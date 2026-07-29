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Andrea Guerrero reveló la cifra que Win Sports paga al año a los equipos del fútbol colombiano: “Se lo reparten entre ellos”

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria el 29 de julio para la discusión de la distribución del dinero que ingresa por los derechos de televisión

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, explica cuál es la situación contractual de los derechos del fútbol profesional colombiano, el contrato actual termina en diciembre de 2026 y aún no hay acuerdo para la renovación en 2027 - crédito Un Café con J/YouTube
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