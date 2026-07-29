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Gobernadora del Magdalena arremetió contra el Inpec por control criminal de alias Robinsito y el ‘Negro Ober’ desde prisión: “Una vergüenza nacional”

La mandataria departamental pidió la separación inmediata de los dos presuntos cabecillas, a quienes atribuye la continuidad de extorsiones, amenazas y homicidios que afectan al municipio de Fundación

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, denunció que alias Robinsito y alias el Negro Ober continuarían ejerciendo actividades criminales desde prisión - crédito @mmarguiguerra/X y Colprensa
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, denunció que alias Robinsito y alias el Negro Ober continuarían ejerciendo actividades criminales desde prisión - crédito @mmarguiguerra/X y Colprensa
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La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, lanzó un fuerte pronunciamiento contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), al señalar que dos presuntos cabecillas criminales, identificados como alias Robinsito y alias el Negro Ober, continuarían ejerciendo influencia sobre actividades delictivas desde un centro penitenciario.

Según afirmó, ambos permanecen recluidos en el mismo establecimiento, situación que, a su juicio, ha permitido que sigan impartiendo órdenes relacionadas con hechos de violencia y extorsión que afectan al municipio de Fundación. La mandataria aseguró que el impacto de estas acciones se refleja en el deterioro de la seguridad y el orden público en esa población del Magdalena.

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A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Guerra manifestó su inconformidad con la actuación del sistema penitenciario y cuestionó que, según ella, ambos hombres continúen compartiendo el mismo lugar de reclusión.

Varios casos de extorsión se orquestan desde los penales. (Foto: Andina)
La mandataria responsabilizó al Inpec por permitir que ambos presuntos cabecillas permanezcan juntos en un establecimiento penitenciario, donde estaría delinquiendo - crédito Andina

“Es una vergüenza nacional que el Inpec siga permitiendo que alias Robinsito y alias el Negro Ober, dos criminales de alta peligrosidad, permanezcan juntos mientras continúan sembrando terror desde la cárcel. Cada extorsión, cada homicidio y cada amenaza que golpea al municipio de Fundación tiene responsables materiales, pero también responsables por omisión dentro de un sistema penitenciario que perdió el control”, expresó la gobernadora.

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De acuerdo con la mandataria, las extorsiones y los homicidios que se registran en Fundación tendrían relación con órdenes que, presuntamente, seguirían siendo impartidas por estos dos cabecillas desde prisión, situación por la que insistió en la necesidad de una intervención inmediata de las autoridades penitenciarias.

extorsion menor
Guerra exigió al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario separar de inmediato a los dos internos - crédito Andina

En ese sentido, reiteró que la permanencia de ambos internos en el mismo establecimiento representa un riesgo para la seguridad del municipio y solicitó al Inpec adoptar decisiones encaminadas a impedir que continúen ejerciendo influencia sobre estructuras delincuenciales. “Exijo al Inpec actuar de inmediato y separar a estos cabecillas. Si desde los establecimientos penitenciarios siguen impartiendo órdenes criminales, entonces el Estado está fracasando en una de sus obligaciones más básicas: garantizar la seguridad de los ciudadanos”, agregó.

En su pronunciamiento, Guerra insistió en que los establecimientos penitenciarios no pueden convertirse en espacios desde donde se coordinen actividades ilícitas ni en lugares desde los cuales estructuras criminales mantengan control sobre determinados territorios.

“Las cárceles no pueden seguir siendo cuarteles del crimen organizado ni oficinas desde donde los delincuentes gobiernan territorios enteros. Basta de negligencia, basta de excusas y basta de permisividad. Los magdalenenses no podemos seguir pagando las consecuencias de la incompetencia institucional”, afirmó en su cuenta de X.

Para la gobernadora, el Estado no puede permitir que las cárceles continúen siendo centros desde donde se dirigen estructuras delincuenciales - crédito @mmarguiguerra/X
Para la gobernadora, el Estado no puede permitir que las cárceles continúen siendo centros desde donde se dirigen estructuras delincuenciales - crédito @mmarguiguerra/X

Además de sus cuestionamientos al Inpec, la gobernadora Margarita Guerra informó que sostuvo una conversación con el comandante de la Segunda Brigada del Ejército Nacional para coordinar medidas de seguridad en el municipio de Fundación. Como resultado de ese diálogo, indicó que se dispuso la militarización de toda la zona comercial de la población con el propósito de reforzar la presencia de la fuerza pública y responder a la situación de orden público que enfrenta el municipio.

“Tras sostener un diálogo con el coronel de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, recibí la confirmación de que se dispuso la militarización de toda la zona comercial del municipio de Fundación como parte de las acciones inmediatas para enfrentar la amenaza que representa la estructura delincuencial conocida como Los Primos y garantizar la protección de la ciudadanía”, señaló la mandataria departamental.

Como respuesta a la situación de seguridad en Fundación, la gobernadora anunció la militarización de toda la zona comercial del municipio - crédito @mmarguiguerra/X
Como respuesta a la situación de seguridad en Fundación, la gobernadora anunció la militarización de toda la zona comercial del municipio - crédito @mmarguiguerra/X

Guerra explicó que esta decisión busca fortalecer las acciones preventivas y brindar mayores condiciones de seguridad para comerciantes, habitantes y visitantes de Fundación, mientras continúan las operaciones del Ejército Nacional y de la Policía Nacional con el objetivo de prevenir nuevos hechos delictivos y fortalecer las condiciones de seguridad en esta zona del departamento del Magdalena.

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