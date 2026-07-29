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Dueños de bares y discotecas de Soacha denuncian persecución política por parte del alcalde: “Varios negocios han cerrado”

Voceros del gremio aseguran que el mandatario municipal quiere afectarlos por no haberlo apoyado durante las elecciones regionales

Disputa - Comerciantes - Alcaldía de Soacha
Comerciantes afirman que las pruebas expuestas por el mandatario municipal son falsas - crédito Visuales IA
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El 28 de julio de 2026, comerciantes de bares y discotecas de Soacha bloquearon la autopista Sur durante más de dos horas en protesta contra una nueva regulación de horarios implementada por la administración municipal.

La medida, adoptada por el alcalde Julián Sánchez “Perico”, exige que bares, discotecas y clubes cierren a la 1:59 a. m. los fines de semana y vísperas de festivo, y restringe el funcionamiento de otros comercios según su actividad. Los manifestantes, principalmente de la zona 21 en el centro del municipio, alegan que la decisión afecta gravemente sus ingresos y acusan a la administración de hostigamiento.

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El bloqueo paralizó el tráfico en hora pico, incluyendo el carril exclusivo de Transmilenio, obligando a miles de ciudadanos a caminar hasta sus hogares y generando una fuerte congestión vehicular. La alcaldía argumentó que los permisos nocturnos se ampliaron bajo compromisos de convivencia y aseo, pero fueron revocados tras detectar incumplimientos.

Protestas - Soacha
Ciudadanos tuvieron que caminar hasta sus hogares por los bloqueos - crédito Alcaldía de Soacha

La versión de los comerciantes del municipio

En diálogo con Infobae Colombia, Jenny Arias, integrante del colectivo Gestores Nocturnos y gerente administrativa de La Cabaña Centro de Eventos, afirmó que existía un acuerdo con el alcalde, según el cual, tras estructurar e implementar un plan de mejoramiento en la zona, los establecimientos podrían operar hasta las 3 a. m.

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En las últimas semanas, los propietarios de los bares y discotecas recibieron la noticia de que sería impuesto un nuevo decreto que limita la operación de los comercios nocturnos hasta las dos de la mañana.

“Eso fue de manera arbitraria. Él dice que fue por un tema de basuras de la zona, cosa que tenemos todas las evidencias para demostrar que las basuras que él publica en sus redes sociales no son generadas por nuestro gremio, ya que nosotros, mientras desarrollamos la actividad, tenemos una persona que se encarga de dejar la zona limpia”, afirmó Arias.

Disputa - Comerciantes - Alcaldía de Soacha
Comerciantes denunciaron que durante la final de la Copa del Mundo fueron afectados por terceros que arrojaron basura antes de que los comercios abrieran - crédito Suministrada a Infobae

La vocera manifestó que el gremio ha buscado dialogar y presentar pruebas sobre el manejo de residuos, enviando evidencias a la Alcaldía y buscando reunirse con el mandatario local, lo que no ha sido posible hasta el momento.

La administradora explicó que han presentado derechos de petición y solicitudes de audiencia para exponer su situación, la cual calificó de crítica, mientras que comerciantes de otras zonas pueden operar con horarios extendidos.

El gremio de San Mateo sigue trabajando hasta las 3; en Bosa trabajan hasta las 5. No entendemos por qué esas represalias contra nosotros. Estamos trabajando en pro de la seguridad, del bienestar y de la rumba sana. Implementamos más o menos de seis a siete millones de pesos mensuales en seguridad, ambulancias, una persona encargada del aseo y la recolección de las basuras en nuestra zona”.

Disputa - Comerciantes - Alcaldía de Soacha
Gremio ha intentado tener encuentros con el alcalde, al que acusan de perseguirlos por disputas políticas - crédito Suministrada a Infobae

Sobre la realidad que viven los comerciantes de la zona, Arias afirmó que, tras cuatro fines de semana con horario reducido y la negativa del alcalde de negociar, algunos propietarios están buscando vender sus locales.

“En este momento, varios negocios han cerrado, otros negocios han tenido que recortar su personal, otros negocios ya pusieron en venta sus establecimientos. Son muchas las personas que dependen de la actividad que realizamos como gestores culturales”.

Por último, la vocera aseguró que los bloqueos registrados en la autopista Sur son la última alternativa que han encontrado ante los desplantes del alcalde de Soacha, al que acusan de estar cometiendo una persecución política, puesto que el gremio rechazó apoyarlo en las elecciones regionales y ha manifestado públicamente que respaldan ideas de políticos que podrían participar de los comicios del próximo año.

Él ha manifestado que fue por no apoyar su candidatura y por eso está actuando así con nosotros. Dice que ha estado abierto al diálogo, pero no es cierto. Los acercamientos han sido negativos”.

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