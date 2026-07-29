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Camará de Representantes anunció cambios en las comisiones constitucionales y legales: en qué consisten

El secretario general Miguel Ángel Sánchez Vásquez precisó en el comunicado dirigido a los representantes que las primeras instalaciones se concentrarán el 29 de julio de 2026 desde las 8:30 a. m., con una secuencia de citaciones durante la mañana

Cámara de Representantes y la instalación de sus comisiones - crédito Cámara de Representantes
Cámara de Representantes y la instalación de sus comisiones - crédito Cámara de Representantes
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Por instrucciones del presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Antonio Barguil Cubillos, la Secretaría General informó el 28 de julio de 2026 que se ajustó el cronograma para la instalación de las comisiones constitucionales y legales permanentes que la mesa directiva acompañará en forma presencial al inicio del cuatrienio 2026-2030: “Se modifica el calendario de instalación de las Comisiones Constitucionales y Legales Permanentes”.

El secretario general Miguel Ángel Sánchez Vásquez precisó en el comunicado dirigido a los representantes que las primeras instalaciones se concentrarán el 29 de julio de 2026 desde las 8:30 a. m., con una secuencia de citaciones durante la mañana. La jornada comenzará con la Comisión Segunda a las 8:30 a. m., seguida por la Comisión Quinta a las 9:00 a. m., la Comisión Cuarta a las 9:30 a. m. y la Comisión Sexta a las 10:00 a. m.

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En el mismo horario, la Comisión Séptima quedó programada para las 10:30 a. m. y se incluyó la Comisión de Investigación y Acusación a las 11:00 a. m. La Comisión Legal de Paz y Posconflicto fue citada para las 11:30 a. m.

Para la tarde del 29 de julio, el documento fijó la instalación de la Comisión Legal de Cuentas a las 3:00 p. m. “Las demás Comisiones Legales y Especiales que considere el Presidente de la Corporación serán instaladas en la semana siguiente”, señaló Sánchez Vásquez.

Por instrucciones del presidente de la Cámara de Representantes Nicolás Antonio Barguil Cubillos, la Secretaría General informó el 28 de julio de 2026 que se ajustó el cronograma para la instalación de las comisiones constitucionales y legales - crédito @SecreCamara/X
Por instrucciones del presidente de la Cámara de Representantes Nicolás Antonio Barguil Cubillos, la Secretaría General informó el 28 de julio de 2026 que se ajustó el cronograma para la instalación de las comisiones constitucionales y legales - crédito @SecreCamara/X

Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realice en Cali

El Congreso de Colombia confirmó que la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella tendrá lugar en Cali, tras una votación donde la Cámara de Representantes dio su aval con 117 votos a favor y solo siete en contra.

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La sesión plenaria rechazó primero la propuesta del Pacto Histórico que intentaba impedir que el acto se realizara fuera del Capitolio Nacional. Este intento fue derrotado con 114 votos en contra, permitiendo así que se debatiera y aprobara la proposición respaldada por el Movimiento Salvación Nacional.

El traslado de la ceremonia al Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo, ubicado en la Universidad Santiago de Cali, fue autorizado para el próximo 7 de agosto. Según la Cámara, la decisión respondió a criterios de infraestructura, capacidad y condiciones técnicas exigidas para un evento de relevancia nacional.

La Cámara de Representantes de Colombia da luz verde a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella en Cali - crédito Europa Press
La Cámara de Representantes de Colombia da luz verde a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella en Cali - crédito Europa Press

El recinto elegido tiene una capacidad para 2.600 personas en sillas tipo cine. Además, ofrece plateas VIP y preferenciales, zonas de parqueadero amplias, sistema de sonido moderno y pantallas distribuidas en varios puntos del espacio.

La Cámara de Representantes explicó que la infraestructura y comodidades del Arena USC resultaron determinantes para la selección del lugar.

El cambio de sede para la transmisión de mando presidencial fue posible tras la negativa a la moción del Pacto Histórico, que buscaba mantener la tradición de celebrar la ceremonia en el Congreso de la República.

Esta aprobación significa que, por primera vez en la historia reciente, la toma de posesión presidencial se realizará fuera del Capitolio y en una ciudad diferente a Bogotá.

El Congreso de Colombia confirmó que la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella tendrá lugar en Cali, tras una votación donde la Cámara de Representantes dio su aval con 117 votos a favor y solo siete en contra - crédito Prensa Abelardo de la Espriella/Colprensa
El Congreso de Colombia confirmó que la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella tendrá lugar en Cali, tras una votación donde la Cámara de Representantes dio su aval con 117 votos a favor y solo siete en contra - crédito Prensa Abelardo de la Espriella/Colprensa

La votación y el debate reflejaron la división entre los sectores políticos sobre el simbolismo y la logística del evento. Mientras unos defendían la tradición, otros argumentaron la importancia de acercar la institucionalidad a las regiones.

En resumen, la Cámara de Representantes de Colombia avaló el traslado de la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella a Cali, en una decisión tomada el 28 de julio de 2026, luego de un debate político que evidenció posturas encontradas y priorizó criterios logísticos y de capacidad del recinto para un acto de esta magnitud.

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