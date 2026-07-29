Iván Cepeda y el Pacto Histórico convocaron a plantones paralelos a la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali: estas serán las sedes

Iván Cepeda insistió en que Abelardo de la Espriella sigue siendo ilegítimo para ocupar el cargo de presidente - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook

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El senador y excandidato presidencial por el Pacto Histórico Iván Cepeda y su colectividad reiteraron en la tarde del miércoles 29 de julio que no asistirán al acto de posesión presidencial del 7 de agosto, previsto para llevarse a cabo en Cali y que, en respuesta, ese día participarán en movilizaciones paralelas, que se llevarán a cabo en la capital vallecaucana, Barranquilla y Bogotá. De esta manera, fijaron su posición frente a la transmisión de mando.

En efecto, la convocatoria divulgada por Cepeda plantea dos decisiones para esa fecha: la ausencia del Pacto Histórico en la posesión presidencial y la participación de sus dirigentes y simpatizantes en actos pacíficos en tres ciudades. Del mismo modo, la colectividad sostuvo que reconoce la investidura legal del mandatario electo como un hecho institucional, pero del mismo modo cuestionó su legitimidad política y democrática.

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Con este mensaje en su perfil de X, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda confirmó que se llevarán a cabo una serie de manifestaciones el 7 de agosto contra el mandatario electo Abelardo de la Espriella - crédito @IvanCepedaCast/X

“El Pacto Histórico no asistirá al acto de posesión del próximo 7 de agosto”, remarcó Cepeda. “Ese día estaremos junto al pueblo colombiano, participando en movilizaciones y actos pacíficos en Barranquilla, Cali y Bogotá, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de la democracia, la soberanía nacional, la paz, los derechos del pueblo colombiano y las conquistas sociales alcanzadas durante el Gobierno del Cambio”, agregó.

En ese orden de ideas, el congresista por el Estatuto de Oposición indicó que los motivos de esta determinación están basados en las particularidades de De la Espriella, al que señalaron de ser fiel a Estados Unidos. “No avalaremos con nuestra presencia un gobierno cuya legitimidad política está seriamente cuestionada, que pone en riesgo la soberanía nacional y anuncia persecución contra la oposición”, complementó Cepeda.

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El partido también oficializó su postura, a través de un comunicado, en el que sostuvo que esa determinación “constituye un acto de coherencia política, democrática y ética frente a la grave situación institucional que atraviesa el país”. Así pues, el jefe de Estado tomará juramento, en un evento que según se conoció se llevaría a cabo en el Arena USC, auditorio de la Universidad Santiago de Cali, y a la par, afrontaría sus primeras protestas.

La ceremonia de investidura de Abelardo De La Espriella se llevaría a cabo en la Arena USC ante el Congreso de la República si el Congreso avala el traslado a Cali - crédito Francisco Cuartas/Google Maps

Las razones del Pacto Histórico para no asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella

En la misiva, el Pacto Histórico recordó que sigue siendo la “primera fuerza política del país” y afirmó que cuenta con 45 representantes a la Cámara, 26 senadores y el respaldo de 12,7 millones de ciudadanos, tras la reciente segunda vuelta, disputada el 21 de julio: en la que Cepeda perdió por un margen estrecho (0,96%) frente a Abelardo de la Espriella, en una contienda de la que aún siguen surgiendo versiones sobre un supuesto fraude.

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A partir de este punto, la colectividad explicó que la ausencia en la posesión responde a varios reparos políticos e institucionales e indicó que las autoridades electorales otorgaron la investidura legal al abogado de derecha como presidente de la República y que esa decisión la reconoce “como un hecho institucional”. Aunque no con ello descartan que se continúen interponiendo acciones judiciales, con el fin de demostrar la ilegitimidad de la elección.

Iván Cepeda perdió la segunda vuelta presidencial por apenas 0,96% - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Así pues, el Pacto Histórico afirmó que impugnó la legitimidad política y democrática debido a los cuestionamientos sobre el proceso que llevó a su elección. Este tema, según se indicó, forma parte de las demandas presentadas ante el Consejo de Estado en las que se resaltó que De la Espriella mantiene el juramento de ciudadanía estadounidense, lo que afecta el deber de lealtad exclusiva a Colombia siendo el presidente.

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De esta forma, el comunicado también atribuyó al nuevo Gobierno una “preocupante subordinación frente a intereses extranjeros” y una política contraria a la soberanía nacional. Y mencionó el silencio frente a abusos contra migrantes y citó “hechos de persecución contra ciudadanos colombianos”, entre ellos el caso de Beto Coral: que fue detenido el 16 de junio en Arizona (Estados Unidos) por agentes del ICE, que forzaron su deportación.

Abelardo de la Espriella se convertirá en el presidente número 62 en la historia republicana de Colombia - crédito Europa Press

Preocupación por una supuesta persecución de sectores afines a Abelardo de la Espriella

En su extenso comunicado, la colectividad agregó que ve con preocupación manifestaciones públicas de Abelardo de la Espriella, dirigentes de su coalición y altos funcionarios designados que, a su juicio, anuncian o promueven persecución política, judicial y administrativa contra el saliente presidente Gustavo Petro, el senador Cepeda, dirigentes del Pacto Histórico y sectores que pasarán del oficialismo a la oposición desde el 7 de agosto.

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Para el Pacto, esos anuncios amenazan garantías constitucionales para el ejercicio de la oposición y deterioran la convivencia democrática, al remarcar el carácter de la transmisión de mando. “Ratificamos que la posesión presidencial debe conservar su naturaleza civil, republicana y democrática”, puntualizó el partido, que dejó en claro que no puede convertirse “en una demostración de poder militar ni en un escenario de intimidación política”.