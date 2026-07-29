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Day Vásquez respondió a quienes le pidieron ‘prender el ventilador’ por las declaraciones de Angie Rodríguez: “He recibido llamadas desde cárceles amenazando”

La expareja sentimental del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, volvió a dar de qué hablar en medio de la controversia que armó en el país político por las entrevistas que concedió la directora del Fondo de Adaptación, tras recordar el caso del coronel Óscar Dávila

La exesposa de Nicolás Petro volvió a referirse luego de la entrevista que concedió Rodríguez la mañana del martes 28 de julio de 2026 -créditos Catalina Olaya / Colprensa | @Daysvasquezc/X
La exesposa de Nicolás Petro volvió a referirse luego de la entrevista que concedió Rodríguez la mañana del martes 28 de julio de 2026 -créditos Catalina Olaya / Colprensa | @Daysvasquezc/X
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Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro (hijo del presidente Gustavo Petro), volvió a dar de qué hablar luego de reaparecer tras las polémicas declaraciones que brindó en una serie de entrevistas la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, sobre la muerte del coronel Óscar Dávila, uno de los puntos centrales que trató la también exdirectora del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República).

En ese mismo mensaje que difundó la mañana del martes 28 de julio, la funcionaria afirmó que, un día antes del fallecimiento del oficial, recibió una llamada de un abogado desde la cuenta de Instagram de la esposa del uniformado para pedirle una reunión privada, un episodio que volvió a sembrar interrogantes sobre un caso atravesado por versiones, temores y denuncias públicas.

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En esta ocasión, y de nuevo desde su perfil de X, la exesposa del hijo del presidente Petro salió a responderle a varios de los internautas que le han pedido que hable en medio de este momento tan convulsionado para la saliente administración.

“Es fácil para algunas personas decir: Pero habla, no has dicho nada”, dijo en principio Vásquez, que más adelante e su mensaje expuso una delicada situación: ”Han ido a mi lugar de residencia a buscarme en la madrugada, he recido llamadas desde cárceles amenazando…"

Por este motivo la mujer que aún tiene cuentas pendientes con la justicia recordó uno de los momentos más polémicos durante el curso judicial, cuando en julio de 2024 se anunció por parte de Presidencia de la República que a Vásquez le retiraron su esquema de seguridad.

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Vásquez compartió un nuevo mensaje vía X la misma noche del martes 28 de julio - crédito @Daysvasquezc/X
Vásquez compartió un nuevo mensaje vía X la misma noche del martes 28 de julio - crédito @Daysvasquezc/X

Por este motivo, la expareja sentimental de Nicolás Petro agregó que “la fiscalía tiene más de 2 millones de pruebas”, y sentenció que no es ella “quien decide que hacen con las evidencias”.

La reacción de Vásquez se produjo después de que la directora del Fondo de Adaptación dijera, en una entrevista con Bluradio, que dentro de la Casa de Nariño recibió advertencias tras la muerte violenta del coronel y que desde entonces vive con miedo a represalias, amenazas y supuestos montajes judiciales.

La funcionaria aseguró que su mayor temor es que la maten o que la encarcelen mediante montajes.

Rodríguez también sostuvo que pidió protección a la Unidad Nacional de Protección y que recibió respaldo del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara. Según relató al medio, ese apoyo no lo encontró en otras instancias del Estado.

Por su parte, Vásquez publicó en su cuenta de X un mensaje en el que vinculó un recuerdo personal con la muerte del funcionario investigado por el caso de interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, niñera del hijo de la entonces jefa de gabinete presidencial Laura Sarabia.

“Recuerdo perfectamente que un día antes de la ‘muerte’ del Coronel Dávila, recibí una llamada de un abogado, la llamada fue desde el Instagram de su esposa en ese momento, me dijo que necesitaba verse conmigo, pero yo sola, sin la seguridad y sin nadie más”, escribió.

La exesposa de Nicolás Petro agregó que la pareja del coronel quería hablar con ella de manera urgente y en privado, aunque no reveló cuál era el tema de la conversación.

La exesposa de Nicolás Petro Burgos afirmó que la viuda del uniformado se comunicó con ella horas antes del fallecimiento del funcionario para hablar en privado - crédito @Daysvasquezc/X
La exesposa de Nicolás Petro Burgos afirmó que la viuda del uniformado se comunicó con ella horas antes del fallecimiento del funcionario para hablar en privado - crédito @Daysvasquezc/X

“Hay testigos… Casualmente en ese momento me encontraba reunida con Vicky Dávila en Semana. ¿Que supone uno?”, planteó Vásquez en la parte final de su segunda publicación vía X.

Angie Rodríguez dijo que en la Casa de Nariño le advirtieron que “acá pasan cosas feas”

La directora del Fondo de Adaptación le contó al mismo medio radial que, cuando llegó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, policías le recomendaron actuar con cautela.

“No sea confiada, porque acá pasan cosas feas”, recordó Rodríguez que le dijeron.

Esas advertencias, según su testimonio, surgieron en medio del impacto por la muerte del coronel Óscar Dávila. Rodríguez afirmó que incluso escuchó versiones según las cuales el hecho no había sido un suicidio.

“Me decían: ‘Lo del coronel no fue un suicidio’”, declaró la exdirectora del Dapre.

La funcionaria precisó que nunca intentó confirmar esa versión.

Angie Rodríguez reveló advertencias sobre la muerte del coronel Óscar Dávila - crédito Presidencia - Colprensa
Angie Rodríguez reveló advertencias sobre la muerte del coronel Óscar Dávila - crédito Presidencia - Colprensa

“No, me daba miedo meterme en eso”, sostuvo en el mismo diálogo, en el que describió un ambiente marcado por el silencio y la desconfianza en la sede presidencial.

El caso del coronel quedó asociado a la investigación por las interceptaciones ilegales a Meza, un expediente que involucró a personas del entorno del gobierno de Gustavo Petro y que sigue bajo indagación.

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Angie RodríguezDay VásquezHomicidio del coronel Óscar DávilaGustavo PetroMarelbys MezaColombia-Noticias

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