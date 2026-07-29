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Colombia aparece como el tercer país con peor calidad de vida en América Latina, según estudio

La clasificación, elaborada por la Universidad de Pensilvania, EE. UU., se basó en percepciones de 33 países y consideró variables como poder de compra, salud, seguridad, traslados, precios inmobiliarios, contaminación y oportunidades económicas

Colombia quedó en el puesto 69 del índice 2026 de Mejores Países de la Wharton School y fue el tercer país con peor calidad de vida de América Latina - crédito Camila Díaz/Colprensa
Colombia quedó en el puesto 69 del índice 2026 de Mejores Países de la Wharton School y fue el tercer país con peor calidad de vida de América Latina - crédito Camila Díaz/Colprensa
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Colombia quedó en el puesto 69 del índice 2026 de Mejores Países de la Wharton School, una clasificación que la ubicó como el tercer país con peor calidad de vida de América Latina y que mide percepciones internacionales sobre bienestar, seguridad, ingresos, salud, vivienda y oportunidades económicas.

La medición evaluó 85 países a partir de respuestas de 15.131 personas en 33 países, según la Universidad de Pensilvania. En la región, Colombia solo superó a Ecuador y Guatemala, mientras que México, Argentina y Brasil ocuparon las posiciones más altas en esta categoría.

El resultado importa, porque el índice toma variables que afectan la vida cotidiana: poder adquisitivo, costo de vida, seguridad, calidad del sistema de salud, tiempo de desplazamiento, precio de la vivienda en relación con los ingresos, contaminación y condiciones climáticas.

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En el caso colombiano, el rezago se asocia a bajos ingresos frente al costo de vida, problemas de seguridad y dificultades para acceder a vivienda en condiciones favorables.

Colombia obtuvo un puntaje de 9,7 en la clasificación global y quedó en desventaja frente a varios países de América Latina en la percepción internacional sobre calidad de vida - crédito Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae
Colombia obtuvo un puntaje de 9,7 en la clasificación global y quedó en desventaja frente a varios países de América Latina en la percepción internacional sobre calidad de vida - crédito Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae

Con una calificación de 9,7, el país se posicionó en los puestos inferiores de la lista global. Dicho estudio lo dejó rezagado frente a múltiples pares de Latinoamérica, lo cual afecta la percepción internacional sobre su calidad de vida al dejarlo en una situación desventajosa.

Alejandro Useche, profesor de economía de la Universidad del Rosario, explicó que uno de los factores que limitan una mejora en este indicador es “la seguridad. Es necesario luchar contra la criminalidad y reducir la cantidad de conflictos que hay”, dijo en declaraciones a La República.

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Añadió que otro reto pasa por ampliar las oportunidades para elevar los ingresos, porque “contar con talento humano mejor capacitado fomenta una mejor calidad de vida”.

De acuerdo con los datos citados en el informe, Colombia registra un PIB nominal cercano a USD 457.410 millones y un PIB per cápita por paridad de poder adquisitivo superior a USD 20.500.

Aun así, el propio análisis plantea que un costo de vida relativamente competitivo no alcanza para compensar los malos resultados en seguridad, capacidad adquisitiva y oportunidades económicas.

Remi Stellian, profesor de economía de la Pontificia Universidad Javeriana, sostuvo que el país ha mejorado frente a sus condiciones históricas de seguridad y ha atraído mayores flujos de inversión extranjera directa, pero todavía enfrenta límites estructurales.

“Tiene potencial en materia de inversión, pero este se concentra en sectores de bajo valor agregado. Lograr diversificar hacia sectores de mayor valor podría atraer más talento e inversión”, afirmó al medio citado.

Primer plano del torso y piernas de una persona de pie junto a una pared de ladrillo, con las manos en los bolsillos de sus jeans, mostrando que están vacíos.
La calidad de vida en Colombia quedó rezagada por el bajo poder adquisitivo frente al costo de vida, los problemas de seguridad y las dificultades de acceso a vivienda - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

México fue el país latinoamericano mejor ubicado en calidad de vida, con el puesto 39 a nivel global. Su resultado estuvo impulsado por su ubicación geográfica y por el impacto del acuerdo comercial T-MEC, además de contar con la segunda economía más grande de América Latina, con un PIB cercano a USD 1,8 billones.

Argentina apareció en el segundo lugar regional y en el puesto 49 del mundo. El estudio señala que, pese a la volatilidad económica y la inflación, mantiene algunos de los estándares de vida más altos de América Latina.

Brasil ocupó el tercer lugar entre los países de la región y alcanzó el puesto 53 global. En otra referencia regional incluida en el texto fuente, también se menciona que Uruguay, Chile y Costa Rica obtuvieron mejores resultados que Colombia en variables como seguridad, estabilidad económica y capacidad adquisitiva.

Pensilvania
México, Argentina y Brasil encabezaron América Latina en el ranking de calidad de vida, mientras Uruguay, Chile y Costa Rica también superaron a Colombia en variables centrales, según estudio de la Universidad de Pensilvania - crédito Upenn.edu

Siete países latinoamericanos no figuraron en el ranking: Venezuela, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba. La ausencia, según el estudio de la Universidad de Pensilvania, no respondió a una calificación baja, sino al incumplimiento de los criterios de elegibilidad definidos para integrar la muestra.

En la parte alta de la clasificación global, Suecia ocupó el primer lugar. El estudio atribuye ese desempeño a su modelo de democracia, bienestar social e innovación, además del peso internacional de empresas como Volvo, Ikea y Spotify.

Dinamarca se ubicó en la segunda posición, impulsada por su liderazgo en energía eólica, industria farmacéutica y agricultura. Canadá también apareció entre los países mejor valorados por su economía diversificada y por el respaldo de sus recursos naturales.

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