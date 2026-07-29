Flip rechaza amenazas de muerte contra la periodista Claudia Sierra en Maicao: señalan a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra de ‘Bendito menor’

Las amenazas serían emitidas desde un grupo en Facebook por el que señalaron a Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o ‘el Bendito Menor’ - crédito redes sociales

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La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) denunció nuevas amenazas de muerte en contra de Claudia Sierra Torres, periodista de la emisora Avance Estéreo en Maicao, La Guajira.

Según la organización, los hostigamientos provienen de presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), la temida organización criminal liderada por uno de los hombres más buscados por las autoridades en Colombia: Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor.

En el comunicado se precisó que se busca silenciar el periodismo local a través de la intimidación y el miedo.

Entre el 14 y el 17 de julio de 2026, Sierra Torres recibió varios mensajes intimidatorios en su página de Facebook, enviados por una cuenta identificada como “Antipolicías”. De acuerdo con la Flip, esta cuenta estaría vinculada a “Bendito Menor”, señalado cabecilla de las Acsn y responsable de difundir contenidos relacionados con actividades criminales en redes sociales.

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La Fundación detalló que los agresores intentaron utilizar la emisora para difundir mensajes orientados a reafirmar su control sobre el territorio de Maicao.

El comunicado se emitió por parte de la Flip el 28 de julio de 2026 - crédito @FLIP_org/X

Entre los mensajes exigidos figuraba la afirmación: “la poca Policía que hay, está por estar, pero todos sabemos quién manda aquí”.

Ante la negativa de la periodista a transmitir dichos contenidos, las amenazas se incrementaron, exigiendo su salida inmediata de la región y advirtiendo sobre posibles atentados contra su vida.

El comunicado de la Flip advierte que estos hechos ocurren en un contexto de disputa por el control territorial entre distintos grupos armados ilegales, una situación que incrementa los riesgos para los periodistas y quienes informan sobre temas de interés público en La Guajira.

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“Las amenazas buscan imponer el silencio y restringir el derecho de la sociedad a estar informada”, afirmó la Fundación en el documento divulgado el martes 28 de julio.

Además, la organización señaló que en lo que va de 2026 ha documentado al menos cinco casos de amenazas de muerte contra periodistas en la región, consolidando un patrón de violencia que pone en riesgo el ejercicio periodístico y la libertad de información.

Por todo lo anterior, desde la Flip se reiteró que ya ha registrado antecedentes de hostigamientos atribuidos al “Bendito Menor” en contra de comunicadores, como represalia por su labor informativa.

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Desde la Fundación se hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Luz Adriana Camargo, para que investigue con celeridad los hechos, identifique a los responsables y avance en su judicialización.

El video fue registrado en la Troncal del Caribe, en el departamento de La Guajira - crédito Captura de Video Facebook

“Resulta indispensable que las autoridades respondan con acciones concretas para frenar la impunidad y enviar un mensaje claro de que las amenazas contra periodistas no serán toleradas”, puntualizó en el documento la Flip.

En el comunicado también se solicitó a la Policía Nacional implementar medidas inmediatas de prevención y protección para reducir los riesgos a los que se enfrenta Claudia Sierra Torres.

La organización también instó a la Alcaldía de Maicao, la Gobernación de La Guajira, la Personería y la Defensoría del Pueblo a coordinar acciones urgentes para salvaguardar la vida e integridad tanto de la periodista como del equipo de Avance Estéreo.

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“Garantizar condiciones para que el periodismo se ejerza sin intimidaciones es esencial para que la ciudadanía reciba información veraz sobre asuntos de interés público”, concluyó la FLIP en su pronunciamiento, y recordó que la protección a periodistas no solo es una obligación estatal, sino un requisito fundamental para la democracia y la defensa de los derechos humanos.

Nuevo video revela movilidad de ‘Bendito Menor’ pese a orden de captura - crédito @JACOBOSOLANOC/X

De momento las autoridades no se han pronunciado de manera oficial, y se está a la espera de que se tomen las medidas necesarias para que la comunicadora pueda contar con las medidas de protección y que de esta forma se pueda garantizar la continuación de su ejercicio periodístico.

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El caso se suma a dos hechos violentos que cobraron las vidas de los periodistas Cristian Herrera (Cúcuta, Norte de Santander) y del también estudiante Mateo Pérez Rueda, asesinado por hombre del frente 36 de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en jurisdicción del municipio de Briceño, Antioquia.