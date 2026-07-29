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Grave accidente en parapente dejó un saldo de dos muertos en zona rural de Piendamó, Cauca

La vereda Farallones es reconocida como uno de los principales puntos para la práctica del parapente en el Cauca, debido a sus condiciones geográficas y a las corrientes de viento favorables

Al parecer, los deportistas se precipitaron por una posible falla técnica - crédito @millarcauca/X
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Un hombre y una mujer murieron durante la mañana del miércoles 29 de julio, luego de que el parapente en el que se desplazaban cayera en la vereda Farallones, zona rural entre los municipios de Piendamó y Silvia, en el centro del departamento del Cauca.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, luego de que despegó, la aeronave deportiva se precipitó a tierra por motivos que aún no han sido esclarecidos.

Voceros de la Policía del Cauca indicaron que, pese a que las declaraciones sobre el hecho —y frente a las actividades turísticas y comerciales corresponden a la Administración municipal—, se pudo establecer que hubo ciudadanos de la zona que se percataron del accidente y que acudieron al punto para rescatar a los deportistas. En redes sociales se divulgó un video que registró a ciudadanos y cuerpos de socorro atendiendo la situación.

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Los cuerpo fueron llevados a un centro asistencial de Piendamó. Llegaron sin signos vitales - crédito captura de pantalla @millarcauca/X - Juano Radio/Facebook
Los cuerpo fueron llevados a un centro asistencial de Piendamó. Llegaron sin signos vitales - crédito captura de pantalla @millarcauca/X - Juano Radio/Facebook

Los ciudadanos llamaron a los organismos de socorro y tras la llegada de equipos de atención médica, en conjunto auxiliaron y llevaron a las víctimas a un centro asistencial, donde se confirmó que llegaron sin signos vitales.

Otro clip también evidenció la llegada de los cuerpos al punto de atención, en el casco urbano del municipio de Piendamó.

Mientras tanto, se desplegó un operativo para atender la situación y adelantar investigaciones sobre las causas del siniestro a través de una inspección técnica del sitio y la recolección de evidencia para determinar los factores que originaron el accidente.

Una de las hipótesis es la posibilidad de una falla mecánica en el parapente, errores durante la maniobra o complicaciones derivadas de las condiciones meteorológicas de la zona.

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Algunos ciudadanos intentaron hacerles maniobras de reanimación a las víctimas - crédito Juano Radio/Facebook

A su vez, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni las circunstancias exactas que rodearon el siniestro.

A su vez, algunos medios locales indican que las víctimas habrían sido identificadas como Jhon Jaider Zúñiga, de 27 años, y Marines Ussa Sarria, de 31 años quienes, al parecer, perdieron el control del parapente en medio de una maniobra. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

La vereda Farallones es reconocida como uno de los principales puntos para la práctica del parapente en el Cauca, debido a sus condiciones geográficas y a las corrientes de viento favorables. Sin embargo, en la región, distintos organismos advierten que es indispensable de mantener estrictos protocolos de seguridad, utilizar equipos certificados y respetar las condiciones climáticas para reducir los riesgos asociados a este deporte.

Las recomendaciones de expertos para realizar este riesgoso deporte

La empresa Parapente Cali, una de las más reconocidas en este deporte extremo en el sur del país, cuenta con una serie de estrictas medidas para los practicantes de la actividad.

Las condiciones meteorológicas también determinan la viabilidad del vuelo, que no se realiza bajo lluvia, con cielo nublado, viento inferior a 5 km/h o superior a 35 km/h, o viento de cola.

Aunque los organizadores proporcionan todos los equipos y elementos de seguridad requeridos, la recomendación es que los participantes utilicen ropa resistente como jeans o pantalones gruesos, y calzado cerrado que proteja los tobillos, como tenis o botas.

El acceso a la actividad está restringido para personas que se presenten en sandalias, chanclas o descalzas.

Parapente en Colombia, se puede desarrollar en los departamentos montañosos del país - crédito Colprensa
Parapente en Colombia tiene regulaciones para su práctica - crédito Colprensa

Respecto a las limitaciones, la actividad suele estar abierta a personas desde los 6 años de edad, con autorización escrita de los padres o tutores para los menores. El rango de peso permitido oscila entre 30 y 100 kilogramos, de acuerdo con las especificaciones del fabricante del equipo.

La empresa puede aplazar o cancelar el vuelo si el usuario presenta condiciones médicas como embarazo, vértigo, fobia extrema a las alturas, osteoporosis, cirugías recientes, problemas cardíacos o de columna, obesidad de grado 2, fatiga excesiva, taquicardia en reposo, convulsiones recientes, reemplazo de cadera o tratamiento psiquiátrico reciente.

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