y nombres en franco ascenso.

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Entre los artistas confirmados figuran Adam Beyer, Carl Cox en formato Extended Set, Sven Väth, Paul van Dyk con Extended Set, Ben Böhmer Live, Stephan Bodzin Live, I Hate Models, Klangkuenstler, Kobosil, Dubfire, Oliver Heldens, Seth Troxler, Mauro Picotto, Massano, Guy J, Fatima Hajji, Lilly Palmer, Lisa Korver, Whomadewho (con un formato Hybrid DJ Set), Crystal Waters, Octave One, Aly & Fila, Ciaran McAuley, Victor Ruiz, Victoria Whynot, Tripolism, Supergloss y X Club, entre otros.

Ritvales 2026 mantiene cinco artistas sorpresa pendientes de anuncio oficial para las próximas semanas - crédito cortesía Breakfast Live

El anuncio dejó ver que hay cinco artistas sorpresa pendientes de revelarse. Se espera que estos nombres sean anunciados de manera oficial en las próximas semanas.

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Tres gigantes de la electrónica, al mando de la programación de Ritvales 2026

El evento contará con tres Stage Hosts: 44 Label Group, el proyecto del DJ y productor berlinés Max Kobosil; SHINE, el concepto del productor y DJ alemán Paul van Dyk, reconocido en el circuito internacional del trance; y Carl Cox Invites, con el DJ y productor británico como primer artista confirmado de ese escenario.

Cox, figura que contribuyó a posicionar el house como uno de los estilos dominantes de la electrónica desde su irrupción en Gran Bretaña a finales de los años 80, asumirá la curaduría total del escenario Vortex —nombre de la tarima principal del festival—, según confirmó la productora Breakfast Live. Será la primera vez que Ritvales opere bajo ese esquema de selección artística.

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Breakfast Live informó que Carl Cox asumirá la curaduría total del escenario Vortex, la tarima principal de Ritvales - crédito @carlcox/Instagram

La trayectoria de Cox incluye residencias en Ibiza y presencia en festivales como Tomorrowland, Ultra Music Festival, III Points, Primavera Sound y Awakenings, lo que lo consolidó como uno de los referentes de la cultura rave a escala global. Se espera que su curaduría del Vortex refleje ese recorrido.

Max Kobosil, nacido en el barrio berlinés de Neukölln en 1991, forjó su sonido en el Berghain, el club de referencia del techno de esa ciudad, donde fue residente entre 2014 y 2019. Su propuesta se caracteriza por la velocidad, la agresividad y una mezcla de EBM, noise e industrial, y lo llevó a tocar en escenarios como el Bassiani de Tiflis, el Fabric de Londres y el Concrete de París.

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La propuesta de Max Kobosil se caracteriza por la velocidad, la agresividad y una mezcla de EBM, noise e industrial - crédito @kobosil/Instagram

En paralelo a su carrera musical, fundó en 2021 el sello 44 Label Group —cuyo nombre hace referencia al antiguo código postal de Neukölln—, con el respaldo del empresario italiano Claudio Antonioli, quien antes apoyó proyectos como Off-White y Palm Angels. En junio de 2026 se conoció que Kobosil dejó su participación en la marca de ropa, aunque sigue vinculado al sello discográfico.

En cuanto a Paul van Dyk, inició su carrera a comienzos de los años 90 en Berlín con apariciones en el club Tresor y una residencia en el E-Werk, antes de proyectarse internacionalmente con remezclas para artistas como New Order y Sven Väth y con su sencillo For an Angel, publicado en 1994 y convertido en uno de los clásicos del trance.

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Paul van Dyk llegará a Ritvales 2026 con su más reciente espectáculo 'SHINE' - crédito @paulvandyk/Instagram (Kriza Márton)

En 2003, su álbum Reflections lo convirtió en el primer artista electrónico en recibir una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Álbum Dance/Electrónico, y en 2005 y 2006 DJ Magazine lo eligió como el número uno del mundo en su ranking anual Top 100 DJs. Van Dyk fundó su propio sello, VANDIT Records, en 2000, y mantiene desde entonces el programa de radio VONYC Sessions, con más de 600 episodios emitidos. SHINE, el concepto con el que llega a Ritvales, es uno de los proyectos de trance más reconocidos del momento en el circuito internacional.

Fundado en 2014, Ritvales congregó a más de 50.000 asistentes en 2025, cifra más o menos constante a lo largo de todas sus ediciones anteriores. La edición de este año se desarrolla bajo el concepto “La energía se baila”. Según pudo confirmar Infobae Colombia con los organizadores, la boletería está a punto de agotar su segunda etapa en todas sus modalidades de combo. Las entradas pueden adquirirse en TuBoleta. Se espera que en las próximas semanas se conozca la distribución por días y los horarios de cada una de las actuaciones.

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