Alcaldía de Bogotá anunció convocatoria para emprendedores y empresas: de qué trata

La Alcaldía de Bogotá abrió la convocatoria 2600 Generación Llega Alto para acompañar hasta 328 emprendimientos y empresas en los próximos tres años - crédito Alcladía

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La Alcaldía de Bogotá abrió la convocatoria 2600 Generación Llega Alto, un programa con el que la ciudad busca acompañar hasta 328 emprendimientos y empresas en los próximos tres años para fortalecer su innovación, desarrollar nuevos productos, acceder a mercados, incorporar tecnología y elevar su competitividad, como parte del piloto del Campus 2600, cuya apertura física está prevista para 2028.

La convocatoria estará abierta hasta el 3 de agosto de 2026 y apunta a cuatro perfiles del sector productivo de Bogotá-Región: emprendimientos de base científica y tecnológica, startups de alto impacto, MiPymes con necesidades de innovación y grandes empresas interesadas en reforzar sus capacidades de innovación y transformación competitiva.

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Según la información oficial de Atenea, la iniciativa fue concebida para identificar y acompañar organizaciones con alto potencial de innovación mediante un proceso gradual y basado en mérito. El esquema prevé desde la postulación inicial hasta el acceso a una ruta de acompañamiento especializada.

Diego Escallón, director encargado de la Agencia Atenea, explicó el alcance de la invitación en una declaración oficial: “La administración del alcalde Galán hace esta invitación a participar en el Piloto del 2600 Campus a través de la convocatoria 2600 Generación Llega Alto para que los emprendimientos y las empresas de Bogotá Región fortalezcan sus capacidades de innovación y aprovechen las oportunidades que ofrece una economía basada en el conocimiento. Queremos conectar talento, tecnología, ciencia y mercado para acelerar el crecimiento de organizaciones con potencial de transformar sectores productivos y generar valor para la ciudad”.

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La convocatoria 2600 Generación Llega Alto estará abierta hasta el 3 de agosto de 2026 para organizaciones de Bogotá-Región - crédito Alcaldía

El proceso de selección se divide en tres etapas hasta llegar al acompañamiento

La etapa vigente corresponde a la operación primaria, centrada en la postulación y habilitación, y se mantendrá abierta hasta la fecha de cierre de la convocatoria. En esta fase, los emprendimientos o empresas presentan su solicitud y, si cumplen los requisitos definidos, ingresan a una lista de elegibles.

La segunda fase, denominada operación secundaria, se activa cuando ATENEA publica las condiciones particulares e invita a los integrantes de ese listado a presentar una postulación técnica con requisitos puntuables. Un comité evaluador califica las solicitudes y publica a los seleccionados según el puntaje obtenido y los cupos disponibles.

La tercera etapa es la de implementación o acompañamiento. Allí, cada beneficiario recibe un diagnóstico y, a partir de ese resultado, se diseña una ruta personalizada de servicios para el período de acompañamiento.

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El programa forma parte del modelo con el que Bogotá quiere reorientar su economía

La iniciativa es un trabajo de la Alcaldía Mayor de Bogotá en articulación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, la Cámara de Comercio de Bogotá y aliados como Compensar y Cafam. La convocatoria funciona como piloto del modelo de servicios del 2600 Campus.

El programa de Atenea está dirigido a emprendimientos de base científica y tecnológica, startups de alto impacto, MiPymes y grandes empresas con foco en innovación - crédito Alcaldía

El proyecto se presenta no solo como una futura infraestructura, sino como una plataforma económica que ya está en operación para probar y perfeccionar su modelo. Su propósito es consolidar un entorno en el que investigadores, emprendedores, empresas y organizaciones encuentren condiciones para convertir conocimiento en innovación y en oportunidades de desarrollo para Bogotá-Región.

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La apuesta oficial también busca transformar la vocación productiva de la ciudad, prepararla para avanzar hacia una economía basada en el conocimiento y reducir su dependencia de los sectores tradicionales. Según la entidad, el objetivo es conectar la oferta del ecosistema de innovación con las necesidades específicas de cada beneficiario.

Esa ruta incluye servicios especializados de ciencia, tecnología e innovación: acceso a laboratorios, transferencia tecnológica, vigilancia tecnológica y asesoría en propiedad intelectual. También incorpora apoyos transversales como mentoría especializada, levantamiento de capital, internacionalización mediante softlanding, valoración empresarial y esquemas de colaboración entre empresas y startups.